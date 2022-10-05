Пентагон не подтверждает информацию о перемещении Россией ядерного оружия

Пентагон не располагает информацией, подтверждающей сообщения о том, что Россия может перевозить тактическое ядерное оружие по железной дороге.

Об этом заявила на брифинге высокопоставленный представитель Пентагона Лора Купер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Лора Купер, заместитель помощника министра обороны по вопросам Украины и России, добавила, что американские военные не видят никаких признаков, чтобы изменять размещение собственных ядерных сил.

"У меня нет ничего другого, кроме как данных из открытых источников", – сказала Лора Купер.

Пентагон внимательно следит за ядерными силами России, что является основной частью его миссии со времен холодной войны.

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