Оккупанты нанесли ракетный удар по Гуляйполю. Погибли заместитель главы громады Савицкий и руководитель "Благоустрійсервісу" Косаренко

Сегодня, 5 октября, оккупанты нанесли ракетный удар по Гуляйполю Запорожской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня враг убил двух наших земляков. В результате ракетных обстрелов города Гуляйполе погибли Александр Анатольевич Савицкий, заместитель главы местной громады и руководитель КП "Благоустрійсервіс" Александр Анатольевич Косаренко. Светлая память. Наши соболезнования всем родным и близким погибших. Эти люди никуда не сбежали, до последнего были на своих рабочих местах. Защищали и поддерживали непокоренный город-герой Гуляйполе", - говорится в сообщении.

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