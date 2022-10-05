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Новости За рубежом
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Россия и Беларусь не смогут использовать ссуды МВФ для получения долларов США, - Байден

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

байден

Байден запретил государственному казначейству США принимать от России и Беларуси специальные права заимствования в обмен на доллары.

Об этом сообщили в Белом доме, передает Цензор.НЕТ.

"В понедельник 4 октября президент подписал указ №6899 "Законопроект о запрещении обмена специальных прав заимствований для России и Беларуси", которым запретил министру финансов участвовать в операциях обмена специальных прав заимствований, принадлежащих России и Беларуси", - отмечается в документе.

Закон будет действовать в течение пяти лет после его принятия. Также его действие может прекратиться досрочно, если президент США подтвердит Конгрессу, что Россия и Беларусь "прекратили дестабилизационную деятельность по суверенитету и территориальной целостности Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден – Путину: США вместе со своими союзниками готовы защищать каждый дюйм территории НАТО

Специальные права заимствования – платежное средство, эмитируемое Международным валютным фондом. Оно подлежит обмену на свободно конвертируемые валюты.
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Отаке, вони ще користувалися спеціальними правами на запозичення до теперішнього часу. Повільно Америка реагує на підлості росії.
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05.10.2022 09:30 Ответить
А навіщо їм доляри?
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05.10.2022 09:30 Ответить
Дійсно, навіщо? Білоруси перейдуть на зайчики, а підоростан - на бо́яри. Порожні флакони будуть замість монет.
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05.10.2022 09:53 Ответить
Вот это скорость и оперативность.

Наверное, можно назвать под 50 причин, каждой из которых достаточно было для введения этой санкции. Для каждой из этих недогосударств. Давным-давно пора было это вводить, а именно в 1995-ом году на Белоруси во время захвата телевидения (или когда ввели эти кредиты, может на год позже), и в 2001-ом на России за захват НТВ. Они бы сразу включили заднюю и ничего бы не сделали. Аналогично еще против десятка стран, которые скатились в помойку типа Венгрии.

Подонков нужно душить в зародыше, не давая разрастись, а контроль средств массовой информации и запрещение в них публикации компрометирующих политика новостей - это всегда первый шаг диктатора. Бить наповал за малейшую попытку установить диктатуру. Зеленского и Ермака после войны это тоже должно касаться.
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05.10.2022 10:07 Ответить
Ну тепер кремлівські пропагандони можуть заходитись в екстазі, розповідаючи біомасі перед телевізором, що пєндоси здулись бо в них вже немає долярів, щоб обмінювати їхні скрєпні фублі! Америці кінець, а слідом за неє і гейропа піде на дно зі своїм євро без московитських енергоносіїв! Єдиною твердою валютою у Всесвіті вже до Нового року буде вялікій фубль! Ми папєдуни!

Цікаво: а скільки тепер буде реальна вартісь баксів на московії? до 500 фублів за цент дойде?
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05.10.2022 10:14 Ответить
Такое впечатление что они на Западе только тогда окончательно проснутся когда будет уже поздно.
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05.10.2022 12:36 Ответить
 
 