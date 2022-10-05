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Путин утвердил ратификацию "договора о принятии" в состав РФ "ДНР", "ЛНР", подконтрольных российской армии территорий Запорожской и Херсонской областей, - росСМИ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

путін

Путин утвердил ратификацию "договора о принятии" четырех регионов в состав России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Президент России Владимир Путин 5 октября утвердил ратификацию договора о принятии "ДНР", "ЛНР", подконтрольных российской армии территорий Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации.

Читайте: Евросоюз готовит ответ на оккупацию Россией территорий Украины, - Бербок

Как передает УП, Путин назначил Дениса Пушилина временным исполняющим обязанности "главы ДНР", Леонида Пасечника – тво "главы ЛНР", Евгения Балицкого – тво "губернатора" Запорожской области, Владимира Сальдо – тво "губернатора Херсонской области".

Именно с этими лицами российский президент 30 сентября подписал фиктивные и юридически ничтожные "договоры" о "принятии" оккупированных территорий украинского востока и юга в состав РФ.

Херсонский ставленник Кремля Кирилл Стремоусов уже заявил, что таможенный контроль на границе между Херсонской областью и Крымом перестал существовать.
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Топ комментарии
+17
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05.10.2022 10:06
+10
Щоб лани широкополі, І Дніпро, і кручі Стали вам поперек горла, москалі іпучі .
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05.10.2022 10:16
+9
Ну що - большому кораблю - ну ви зрозуміли
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05.10.2022 09:59
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Ну що - большому кораблю - ну ви зрозуміли
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05.10.2022 09:59 Ответить
Буль,буль,буль
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05.10.2022 09:59 Ответить
💩💩💩💩🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🤮🤮🤮***** РАШИЗМ ВНЕ ЗАКОНА ‼️💥💥💥💥🔥🔥🔥🔥🔥
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05.10.2022 10:12 Ответить
Ну і шо?
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05.10.2022 10:02 Ответить
Великому судну- велика дірка,щоб стати зручніше,бо в чемодан все не влізе...
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05.10.2022 10:04 Ответить
пох
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05.10.2022 10:04 Ответить
Цим вони делегітимізували всі кордони *********.
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05.10.2022 10:04 Ответить
P O H U Y.
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05.10.2022 10:04 Ответить
Нахрена виділяти як важливу новину фарс і цирк з "референдумом"?
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05.10.2022 10:06 Ответить
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05.10.2022 10:06 Ответить
**********, ты должен принять для себя решение ********* за свои кордоны, границу на железный занавес и продолжать брехать своему быдлу, как при совке, тогда у тебя есть шанс протянуть как брежнев до смерти. Ничему тебя двоешника кегебешные методички не учат, вздумал в горячую войну с Миром поиграть.
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05.10.2022 10:07 Ответить
ого)а завізує ЗСУ
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05.10.2022 10:08 Ответить
ВСУ відміняє рішення Путіна про прийняття" до складу… Путіну потрібно шукати місце де його поховають
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05.10.2022 10:09 Ответить
Затвердив? Так до дупи,в Украiнi кацапськi закони не дiють!
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05.10.2022 10:12 Ответить
Раз для росийцев это их территория, то и служить там могут не только мобилизированные, контрактники, но и солдаты срочной службы.
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05.10.2022 10:13 Ответить
а з Лиманом чи без?!))))
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05.10.2022 10:13 Ответить
А завещание своё он уже подписал? А то ить какой-то дурной писаниной забавляется...
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05.10.2022 10:15 Ответить
Щоб лани широкополі, І Дніпро, і кручі Стали вам поперек горла, москалі іпучі .
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05.10.2022 10:16 Ответить
Давай-давай. Если у тебя голова перегружена от тяжкого труда, то мы можем прямо сейчас ударить по Ленинграду (основан в 1917) и Приднестровью. Чтобы перестал сидеть над чемоданом, срать туда и думать, как бы ему их признать и не обосраться еще больше. Жест доброй воли так сказать.

На самом деле никто не понимает, для чего все это сделал чмоня. Чтобы перестать платить контрактникам 200-250 тысяч рублей за нахождение в зоне боевых действий на территории чужой страны (итак не платил 90%, но там было 10% людей со связями и они эти бабки выбивали для своих). И использовать военных за бесплатно, ведь они обязаны защищать свою страну. Просто сэкономить бабки, которые можно разворовать будет. И верит в заградотряды ФСБ и кадыровцев, которые пока что справляются со своей работой.
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05.10.2022 10:18 Ответить
Самое интересное будет когда Китай начнет "спецоперацию"
А народа и армии там более чем

И ЯО также есть

Вот тогда на своей шкуре узнают что это
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05.10.2022 10:20 Ответить
"Підконтрольні російській армії". Тобто якщо армія здохла або втекла то ця територія автоматом виходить зі складу рашки. Нормально, можна гатить далі
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05.10.2022 10:24 Ответить
😊 І що? Нам є чого боятися? Все найстрашніше для нас вже відбулося 24.02.2022. Для пуцина і кацапів найстрашніше попереду. І сьогоднішній день це найстрашніше наблизив.
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05.10.2022 10:24 Ответить
Хорошо что ЗСУ не смотрят росийские новости.
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05.10.2022 10:26 Ответить
Це дуже ПОХ*Й...
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05.10.2022 10:31 Ответить
Віднині кордони росії закінчуються на "підконтрольних російській армії територіях" !

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05.10.2022 10:33 Ответить
всім людям планети Земля якось "*****" , що якась рашистська собака обісцяла кущ,позначаючи тим самим ,що то є її кущ.
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05.10.2022 10:41 Ответить
Нема що обговорювати
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05.10.2022 10:48 Ответить
Для віруючих у швидкий мир і інших "уставших". Навіть незважаючи на деокупацію наших територій, московія буде перебувати у стані війни до поки всі законодавчі новели не будуть скасовані їх законодавчими органами, а це можливо лише при повній зміни влади, чого у найближчій перспективі не буде.
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05.10.2022 10:49 Ответить
Не згоден, якщо вони клали на закон при прийнятті цих актів так само покладуть і при їх скасуванні. Ти лише транслюєш кремлівський наратив невідомо навіщо. На росії права не існує, існує лише політична доцільність...
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05.10.2022 11:27 Ответить
Ми мабуть зараз про інші речі говоримо. Безумовно при скасуванні цих актів вони можуть класти на будь який закон, але до їх скасування внутрішній споживач (москаль) буде впевнений, що наші території їм тепер законно належать (вони трепітно відносяться до законів, коли це їм вигідно або коли вони їх напряму не стосуються), тому і вважаю, що війна не закінчиться деокупацією, бо у хворому уявленні москаля це вже захват їх територій по законам московії
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05.10.2022 11:39 Ответить
А, так все в порядке, закон ни о ччем, чем больше зсу вьібьет окупантов, тем меньше окажется принятьіх територий
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05.10.2022 11:15 Ответить
За час підписання документу кільканадцять населених пунктів перейшло під контроль ЗСУ.
Тож прийдеться перепідписувати...
І таж аж до кордонів 91 року 👍😆
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05.10.2022 11:23 Ответить
почему завтра не огласить зе,что ми присодинили хабаровский край,другой вопрос на х..р они кому нужни.Путиня не легетимне,його ельцін за руку привів,і пішло поїхало:ніхто його не обирав,царь не настоящий,ельцинського пу давно замочили,а зараз,якась сущьність вбиває людей,і лякає світ атом.бомбою,нехай цим єрмак займеться.
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05.10.2022 11:45 Ответить
***** - міжнародний політичний труп. Усім насрати, що воно там визнає. Його вже навіть Зеля списав в утіль, не кажучи про великих гравців.
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05.10.2022 11:56 Ответить
Тішиться дідок перед смертю.
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05.10.2022 12:16 Ответить
Я вже замахався повторювати "яке воно кончене".
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05.10.2022 12:30 Ответить
Украинцам накакать на бункерное чмо и то что он подписывает.
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05.10.2022 12:41 Ответить
Путін затвердив ратифікацію "договору про прийняття" чотирьох регіонів до складу Росії.


Есть такая поговорка в Украине : "Дурень думкою багатіє". Так и путяра, верит, что какие-то его утверждения какой-то их ратификации каких-то непонятно каких договоров имеют хоть какое-то значение . . . Дурень, ну что с него возьмёшь кроме анализов . . .
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05.10.2022 14:37 Ответить
 
 