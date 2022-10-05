Атака дронами на Белую Церковь: БПЛА вылетели с юга, половину удалось сбить
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Россияне направили иранские дроны-камикадзе на Белую Церковь с оккупированных территорий на юге страны. Атаковали около 12 беспилотников, половину из них защитникам Украины удалось сбить.
Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Около 12 дронов атаковали с юга Украины. Шесть были сбиты: 3 - зенитно-ракетными войсками на юге, а еще 3 - авиацией воздушных сил", - рассказал он.
По его словам, таким образом, Россия ищет слабые места в противовоздушной обороне Украины.
"Их нужно сбивать всеми имеющимися средствами", - добавил Игнат.
Напомним, ночью в среду, 5 октября, российские оккупанты дважды ударили иранскими дронами-камикадзе по Белой Церкви Киевской области. В результате атаки пострадали объекты инфраструктуры.
Позже стало известно, что по городу было зафиксировано 6 попаданий и взрывов из дронов-камикадзе Shahed-136. Один человек пострадал.
Пожалуйста, подождите...
дальность 1000 минимум
Но летит он медленно 180км/ч
Іранці колись збили ізраїльський дрон, і взяли його за основу для свого.
Зробили з простіших матеріалів, але фактура, - та сама.
И американцы об этом помнят
Двигун двоциліндровий бензиновий карбюраторний, тому працювати на великій висоті Шахід-136 не може. Літає досить повільно та дуже гучно.
Бойова частина Шахед-136 складає лише 40 кг вибухівки. Швидкість 180 км/год, дальність 1000-1500 км
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АК-47. Сконструйований у 1947 році. На основі німецького оригінала з важливими доопрацюваннями. Втім, доопрацювання теж німці робили, - полонені.
Мати́ас Руст - немецкий пилот-любитель.
Википедия.
Тогда нужно возвращаться к дедовским аккустическим локаторам, которыми во время второй мировой выявляли вражеские самолеты за сотни километров.
Із тих 12-ти - 3 шт. збили наземні сили ППО - ККД 25%. А із решти 9 шт. три збили повітряні сили - ККД 33%.
Висновок: ефективність атак "мопедів" у напрямку на Київську область - 40%, й може збільшитись до 50% в разі підвищення якості регламентних робіт при підготовці до атаки й відповідно - відсутності бракованих дронів при залпі.
В разі підвищення ККД української системи ППО хоча б до 50%, то ефективність застосування ворожих дронів-камікадзе знизиться до 25%, що означатиме фактичний провал масованих атак на далекі відстані.
вони проспали дрони а тепер виправдовуються
пролетіти більше 500км і торохтіти так що в радіусі 20-30км чутно
і не позбивати їх
це капець
Ну что, проснулись?.. Ночью иранские дроны-камикадзе атаковали Белую Церковь. Завтра атакуют Винницу, Житомир, Ровно, Львов... прилетят в Киев на Банковую, и, возможно - не приведи боже, конечно, там же святая-святых - даже в Конча-Заспу.
Когда же вы, бляха, проснётесь, наконец?.. Когда очнётесь?.. Когда нажрётесь?.. Неужели даже сейчас вам не очевидно, что кроме распиаренных и безумно дорогих "Байрактаров" есть куда более дешёвое и эффективное беспилотное оружие?.. Которое можно было производить в Украине пачками ещё до большой войны, которое можно производить сотнями и тысячами прямо сейчас?..
Нет, вы топтали ногами отечественных разработчиков, ставили палки в колёса, закрывали все возможности, высмеивали, пиарились, выбрасывали сотни миллионов на ветер ради сиюминутной политической выгоды...
А теперь опять война, к которой мы снова не готовы. Как в старом советском мультике про легендарного Левшу, который больной, брошенный, высмеянный жирными властями, умирающий просит "передайте императрице, что англичане ружья кирпичом не чистят, а то случись война - они стрелять не способны"...
Так и у нас - тот же русский менталитет, то же преклонение перед всем западным, то же стремление "заработать" на откатах, политических выгодах, на бюджетных деньгах, на общественных, волонтёрских фондах...
Ihor Lutsenko отлично всё написал. Добавлю от себя, что в Украине есть разработчики ударных дронов. Есть ударные дроны не хуже иранских или турецких. Есть производители ударных дронов. И есть успешные применения этих дронов.
Всё есть. Нет главного - государственной поддержки. Любой. В любом виде. Нет денег - люди тратят десятки, сотни тысяч (может уже и миллионы) своих денег, собирают с миру по нитке, строят производство, строят дроны, создают всю наземную инфраструктуру - катапульты, автомобили управления, системы связи... Сами делают боеприпасы, рискую либо подорваться, либо попасть в лапы правоохранительных органов. Сами обеспечивают себе безопасность, разнося производственных участки по разным районам, областям, потому что знают, что прилетит, в первую очередь, к ним...
Хуже того. Приходится биться со всей бюрократической машиной, с этим многоголовым неубиваемым змеем, чтобы перетянуть контрабандой через границу комплектующие, чтобы провести испытания, чтобы вытащить из какого-нибудь охранного батальона мобилизованного специалиста, который сейчас на вес золота...
При этом приходится иметь дело с решалами всех мастей, которые могут занести кому нужно бумажку, сделать важный звонок шефу, выделить какие-то мизерные средства, но взамен "просят" согласиться с тем, что они теперь главные, что они будут получать звездочки на погоны, медальки и ордена, зарабатывая политический капитал на тяжкой работе умнейших людей, которых они считают за быдло...
А с другой стороны - модно одетые во всё милитари функционеры из фондов, которые теперь тоже стали вдруг большими специалистами в беспилотной авиации, которые вершат судьбами людей, определяют кому давать общественные деньги, кому жить, а кому умирать, как побеждать...
В этой стране я стучался во все двери. Был в офисе президента, докладывал главкому и министру, вёл переговоры с фондами, волонтёрами, олигархами... После войны я расскажу всё. С должностями, званиями и фамилиями. Но сейчас нам надо выиграть войну.
Мы не сдаёмся. И не сдадимся. Наши дроны ещё прилетят на Красную площадь.
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