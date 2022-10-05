Общие боевые потери РФ с начала войны - около 61 тыс. человек, 266 самолетов, 232 вертолета, 2435 танков, 1414 артсистем, 5038 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 5 октября потери личного состава противника составляют около 61 000 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 05.10 ориентировочно составляют:

личного состава - около 61000 (+200) человек ликвидировано,

танков - 2435 (+11) ед,

боевых бронированных машин - 5038 (+20) ед,

артиллерийских систем - 1414 (+7) ед,

РСЗО - 341 (+1) ед,

средств ПВО - 177 (+0) ед,

самолетов - 266 (+0) ед,

вертолетов - 232 (+4) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1032 (+4),

крылатых ракет – 246 (+0),

кораблей /катеров - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3841 (+18) ед,

специальной техники – 132 (+1).

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"Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Криворожском направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.