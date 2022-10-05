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Уничтожен российский беспилотник, предположительно "Орлан-10", над морем у Очакова, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

орлан

5 октября, около 11:30, над морем возле Очакова при попытке проведения воздушной разведки, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Південь" сбит беспилотник оперативно-тактического уровня, вероятно "Орлан-10".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Південь".

"Не устаем уничтожать врага в украинском небе! Слава Украине!", - говорится в сообщении.

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Знищено?? Це приємно, але вже нецікаво... вот если бы его на лету перепрограммировали и отправили на мацкву - это другое дело..
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05.10.2022 13:37 Ответить
Эти парашники для искандеров рисуют наведение, которые мы не сбиваем. Раз один сбили, то еще пошлют и еще и еще. Те на помоечную камеру кэнон (или никон) нафоткают. Может быть, подогнали искандер на Юг и будут палить своим единственным высокоточным оружием, но которое требует фотосъемки перед возможностью пострелять, иначе КВО будет от туалета до туалета.
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05.10.2022 13:42 Ответить
Зря ты в путинятах сомневаешься.. я в них уверен - будет всё как у настоящих касапов - всё и все через ж0пу....
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05.10.2022 13:46 Ответить
"Не втомлюємося нищити ворога в українському небі! - ті, що мали захищати небо української Білої Церкви , втомилися.
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05.10.2022 13:55 Ответить
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05.10.2022 15:14 Ответить
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05.10.2022 15:15 Ответить
 
 