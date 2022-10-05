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Новости Политика Украины
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СБУ (18697) Сербия (350) Наумов Андрей (48)

Экс-генерал СБУ Наумов находится под стражей в Сербии и считает, что в Украине против него расследование не ведется, - журналистка Егошина

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

наумов

В настоящее время экс-генерал СБУ Андрей Наумов находится под стражей в Сербии по подозрению в отмывании денег.

Об этом пишет в фейсбуке журналист программы "Схемы" Валерия Егошина, передает Цензор.НЕТ.

"Как человек, явивший миру бывшего бригадного генерала Наумова, продолжаю отслеживать его приключения, поэтому докладываю. Во-первых, он до сих пор под стражей - на днях Высший суд города Ниш (Сербия) продлил срок содержания Андрея Наумова до 2 декабря. Во-вторых, там он находится все еще по подозрению в отмывании денег (на что явно намекали драгоценные камни и деньги при задержании). Это расследование ведет спецотдел по борьбе с коррупцией Высшей прокуратуры Ниша. Сам экс-сотрудник СБУ все отрицает и впервые запросил встречу с представителями посольства Украины", - пишет журналистка.

"И, третье, мое любимое. Согласно словам представителя защиты господина Наумова, он считает, что расследований в отношении него в Украине... НЕТ, цитата: "У него нет об этом информации. Господин Наумов все время утверждал, что против него в Украине не проводилось ни одного процесса или расследования". Но самое интересное в этой ситуации другое. Очевидно, сербское расследование завязано также и на украинских делах, по крайней мере они запросили некоторые документы и ожидают ответа", – добавляет Егошина.

Она также акцентирует внимание на том, что ей сложнее узнать, что происходит в украинском правовом поле, чем в зарубежном.

Читайте также: Ни Россия, ни Украина не требовали экстрадиции эксгенерала СБУ Наумова, - МВД Сербии

"Наши запросы в Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора остались без ответа по существу. Служба безопасности Украины исторически эти вопросы не комментирует - как во время "хозяйствования" Наумова в службе, так и после (справедливости ради, по моей информации, и расследований в отношении него в системе службы сейчас нет). Да, это было красиво, когда после нашего со Схемы: коррупция в деталях - RFERL репортинга относительно бегства Наумова и обысков президент Владимир Зеленский отреагировал быстро и публично, но время проходит и общество заслуживает знать, что происходит с делом по человеку, который во время полномасштабного вторжения попал в мировые заголовки, презентуя как саму спецслужбу, так и всю Украину в сомнительном свете", - резюмирует журналистка.

Ранее СМИ сообщали о выезде экс-чиновника СБУ за границу накануне полномасштабного вторжения России в Украину и расследовании вероятной передачи данных по ЧАЭС российским спецслужбам.

Читайте также: Ни Россия, ни Украина не требовали экстрадиции эксгенерала СБУ Наумова, - МВД Сербии

Экс-генерал СБУ Наумов находится под стражей в Сербии и считает, что в Украине против него расследование не ведется, - журналистка Егошина 01
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Топ комментарии
+34
Так хто ж буде проти нього в Україні розслідування проводити?
Так можна і на САМОГО вийти.
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05.10.2022 14:16
+22
воно ВПЕВНЕНО!!!
що зе влада буде його оберігати та нічого поганого не зробить..
Мабудь ще й зарплатню отримує
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05.10.2022 14:21
+21
Бо якщо відкриє рота, то зелю з завхозом, та всім шоблом, як би це дипломатичніше.., чекають неприємності.
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05.10.2022 14:36
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мабуть здохне скоро ця свиня жидівська
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05.10.2022 14:14 Ответить
Яке розслідування? Він з Зе щобли -**** і цим усе сказано.
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05.10.2022 14:41 Ответить
СПРУТ КОШЕР-НОСТРА КАЛАМОЙША -КРЕСТНЫЙ ПАПАША СМОТРЯЩИЙ ДЕРЬМАК Какая несправедливость , как жалко подвиги ЗСУ И ЭТИ ММРАЗИ-ГНИДЫ СТРАШНЕЕ САДИСТОВ РАШИСТСКИХ
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05.10.2022 20:10 Ответить
А я інший варіант запропоную - невдовзі звільнять у зв"язку з тим що з боку держави Україна ніяких претензій до цього продажного жида не висунуто , а якась арахамія іще і довідку видасть що мільйони і камінці нажиті непосильною працею на благо держави та за рахунок економії на харчуванні і оплаті комунальних послуг (( Після того як це падло відпустять на всі чотири боки воно повернеться в Україну , відновиться на посаді , поверне те що у нього там щось понизили у званні і отримає компенсацію по зарплаті (( ,а от проти журналістів відкриють кримінальне провадження у кращому випадкові - у гіршому , можуть ненароком зникнути , час важкий ((
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05.10.2022 20:37 Ответить
Так хто ж буде проти нього в Україні розслідування проводити?
Так можна і на САМОГО вийти.
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05.10.2022 14:16 Ответить
1000%
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05.10.2022 14:20 Ответить
торгуються, мабуть, тому й мовчать як партизани..., сподіваються, щось перепаде з тих камінців...
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05.10.2022 14:20 Ответить
воно ВПЕВНЕНО!!!
що зе влада буде його оберігати та нічого поганого не зробить..
Мабудь ще й зарплатню отримує
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05.10.2022 14:21 Ответить
нажаль, тиких хєРнералів ше, десятки, а то і сотні, особливо в Фсб(у), і в мусарні!! ((
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05.10.2022 14:22 Ответить
Бо якщо відкриє рота, то зелю з завхозом, та всім шоблом, як би це дипломатичніше.., чекають неприємності.
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05.10.2022 14:36 Ответить
напевно наумов правий. ні якого розслідування немає. Ну зрадник. ну і що. з ким не буває. основна вимога це повернути "общак" зеленій банді . а там і генеральскі пагони повернуть і компенсацію виплатять та щей медаль дадуть.
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05.10.2022 14:37 Ответить
Він має рацію. Проти зрадників в країні розслідування не ведуься.
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05.10.2022 15:02 Ответить
Наумова назначили по представлению Баканова. Баканова - человек Зеленского. Если получить Наумова от Сербии, то во время следственных действий есть шанс получить показания на Баканова и даже на Зеленского. Я Президента идиотом не считаю.
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05.10.2022 15:25 Ответить
это точно . идиот бы не додумался назначить в сбу такое ничтожество как баканов . вова назначил
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06.10.2022 07:08 Ответить
Як влада може розслідувати саму себе? Ніхто і пальцем не зачепить Наумова,бо тоді він конкретно назве імена тих хто дав команду розмінувати підходи до Херсону,але ж ми всі добре знаємо ці імена...
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05.10.2022 18:28 Ответить
А звання в нього хоч відібрали? Бригадний генерал для мілкого шахрая це забагато.
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05.10.2022 19:24 Ответить
СБУ такое СБУ. Пасичник, потирая орден от Ющенка, наверное ржет с этого лоха Наумова.
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05.10.2022 20:04 Ответить
этот жирный Кнур кошелек и подельник баканова, билетера 95 квартала и дружбана Оманского Осла, думаю все понятно чем закончиться экстрадиция...
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05.10.2022 22:02 Ответить
Наумов знає, хто і як здавав Південь.
На ключових посадах в сбу на Півдні станом на лютий 2022 були його люди.
То хто ж зараз його в Україну забере? Щоб він почав говорити?
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05.10.2022 22:21 Ответить
Хтось може зробити петицію "про екстрадицію Наумова в Гуантонамо "?
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06.10.2022 04:02 Ответить
а что в этой истории ..непонятного.. -- наумов друг баканова . баканов друг вовы зеленого --- скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты . если открыть настоящее уголовное дело выйдеш на самого себя . поэтому наумов и говорит сербам что дела против него не открывали
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06.10.2022 07:05 Ответить
 
 