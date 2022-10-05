Россия и Беларусь не смогут использовать ссуды МВФ для получения долларов США, - Байден
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Байден запретил государственному казначейству США принимать от России и Беларуси специальные права заимствования в обмен на доллары.
Об этом сообщили в Белом доме, передает Цензор.НЕТ.
"В понедельник 4 октября президент подписал указ №6899 "Законопроект о запрещении обмена специальных прав заимствований для России и Беларуси", которым запретил министру финансов участвовать в операциях обмена специальных прав заимствований, принадлежащих России и Беларуси", - отмечается в документе.
Закон будет действовать в течение пяти лет после его принятия. Также его действие может прекратиться досрочно, если президент США подтвердит Конгрессу, что Россия и Беларусь "прекратили дестабилизационную деятельность по суверенитету и территориальной целостности Украины".
Специальные права заимствования – платежное средство, эмитируемое Международным валютным фондом. Оно подлежит обмену на свободно конвертируемые валюты.
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Наверное, можно назвать под 50 причин, каждой из которых достаточно было для введения этой санкции. Для каждой из этих недогосударств. Давным-давно пора было это вводить, а именно в 1995-ом году на Белоруси во время захвата телевидения (или когда ввели эти кредиты, может на год позже), и в 2001-ом на России за захват НТВ. Они бы сразу включили заднюю и ничего бы не сделали. Аналогично еще против десятка стран, которые скатились в помойку типа Венгрии.
Подонков нужно душить в зародыше, не давая разрастись, а контроль средств массовой информации и запрещение в них публикации компрометирующих политика новостей - это всегда первый шаг диктатора. Бить наповал за малейшую попытку установить диктатуру. Зеленского и Ермака после войны это тоже должно касаться.
Цікаво: а скільки тепер буде реальна вартісь баксів на московії? до 500 фублів за цент дойде?