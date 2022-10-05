Генассамблея ООН соберется на заседание для обсуждения аннексии РФ украинских территорий

Генеральная Ассамблея ООН созвала срочное заседание в следующий понедельник для обсуждения объявленной Россией аннексии четырех частично оккупированных регионов Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство AFP.

На встрече 193 страны-члены ООН обсудят резолюцию по готовящейся аннексии после того, как Россия наложила вето на осуждение в Совете Безопасности ООН на прошлой неделе, сообщили дипломатические источники во вторник.

Генассамблея соберется по просьбе Украины и Албании.

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