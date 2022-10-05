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Новости Война в Украине Война
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армия РФ (15385) война (46875) Генштаб ВС (4296) уничтожение (3850) техника (1544) потери (3862)

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 61 тыс. человек, 266 самолетов, 232 вертолета, 2435 танков, 1414 артсистем, 5038 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 5 октября потери личного состава противника составляют около 61 000 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 05.10 ориентировочно составляют:

личного состава - около 61000 (+200) человек ликвидировано,

танков - 2435 (+11) ед,

боевых бронированных машин - 5038 (+20) ед,

артиллерийских систем - 1414 (+7) ед,

РСЗО - 341 (+1) ед,

средств ПВО - 177 (+0) ед,

самолетов - 266 (+0) ед,

вертолетов - 232 (+4) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1032 (+4),

крылатых ракет – 246 (+0),

кораблей /катеров - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3841 (+18) ед,

специальной техники – 132 (+1).

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ отразили атаки оккупантов в районах 10 населенных пунктов, - Генштаб

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 61 тыс. человек, 266 самолетов, 232 вертолета, 2435 танков, 1414 артсистем, 5038 бронированных машин 01

"Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Криворожском направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+16
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05.10.2022 09:38
+7
Читаю,що український штурман загинув....26 років. Читаю,що 4 гелікоптерів орків збиті.... Розплата за Україну і загиблих Героїв. Горіть в пеклі москалі
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05.10.2022 09:47
+5
А 30 км за день не говорит вам о том, что ВСУ элементарно не может позорно догнать героически отступающую армию РФ?!
ВСУ то думало, что там будет "ни пяти российской земли"...
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05.10.2022 09:54
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05.10.2022 09:38 Ответить
Дуже хороший результат для початку 👍🏼👍🏼👍🏼😡
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05.10.2022 09:42 Ответить
498 пілотуємих аналогавнєтів, це добре, чекаємо сьогодні 500 ))
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05.10.2022 10:30 Ответить
мені завжди було цікаво, втрати кацапами танків та бронетехніки включають в себе і ленд-ліз? чи ленд-ліз окремо?
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05.10.2022 09:42 Ответить
Я так понимаю, что это только безвозвратно уничтоженные.
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05.10.2022 09:50 Ответить
А хто ж скаже під час війни - скільки точно затрофеїли наші хлопці загалом чи хоча б потижнево? Може ще й кількість захисників на кожній ділянці оголосити?

Особисто моя думка: ці цифри включають і "ленд-ліз з рашки". І це один з великих факторів того, чому цифри з OSINT-досліджень досить сильно відрізняються від офіційних зведень ГШ. Бо під час драпака окупанти залишають стільки техніки, яка відновлюється та використовується, що ЗСУ досі тримається і навіть наступає і перемагає за відсутності повномасштабного "ленд-лізу" з США.

Наскільки я пам'ятаю, на самому початку весни були такі повідомлення, що за наявних сил та засобів ЗСУ впевнено протримається "до осені принаймні" - це так нас тоді заспокоювали - півроку ще повоююємо. Але ті розрахунки, підозрюю, дууууже недооцінювали "ленд-ліз" від засрашки...
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05.10.2022 13:33 Ответить
цікаве діло: декілька днів тому нам казали про котел з 5-5,5 тис русаків у Лимані.котел розгромлений,а генштаб дає по200- 300 вбитих за день....але це по всьому 850 км фронту...а де ж 5500 вбитих та полонених русачків з Лиману?
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05.10.2022 09:46 Ответить
А 30 км за день не говорит вам о том, что ВСУ элементарно не может позорно догнать героически отступающую армию РФ?!
ВСУ то думало, что там будет "ни пяти российской земли"...
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05.10.2022 09:54 Ответить
"Не драпали, а передислоцировались!"

(С) Петька и Валсилий Иванович 2 (1999)
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05.10.2022 11:00 Ответить
та вийшли вони з лиману...
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05.10.2022 09:57 Ответить
На що ви натякаєте? Кажіть вже.
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05.10.2022 10:11 Ответить
Читаю,що український штурман загинув....26 років. Читаю,що 4 гелікоптерів орків збиті.... Розплата за Україну і загиблих Героїв. Горіть в пеклі москалі
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05.10.2022 09:47 Ответить
4 вертолёта пару дней назад были в статье, а в статистику они попали только после визуального подтверждения на каком то из аэродромов освобождённой Харьковщины. До этого надеялись, что часть из них будет Ленд-лиз, а оказалось таки металлобрухт!
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05.10.2022 09:52 Ответить
Близько 8 було в статистиці ви читали анонс про загиблого Героя? Думаю ,що ні. Ваш пост не актуальний. Бо Герой не повернувся 29 вересня. Усі втрати ворога це відповідь за розпушення України, смерть людей і спаплюжене сьогодення
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05.10.2022 09:56 Ответить
Putler kaput
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05.10.2022 19:24 Ответить
Маловато, но приятно) хороший Ваня, мёртвый Ваня. Украинцы хорошей охоты вам.
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08.10.2022 13:08 Ответить
 
 