Генассамблея ООН соберется на заседание для обсуждения аннексии РФ украинских территорий
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Генеральная Ассамблея ООН созвала срочное заседание в следующий понедельник для обсуждения объявленной Россией аннексии четырех частично оккупированных регионов Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство AFP.
На встрече 193 страны-члены ООН обсудят резолюцию по готовящейся аннексии после того, как Россия наложила вето на осуждение в Совете Безопасности ООН на прошлой неделе, сообщили дипломатические источники во вторник.
Генассамблея соберется по просьбе Украины и Албании.
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