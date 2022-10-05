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Уничтожен российский беспилотник, предположительно "Орлан-10", над морем у Очакова, - ОК "Південь"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
5 октября, около 11:30, над морем возле Очакова при попытке проведения воздушной разведки, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Південь" сбит беспилотник оперативно-тактического уровня, вероятно "Орлан-10".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Південь".
"Не устаем уничтожать врага в украинском небе! Слава Украине!", - говорится в сообщении.
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Колян Коляныч
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Vlad Cheh
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МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
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