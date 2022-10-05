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Атака дронами на Белую Церковь: БПЛА вылетели с юга, половину удалось сбить

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дрон,іранський

Россияне направили иранские дроны-камикадзе на Белую Церковь с оккупированных территорий на юге страны. Атаковали около 12 беспилотников, половину из них защитникам Украины удалось сбить.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Около 12 дронов атаковали с юга Украины. Шесть были сбиты: 3 - зенитно-ракетными войсками на юге, а еще 3 - авиацией воздушных сил", - рассказал он.

По его словам, таким образом, Россия ищет слабые места в противовоздушной обороне Украины.

"Их нужно сбивать всеми имеющимися средствами", - добавил Игнат.

Также смотрите: Россияне атаковали Белую Церковь дронами-камикадзе, есть пострадавшие. ВИДЕО (обновлено)

Напомним, ночью в среду, 5 октября, российские оккупанты дважды ударили иранскими дронами-камикадзе по Белой Церкви Киевской области. В результате атаки пострадали объекты инфраструктуры.

Позже стало известно, что по городу было зафиксировано 6 попаданий и взрывов из дронов-камикадзе Shahed-136. Один человек пострадал.
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Топ комментарии
+28
Хтось в БЦ наводить ці дрони. Шукайте коригувальників!
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05.10.2022 11:08
+26
Спитайте зелених довбонів ,куди вони грохнули мільярди? А їх можна було пустити на розробку і виробництво бойових дронів. Подякуємо наріду (щоб ви на кутні скалилися)
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05.10.2022 11:36
+25
Ось так. Копійчаними іранськими дронами змушують нас витрачати вартістний ракетний боєзапас та показувати розміщення ППО. Але ще прикріше, що якась країна третього світу одна спромоглася поставляти такі дрони кацапам тисячами в то час як ціла світова антипутінська коаліція чомусь надає нам подібне виключно в гомеопатичних дозах. Як це можна пояснити?
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05.10.2022 11:15
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Правила форума Совет форумчан
Хтось в БЦ наводить ці дрони. Шукайте коригувальників!
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05.10.2022 11:08 Ответить
Шуфрич?
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05.10.2022 11:10 Ответить
В БЦ стоят Черные Запорожцы. Вот и стараются кацапы насрать их женам, детям, родителям!
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05.10.2022 11:27 Ответить
Параноїдальна шизофренія!
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05.10.2022 11:34 Ответить
Я чув як вони летіли...
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05.10.2022 11:09 Ответить
Щось завелика віддаль якщо з півдня.Як казав Швейк звідтам аж досі...
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05.10.2022 11:10 Ответить
Писали що у тих балалайок іранських дальність 2000 км , лайно низьколетяще але смердюче виходить (( будемо сподіватися що невдовзі ЗСУ отримають протиотруту від цієї гадості !
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05.10.2022 11:33 Ответить
А як вони умудрилися проскочити повз ппо Черкаської та Кіровоградської області?
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05.10.2022 11:11 Ответить
Поясніть дурному як на вашу думку функціонує ППО ? ((
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05.10.2022 11:35 Ответить
Я їх бачив, їх легко збити з АК. Тільки нема чим. Швидкість смішна.
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05.10.2022 11:12 Ответить
З ака наврядчи вдасться,а ось з тих гепардів що нам німці передали 100%.
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05.10.2022 15:45 Ответить
шилки
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05.10.2022 15:59 Ответить
шилка може не дістати бо бере на висотах тільки до до 1,5 км ,а німецький гепард бере 4км + 2 радара ,іранський шахід якраз стеля у нього це до 4 км.
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05.10.2022 18:16 Ответить
значит гепард
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05.10.2022 19:41 Ответить
Ось так. Копійчаними іранськими дронами змушують нас витрачати вартістний ракетний боєзапас та показувати розміщення ППО. Але ще прикріше, що якась країна третього світу одна спромоглася поставляти такі дрони кацапам тисячами в то час як ціла світова антипутінська коаліція чомусь надає нам подібне виключно в гомеопатичних дозах. Як це можна пояснити?
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05.10.2022 11:15 Ответить
Вони побоюються...🤦
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05.10.2022 11:18 Ответить
Спитайте зелених довбонів ,куди вони грохнули мільярди? А їх можна було пустити на розробку і виробництво бойових дронів. Подякуємо наріду (щоб ви на кутні скалилися)
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05.10.2022 11:36 Ответить
А до довбнів все було в порядку з дронами?
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05.10.2022 11:40 Ответить
Не пересмикуйте карти. Ви добре зрозуміли про що я
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05.10.2022 11:43 Ответить
Не зрозумів. Яка статистика випуску бойових дронів з 2014 по 2019 рік?
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05.10.2022 11:45 Ответить
А в 19 столітті? Уявлення про війну міняються. Технології теж.
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05.10.2022 12:38 Ответить
мочіть їх грудками асфальту
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05.10.2022 15:00 Ответить
Во,морський вовк,а ти до цих пір не знаєш ?В асфальт,в велике крадівництво,в мілліард дерев і т.д..Дивне запитання.Хоча то як гроші на ракети,а про дрони ще не було. А якби дрони замість катерів?
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05.10.2022 15:57 Ответить
Ну американці ж далі якісь іграшкові дрони-камікадзе, якими хіба що налякати кацапів можливо. І то, якщо в лоба влучити. При тому, що у американців повно найкращих дронів різного призначення...
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05.10.2022 12:25 Ответить
Отакі цікаві у нас союзники... Хоча без них було би набагато гірше.
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05.10.2022 13:40 Ответить
Чет я не понял. До Николаева более 500км. А какая у них дальность полета?
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05.10.2022 11:16 Ответить
2000 км.
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05.10.2022 11:20 Ответить
А чиї?
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05.10.2022 11:22 Ответить
1000-1500 км
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05.10.2022 11:23 Ответить
Охренеть мопед чертов. Я думал он там 100-150 максимум летает
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05.10.2022 11:31 Ответить
Там разные дроны. Мопеды- дроны камикадзе. Эти, по видимому ударные, типа Барьяктаров и больше.
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05.10.2022 11:38 Ответить
У "мопеда" как раз
дальность 1000 минимум

Но летит он медленно 180км/ч
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05.10.2022 11:42 Ответить
То могли і з білорашки прилетіти, і з брянської, не обов'язково з Півдня!
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05.10.2022 11:32 Ответить
Могли б , але прилетіли з півдня , від цього щось змінилося ? ((
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05.10.2022 11:38 Ответить
цього було вартувало очікувати..... спостережні пункти? розброєння ДФТГ ? війна закінчилася?
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05.10.2022 11:18 Ответить
де упоранти що кричали що з Білорусії запускали ?алє де ви хлопці ?
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05.10.2022 11:19 Ответить
Думаю дрони не іранські,вуха інші стирчать, технології кацапам надав Ісраїль,та побудував завод.
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05.10.2022 11:23 Ответить
Пишуть щодо "мопедів", що Іран скопіював ізраїльські дрони.
Іранці колись збили ізраїльський дрон, і взяли його за основу для свого.
Зробили з простіших матеріалів, але фактура, - та сама.
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05.10.2022 20:38 Ответить
Надо вспомнить старый добрый Мустанг Р-51 - лучший истребитель второй мировой войны.

И американцы об этом помнят


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05.10.2022 11:23 Ответить
доки ми не почнемо відповідати по ВОРОНЕЖУ,ці свинособаки не заспокояться.
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05.10.2022 11:25 Ответить
Починай. Ти ж там недалеко і знаходишся.
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05.10.2022 15:21 Ответить
я смотрю сегодня подобных тебе кретинов из дурки выпустили...и без лекарств...
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05.10.2022 20:46 Ответить
Іранські дрони: Матеріал виготовлення - гетинакс (композит на основі паперу. - Ред.), гвинт, що штовхає, зроблений з дерева. Такі матеріали одночасно і здешевлюють конструкцію і ускладнюють виявлення за допомогою радара.

Двигун двоциліндровий бензиновий карбюраторний, тому працювати на великій висоті Шахід-136 не може. Літає досить повільно та дуже гучно.

Бойова частина Шахед-136 складає лише 40 кг вибухівки. Швидкість 180 км/год, дальність 1000-1500 км
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05.10.2022 11:26 Ответить
У даному випадкові мала висота польоту не недолік , а перевага , важко виявити засобами спостереження , запуски уночі допомагають маскуватися , візуально важко виявити , а 40 кг вибухівки це по вашому мало ? ((
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05.10.2022 11:42 Ответить
я не військовий, але мені здається, що німецькі Леопарди зі своїм радаром можуть легко виявити такий дрон і знешкодити
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05.10.2022 12:27 Ответить
гепарди якщо точніше,так це непогана зброя для знешкодження таких цілей.але їх поки що мало передали і перекрити все ними невийде.
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05.10.2022 15:51 Ответить
Достатньо просто підписати закон щоб кожен міг придбати стрілецьку зброю без жодних обмежень і вони-б не долетіли.
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05.10.2022 11:30 Ответить
Та кожному бажаючому видати по ак-45, як це було в лютому 2022р, коли їх роздавали і самі жителі Києва взяли до 40 тисяч штук, собі та сусідові...
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05.10.2022 12:14 Ответить
ак-45
*****
АК-47. Сконструйований у 1947 році. На основі німецького оригінала з важливими доопрацюваннями. Втім, доопрацювання теж німці робили, - полонені.
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05.10.2022 20:45 Ответить
Продажним суддям, прокурорам, чиновникам, депутатам, це дуже сцикотно...
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05.10.2022 15:25 Ответить
Какой то пздц. Торохтящие мопеды пролетели через всю страну и их не сбили. Как у нас ракеты тогда сбивают которые в 10 раз быстрее летят и на той же высоте?
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05.10.2022 11:30 Ответить
Низько летяча ракета теж не завжди , на жаль збивається , але рухаючись швидше має більше шансів бути виявленою чим паперово - дерев'яна балалайка ((
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05.10.2022 11:45 Ответить
Ці драндулєти не бачать радари ППО. Тому їх важко виявити.
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05.10.2022 11:55 Ответить
німецький гепард їх бачить,але їх мало у нас.
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05.10.2022 15:54 Ответить
Пане Вальтер,а ви не пам*ятаєте як при маршалі Малиновському і Л.І. Брєжнєву на Червоній площі в Москві,приземлився легкомоторий літак з Скандинавської країни,пілот-Руст? І Малиновського прийшлося зняти,і менші зірки з погон покотилися,але факт є факт...Розслабилися,чекали ракети,а тут дрон.Інакше нічим і пояснити.
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05.10.2022 16:05 Ответить
Михаил Горбачёв использовал инцидент для крупных кадровых изменений в Вооружённых Силах. Уже 30 мая 1987 г им были освобождены от должности министр обороны Сергей Соколов и командующий ПВО Александр Колдунов, новым министром обороны был назначен Дмитрий Язов.

Мати́ас Руст - немецкий пилот-любитель.

Википедия.
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06.10.2022 00:13 Ответить
Безпілотники такого типу є дуже небезпечні, збивати дорого, вони непомітні для ППО, 350 можуть пролетіти.
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05.10.2022 11:33 Ответить
Є ж гоночні квадракоптери с FPV, яки можуть обігнати ці мопеди як стоячі. Навісить на такий квадракоптер якись ленти або ж легку сітку і спробувати спутати цим мопедного пропелера.
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05.10.2022 11:33 Ответить
Як варіант,камікадзе -вбивці дронів
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05.10.2022 11:39 Ответить
То что дрон тарахтит как мопед ето только хорошо.

Тогда нужно возвращаться к дедовским аккустическим локаторам, которыми во время второй мировой выявляли вражеские самолеты за сотни километров.

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05.10.2022 11:36 Ответить
Потрібно терміново розробляти та встановлювати навколо великих міст та поблизу критичної інфраструктури автоматичні станції раннього акустичного виявлення шуму двигуна дрону. У крайньому випадку створити гарячу телефонну лінію для повідомлення від населення про проліт. Вони летять повільно і довго і при ранньому оповіщенні можна вжити заходів.
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05.10.2022 11:42 Ответить
В пусковій установці - 5 дронів-камікадзе. Позаяк вилетіло 12, то це означає, що брак цих виробів складав 3 шт., тобто 20%.
Із тих 12-ти - 3 шт. збили наземні сили ППО - ККД 25%. А із решти 9 шт. три збили повітряні сили - ККД 33%.
Висновок: ефективність атак "мопедів" у напрямку на Київську область - 40%, й може збільшитись до 50% в разі підвищення якості регламентних робіт при підготовці до атаки й відповідно - відсутності бракованих дронів при залпі.
В разі підвищення ККД української системи ППО хоча б до 50%, то ефективність застосування ворожих дронів-камікадзе знизиться до 25%, що означатиме фактичний провал масованих атак на далекі відстані.
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05.10.2022 11:45 Ответить
Скоро будемо піднімати "кукурудзники" для контролю за повітряним простором, або щось таке саме тихохідне.
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05.10.2022 11:56 Ответить
Кукурузник с пулеметом против этого гамна справится
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05.10.2022 11:59 Ответить
Аеростаті піднімемо
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05.10.2022 12:21 Ответить
ви менше слухайте цих брехунів з штабу
вони проспали дрони а тепер виправдовуються
пролетіти більше 500км і торохтіти так що в радіусі 20-30км чутно
і не позбивати їх
це капець
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05.10.2022 12:02 Ответить
Так воно ы було, як ы проспали Херсон, Гостомель, Мариуполь ы багато чого, як казав АБреховіч , ********
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05.10.2022 12:23 Ответить
це хто таке ляпнув про шум від балалайки на 30 км ? (( ви мопед китайський на якій відстані почуєте ? (( думаю що якщо метрів за 500 вийде , то слух нічого так , та й то уночі коли навколо тиша повна )) а тепер запустіть щось на висоту 100 метрів і спробуйте засікти час коли ви будете бачити цю річ коли вона буде летіти на цій висоті із швидкістю 40 метрів на секунду , взявши до уваги що це в основному уночі відбувається (( Коли знайдете метод який допоможе за 10 сек виявити прицілитися і знищити такий дрон із ефективністю 100% - ідіть до брехунів у штаб і приймайте замість них справи .
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05.10.2022 20:17 Ответить
Юрий Касьянов

Ну что, проснулись?.. Ночью иранские дроны-камикадзе атаковали Белую Церковь. Завтра атакуют Винницу, Житомир, Ровно, Львов... прилетят в Киев на Банковую, и, возможно - не приведи боже, конечно, там же святая-святых - даже в Конча-Заспу.

Когда же вы, бляха, проснётесь, наконец?.. Когда очнётесь?.. Когда нажрётесь?.. Неужели даже сейчас вам не очевидно, что кроме распиаренных и безумно дорогих "Байрактаров" есть куда более дешёвое и эффективное беспилотное оружие?.. Которое можно было производить в Украине пачками ещё до большой войны, которое можно производить сотнями и тысячами прямо сейчас?..

Нет, вы топтали ногами отечественных разработчиков, ставили палки в колёса, закрывали все возможности, высмеивали, пиарились, выбрасывали сотни миллионов на ветер ради сиюминутной политической выгоды...

А теперь опять война, к которой мы снова не готовы. Как в старом советском мультике про легендарного Левшу, который больной, брошенный, высмеянный жирными властями, умирающий просит "передайте императрице, что англичане ружья кирпичом не чистят, а то случись война - они стрелять не способны"...

Так и у нас - тот же русский менталитет, то же преклонение перед всем западным, то же стремление "заработать" на откатах, политических выгодах, на бюджетных деньгах, на общественных, волонтёрских фондах...

Ihor Lutsenko отлично всё написал. Добавлю от себя, что в Украине есть разработчики ударных дронов. Есть ударные дроны не хуже иранских или турецких. Есть производители ударных дронов. И есть успешные применения этих дронов.

Всё есть. Нет главного - государственной поддержки. Любой. В любом виде. Нет денег - люди тратят десятки, сотни тысяч (может уже и миллионы) своих денег, собирают с миру по нитке, строят производство, строят дроны, создают всю наземную инфраструктуру - катапульты, автомобили управления, системы связи... Сами делают боеприпасы, рискую либо подорваться, либо попасть в лапы правоохранительных органов. Сами обеспечивают себе безопасность, разнося производственных участки по разным районам, областям, потому что знают, что прилетит, в первую очередь, к ним...

Хуже того. Приходится биться со всей бюрократической машиной, с этим многоголовым неубиваемым змеем, чтобы перетянуть контрабандой через границу комплектующие, чтобы провести испытания, чтобы вытащить из какого-нибудь охранного батальона мобилизованного специалиста, который сейчас на вес золота...

При этом приходится иметь дело с решалами всех мастей, которые могут занести кому нужно бумажку, сделать важный звонок шефу, выделить какие-то мизерные средства, но взамен "просят" согласиться с тем, что они теперь главные, что они будут получать звездочки на погоны, медальки и ордена, зарабатывая политический капитал на тяжкой работе умнейших людей, которых они считают за быдло...

А с другой стороны - модно одетые во всё милитари функционеры из фондов, которые теперь тоже стали вдруг большими специалистами в беспилотной авиации, которые вершат судьбами людей, определяют кому давать общественные деньги, кому жить, а кому умирать, как побеждать...

В этой стране я стучался во все двери. Был в офисе президента, докладывал главкому и министру, вёл переговоры с фондами, волонтёрами, олигархами... После войны я расскажу всё. С должностями, званиями и фамилиями. Но сейчас нам надо выиграть войну.

Мы не сдаёмся. И не сдадимся. Наши дроны ещё прилетят на Красную площадь.

https://t.me/kasjanovcom
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05.10.2022 12:15 Ответить
Асфальт та відосіки - понад усе?
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05.10.2022 12:28 Ответить
Сказано на п'ять із плюсом, але у владі знаходиться алігорхат, проданий за 30 срібників у рішці, звідси й героічні вчинки українців, зібралася купка злити україну у 2014 році народ ліг на домбасі і не дав розвалити Україну - 24.02.22 року здали 1/3 території, - але знову, народ підвівся розібрав зброю і не дав здійснити плани гнид Україні... Ось тобі відповідь на всі твої запитання
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05.10.2022 12:40 Ответить
Все класно - питання до тебе - чому дрони -камікадзе дешеві не виготовляєш ? ((
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05.10.2022 20:20 Ответить
Znacit togda proval konkretni sto kasajetsia PVO.No opiat vse svoji trogat nebudut za eto mozet daze nagradu vrucit.Ja skazal bi sovkovix nado meniat i ne smotret cej on drug,glavnoje dolzno bit kompetensija
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05.10.2022 12:25 Ответить
спершу подумав, що безпілотники прилетіли з Білорусі, напряму - тут пара годин льоту лісами навіть для тієї чортопхайки...
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05.10.2022 12:53 Ответить
Подарунок на Йом Кіпур?
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05.10.2022 13:00 Ответить
Это *****. Серьезный. Они летели сотни км. Скорость 120-130км/ч. Можно было авиацию поднять.
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05.10.2022 13:27 Ответить
Оні лєтєлі на висотє ста мєтров (( чєм прєдлагаєтє іх на етой висотє обнаружіть ? (( Тобі ж написали - де авіація засікла - трьох збили ! Пройоб був коли ви у 2019 за клоуна проголосували , ото пройоб , зато паржалі ((
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05.10.2022 20:24 Ответить
"Їх треба збивати всіма наявними засобами", - додав Ігнат. - розказує українцям відповідальний за те, щоб ці дрони не мали можливості пролітати над територією України сотні кілометрів із швидкістю 120-150 км на годину
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05.10.2022 13:40 Ответить
Вам скучно коли Київ не обстрілюють чи до чого цей дивний коментар ? Ви таку дурню і в лютому - березні писали коли у Києві кацапи лупили по чому могли ? ((
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05.10.2022 20:27 Ответить
 
 