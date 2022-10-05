Путин утвердил ратификацию "договора о принятии" в состав РФ "ДНР", "ЛНР", подконтрольных российской армии территорий Запорожской и Херсонской областей, - росСМИ
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Путин утвердил ратификацию "договора о принятии" четырех регионов в состав России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
Президент России Владимир Путин 5 октября утвердил ратификацию договора о принятии "ДНР", "ЛНР", подконтрольных российской армии территорий Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации.
Как передает УП, Путин назначил Дениса Пушилина временным исполняющим обязанности "главы ДНР", Леонида Пасечника – тво "главы ЛНР", Евгения Балицкого – тво "губернатора" Запорожской области, Владимира Сальдо – тво "губернатора Херсонской области".
Именно с этими лицами российский президент 30 сентября подписал фиктивные и юридически ничтожные "договоры" о "принятии" оккупированных территорий украинского востока и юга в состав РФ.
Херсонский ставленник Кремля Кирилл Стремоусов уже заявил, что таможенный контроль на границе между Херсонской областью и Крымом перестал существовать.
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На самом деле никто не понимает, для чего все это сделал чмоня. Чтобы перестать платить контрактникам 200-250 тысяч рублей за нахождение в зоне боевых действий на территории чужой страны (итак не платил 90%, но там было 10% людей со связями и они эти бабки выбивали для своих). И использовать военных за бесплатно, ведь они обязаны защищать свою страну. Просто сэкономить бабки, которые можно разворовать будет. И верит в заградотряды ФСБ и кадыровцев, которые пока что справляются со своей работой.
А народа и армии там более чем
И ЯО также есть
Вот тогда на своей шкуре узнают что это
Тож прийдеться перепідписувати...
І таж аж до кордонів 91 року 👍😆
Есть такая поговорка в Украине : "Дурень думкою багатіє". Так и путяра, верит, что какие-то его утверждения какой-то их ратификации каких-то непонятно каких договоров имеют хоть какое-то значение . . . Дурень, ну что с него возьмёшь кроме анализов . . .