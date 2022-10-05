Общие боевые потери РФ с начала войны - около 61 тыс. человек, 266 самолетов, 232 вертолета, 2435 танков, 1414 артсистем, 5038 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 5 октября потери личного состава противника составляют около 61 000 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 05.10 ориентировочно составляют:
личного состава - около 61000 (+200) человек ликвидировано,
танков - 2435 (+11) ед,
боевых бронированных машин - 5038 (+20) ед,
артиллерийских систем - 1414 (+7) ед,
РСЗО - 341 (+1) ед,
средств ПВО - 177 (+0) ед,
самолетов - 266 (+0) ед,
вертолетов - 232 (+4) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1032 (+4),
крылатых ракет – 246 (+0),
кораблей /катеров - 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 3841 (+18) ед,
специальной техники – 132 (+1).
"Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Криворожском направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
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Особисто моя думка: ці цифри включають і "ленд-ліз з рашки". І це один з великих факторів того, чому цифри з OSINT-досліджень досить сильно відрізняються від офіційних зведень ГШ. Бо під час драпака окупанти залишають стільки техніки, яка відновлюється та використовується, що ЗСУ досі тримається і навіть наступає і перемагає за відсутності повномасштабного "ленд-лізу" з США.
Наскільки я пам'ятаю, на самому початку весни були такі повідомлення, що за наявних сил та засобів ЗСУ впевнено протримається "до осені принаймні" - це так нас тоді заспокоювали - півроку ще повоююємо. Але ті розрахунки, підозрюю, дууууже недооцінювали "ленд-ліз" від засрашки...
ВСУ то думало, что там будет "ни пяти российской земли"...
(С) Петька и Валсилий Иванович 2 (1999)