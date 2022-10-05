РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
9986 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины
3 352 25
война (46875) ООН (3932) Россия (91288) Украина (44303) аннексия (145)

Генассамблея ООН соберется на заседание для обсуждения аннексии РФ украинских территорий

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

оон,радбез

Генеральная Ассамблея ООН созвала срочное заседание в следующий понедельник для обсуждения объявленной Россией аннексии четырех частично оккупированных регионов Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство AFP.

На встрече 193 страны-члены ООН обсудят резолюцию по готовящейся аннексии после того, как Россия наложила вето на осуждение в Совете Безопасности ООН на прошлой неделе, сообщили дипломатические источники во вторник.

Генассамблея соберется по просьбе Украины и Албании.

Также читайте: Россия нарушает статут ООН и прибегает к опасной эскалации, - Гутерриш
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+5
Результатом термінового засідання буде, напевно, глибоке занепокоєння
показать весь комментарий
05.10.2022 09:49
+5
Принесите в ООН коробки с коронками и другими пыточными принадлежностями росийских гестаповцев и поставьте на стол рашистскому питарасу. И поставьте вопрос о исключении Фашистской Риzии из состава ООН. Пора уже етих импотентов приводить в реальность.
показать весь комментарий
05.10.2022 09:52
+4
Більш ніж клянчити зерно для голодаючої Африки ця контора біль ні на що не здатна......
показать весь комментарий
05.10.2022 09:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну кинуть вето, ****, найкраща ж організація
показать весь комментарий
05.10.2022 09:49 Ответить
предлагаю проломить ****** череп прямо в зале оон. там все равно полиции нету и проломляещему ничего не будет. а импотенты ооновские просто выразят обеспокоенность
показать весь комментарий
05.10.2022 10:26 Ответить
Ща кацапы накладут одним голосом вето и все ООН сходит *****, как обычно. Бесполезнее говна чем ООН ещё не придумали, может быть только обсе
показать весь комментарий
05.10.2022 09:49 Ответить
Почитайте призначення ОБСЕ що не писати дурниці.
показать весь комментарий
05.10.2022 10:17 Ответить
Не пишить дурниць. На Генасамблеї ООН ніхто не має права вєто.
показать весь комментарий
05.10.2022 10:17 Ответить
Машка так хотіла поговорити про газопровід і Запад,а все таки розмова про хвору поведінку рашки.
показать весь комментарий
05.10.2022 09:49 Ответить
Результатом термінового засідання буде, напевно, глибоке занепокоєння
показать весь комментарий
05.10.2022 09:49 Ответить
Краще розмовляти , чим мовчати
показать весь комментарий
05.10.2022 09:51 Ответить
імпотенти з ООН в черговий раз зберуться , щоб словами.а не на ділі трахнути рашиста-окупанта.тьфу ...гидота
показать весь комментарий
05.10.2022 09:50 Ответить
Та можуть і не збиратися. Краще нехай самороспустяться.
показать весь комментарий
05.10.2022 09:50 Ответить
О, прелесно, а ми вже думали фсьо....і таааак сойдет
показать весь комментарий
05.10.2022 09:52 Ответить
Принесите в ООН коробки с коронками и другими пыточными принадлежностями росийских гестаповцев и поставьте на стол рашистскому питарасу. И поставьте вопрос о исключении Фашистской Риzии из состава ООН. Пора уже етих импотентов приводить в реальность.
показать весь комментарий
05.10.2022 09:52 Ответить
І що? Росія знову використає якісь свої виключні повноваження в цій беззубій організації і чи зупинить, чи обматюкає всю Ассамблею і грюкне дверима. Обісрані ассамблери мовчки втрутся, закриють засідання та підуть пити пиво. Нічого ж не зробиш, мовляв, такий незмінній статут.
показать весь комментарий
05.10.2022 09:53 Ответить
Які виключні повноваження на Генасамблеї? Ви про що? Що рашка може зупинити?
показать весь комментарий
05.10.2022 10:20 Ответить
Не чіпляйтесь до слів. Ми не на судовому засідані. Мова про нездатність ООН впливати на одного із своїх членів. Про безпорадність цієї організації через недолугість свого ж таки внутрішнього законодавства.
показать весь комментарий
05.10.2022 10:59 Ответить
Більш ніж клянчити зерно для голодаючої Африки ця контора біль ні на що не здатна......
показать весь комментарий
05.10.2022 09:53 Ответить
Навіщо із фейка про анексію роздмухувати бурхливу діяльність ООН? Сидять там жирують та ніх не вирішують. Паразитична нікчемна організація
показать весь комментарий
05.10.2022 09:58 Ответить
Геть росію із Ради Безпеки ООН, тільки таке може бути адекватне
рішення цього засідання !
показать весь комментарий
05.10.2022 10:00 Ответить
Спочатку Генасамблії ООН потрібно вигнати Росію, щоб вона не накладала вето на всі рішення. А лише потім потрібно зібратися на засідання для обговорення анексії РФ українських територій. А так Генасаблея ООН немає можливості винести якість потрібні рішення, тому нащо збиратись і робити видимість роботи
показать весь комментарий
05.10.2022 10:04 Ответить
Як нащо? Треба ж робити вигляд що недаремно поїдають гроші платників податків бо ще на роботу виженуть....
показать весь комментарий
05.10.2022 10:19 Ответить
Когда уже разгонють эту дурную безсмысленную организацию? Они что, не умеют в Твиттере или Ютубе выражать свою озабоченность? 21 век на дворе!
показать весь комментарий
05.10.2022 10:17 Ответить
ООН - ОРГАНІЗАЦІЯ, ЯКА НІЧОГО НЕ ВИРІШУЄ. ПРОПИСОМ - НІЧОГО. КРАПКА. СТУРБОВАНІ, ЯКІ СТУРБОВУЮТЬСЯ.
показать весь комментарий
05.10.2022 10:21 Ответить
Питання головуючого 1: чому ху@лостаном не наведено жодного підтвердження факту звернення анексованих територій про приєднання до хлст до моменту вторгнення на ці території?
показать весь комментарий
05.10.2022 10:31 Ответить
Тут многие возмутились что ООН бесполезная контора. Ан нет . Там сотни "импотенты представители "многих стран получают нехилые зарплаты. Так что их оттуда и трактором не вытащишь. Ну а пустые голосования типа "возмущения","озабоченности" и дальше будут приниматься. До бесконечности...
показать весь комментарий
05.10.2022 10:36 Ответить
Краще б зекономили час і не збирались. Толку для світу - 0.
показать весь комментарий
05.10.2022 11:57 Ответить
 
 