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война (46904) Гуляйполе (58) Запорожская область (2246) Старух (145)

Оккупанты нанесли ракетный удар по Гуляйполю. Погибли заместитель главы громады Савицкий и руководитель "Благоустрійсервісу" Косаренко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

гуляйполе

Сегодня, 5 октября, оккупанты нанесли ракетный удар по Гуляйполю Запорожской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня враг убил двух наших земляков. В результате ракетных обстрелов города Гуляйполе погибли Александр Анатольевич Савицкий, заместитель главы местной громады и руководитель КП "Благоустрійсервіс" Александр Анатольевич Косаренко. Светлая память. Наши соболезнования всем родным и близким погибших. Эти люди никуда не сбежали, до последнего были на своих рабочих местах. Защищали и поддерживали непокоренный город-герой Гуляйполе", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Семь российских оккупантов попали под огонь бойцов ВСУ. Один смог убежать. ВИДЕО
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Пока не будет аналогичных ответок по Раше, наши люди будут гибнуть
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05.10.2022 12:58 Ответить
Саме так , погоджуюсь 🙁
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05.10.2022 13:04 Ответить
открою страшный секрет, даже если будут ответные удары (бессмысленные) по гражданским объектам с нашей стороны, то это НИЧЕГО не изменит. Ибо рашистам на своих плевать.
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05.10.2022 13:47 Ответить
Ці люди нікуди не тікали, до останнього були на своїх робочих місцях. Джерело: https://censor.net/ua/n3371648

Вічна пам'ять - загиблим, але все-таки треба ховатися в бомбосховища. Особливо людям на керівних посадах. Вони є першочергоими цілями для ворога.
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05.10.2022 13:02 Ответить
Батько наш Махно! Живе Гуляйполе, живе!
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05.10.2022 13:05 Ответить
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05.10.2022 13:09 Ответить
Kak bi prositsia udar na Berdiansk napravlenije.Jest tam takyje sili.poka ja nevizu
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05.10.2022 13:10 Ответить
Харьковская обл., Луганское направление, Криворожско-Херсонское ... Понятно, что силы и резервы ВСУ не бесконечны. Поэтому Запорожское направление и Донецкое ПОКА в обороне. Контрольное слово "пока" ...
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05.10.2022 13:19 Ответить
Коли ВСУ вийде на Перекоп та до кордонів з РФ, кацапи будуть бити зі артою через кордони. Прийдеться відповідати. Накривати можливо Белгород, можливо Джанкой або далі. Сподіваюсь нащі партнери не полізуть у пляшку.
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05.10.2022 13:56 Ответить
 
 