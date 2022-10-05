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Пентагон не подтверждает информацию о перемещении Россией ядерного оружия
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Пентагон не располагает информацией, подтверждающей сообщения о том, что Россия может перевозить тактическое ядерное оружие по железной дороге.
Об этом заявила на брифинге высокопоставленный представитель Пентагона Лора Купер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
Лора Купер, заместитель помощника министра обороны по вопросам Украины и России, добавила, что американские военные не видят никаких признаков, чтобы изменять размещение собственных ядерных сил.
"У меня нет ничего другого, кроме как данных из открытых источников", – сказала Лора Купер.
Пентагон внимательно следит за ядерными силами России, что является основной частью его миссии со времен холодной войны.
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К применению парашей ЯО нужно быть готовым но сеять панику в обществе не следует. В любом случае, капитуляция перед рашей намного хуже любого ядерного удара.
Но не выступают и все голосования в ООН они сами выбирают как "осуждение", а им никто не мешает выступить с предложением о военном вмешательстве и получить легитимные основания атаковать РФ. Но не делают, сами так не хотят.
На СПГ заработали уже сотни миллиардов (триллионы даже) будущих денег, в Европе сильно упадет производство конкурирующих товаров (те же автомобилей) в ближайшие годы, когда они потеряют дешевые нефть и газ из Кацапстана, а это повод для американского рынка (и той же Тесла в Германии) вернуть себе назад утраченные позиции, ВПК вообще под 5 триллионов долларов новых заказов так или иначе получит со сверхприбылью.
И получив такое неимоверное количество прибыли выделяйте сущие копейки в военных поставках, прикрываясь разными формулировками типа "эта модификация закончилась, а на эту модификацию нужно разрешение на экспорт и оно будет осенью следующего десятилетия". Это прямое затягивание войны, выгодное лично США, ну пока ядерный гриб не разрастется над вашей территорией. И сколько прямо сейчас на сегодняшнее число проходит обучение наших летчиков и танкистов на ф-16 и абрамсах, вот прямо сейчас сколько человек? Ноль? Это же наоборот не секретная информация, а мотивирующая и поддерживающая нацию.
Сделайте агрессивную заявку в ООН, в которой содержаться реальные действия и поступки, проведите через все этапы и затем начинайте работать, в частности введя бесполетную зону из Беларуси линией вперед, сбивая все, что там летит, уничтожая ПВО и самолеты. Это совсем просто и легитимно. Аналогично и еще проще зачистить Черное Море от кацапских самолетов. Просто легкая работа, все условия есть. Начинайте действовать агрессивно заранее, уже реагируя на ядерную дубину здесь и сейчас. Уже намекая, что сейчас будем бомбить все, за каждое словесное выступление, и тут же реализовав ее за посещение транспортного грузовика на склад хранения ЯО. Вместо этого слышно блеяние и неуверенная позиция.
вважаю, що треба діяти на випередження - вигнати парашу із радбезів та інших організацій, засудити путлера на міжнародному трибуналі і вжарити по бункеру.