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Путин ждет прихода "генерала Зимы", который всегда спасал российскую армию, - Боррель

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

боррель

По мнению главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, президент РФ Владимир Путин рассчитывает на то, что трудности зимы усилят усталость западного мира от войны в Украине.

Об этом Боррель сказал, выступая в Европарламенте, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Как отметил Боррель, последствия войны для многих стран, безусловно, плохие с точки зрения цен, энергии и продовольствия.

"Мы должны очень активно взаимодействовать с остальным миром, чтобы помочь им преодолеть последствия этой войны. Мы должны приложить большие дипломатические усилия, разъяснений, чтобы мир понял "почему" эта война и как она может закончиться", - сказал он.

Боррель подчеркнул, что война не может закончиться из-за усталости западного мира, на что и рассчитывает Путин.

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"Путин считает, что демократии слабые, что системы общественного мнения не выдержат холодной зимы. Он ждет прихода "генерала Зимы", который всегда в итоге спасал российскую армию. Он ждет холода, перебоев с поставками газа, высоких цен и низких температур, чтобы подорвать нашу волю и в дальнейшем поддерживать Украину. Это место, где можно попросить европейцев понять, что стоит на кону. Потому что наша поддержка Украины - это не просто вопрос щедрости. Наша поддержка Украины должна быть неизменной, поскольку безопасность Украины неразрывно связана с нашей безопасностью. От того, что там решается, зависит и наше будущее", - заявил он.

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"Эта война может закончиться только способом, который обеспечит мир. А для обеспечения мира Украине должна быть возвращена ее территориальная целостность и полный суверенитет; Россия должна быть вынуждена признать свою политическую и моральную ответственность за войну, заплатить за восстановление и ответить за человеческие преступления, которые там произошли. Именно это, и никакое другое, должно быть нашей целью. Поэтому и санкции. Именно поэтому военная помощь. Именно поэтому дипломатические действия. На этих трех фронтах мы должны продолжать работать не покладая рук: сейчас не время для промедлений", - сказал глава европейской дипломатии.
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Топ комментарии
+25
На этот раз генерал Зима тоже за Украину.
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05.10.2022 14:24
+21
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05.10.2022 14:31
+15
Боррель, мав би знати - що Українці, далеко не французи чи які небудь німці, і що з нами, ніякий "генерал зима", кацапам не допоможе...
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05.10.2022 14:25
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москалі ж теж померзнуть, хіба ні
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05.10.2022 14:23 Ответить
Схоже вони самі якраз тут і вимерзнуть - у нас вологість вище, а вони до неї не пристосовані.
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05.10.2022 14:29 Ответить
Навіть якщо так, то... А скільки мобіків надав Пітєр? А Владівосток? А Мурманськ? Хоч одну БТГ терористів зможуть сформувати?
ОТОЖ!
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05.10.2022 15:10 Ответить
даже не в этом дело, а в том что у них снабжение и обеспечение на низком уровне, покуда доставят зимнею форму половину просто сп#здят, а то что доставять будет низкого качества.. это же пид@рашка, что с них взять убогих
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05.10.2022 14:46 Ответить
ой как бы у нас средняя + 5 а у Путина минус 55.... а в среднем.... ЗИМА МАТЬ ЕЕ...
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05.10.2022 14:51 Ответить
- 40 в Рибінську (на березі Волжського водосховища) переноситься легко, а от -5 в Києві на березі Київського пробирає до кісток...
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05.10.2022 15:16 Ответить
я б посміявся, якби ти хоч трохи знало елементарну фізику....
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05.10.2022 16:25 Ответить
То ж не стримуй себе! Посмійся. Фізика не моя спеціальність а коли моєму організму холодно то ж воно ... дзудзман! Бр...
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05.10.2022 16:45 Ответить
А ечё ветер )
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05.10.2022 18:02 Ответить
На этот раз генерал Зима тоже за Украину.
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05.10.2022 14:24 Ответить
Не цього разу, ми з України....
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05.10.2022 14:24 Ответить
Боррель, мав би знати - що Українці, далеко не французи чи які небудь німці, і що з нами, ніякий "генерал зима", кацапам не допоможе...
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05.10.2022 14:25 Ответить
А японцы ждали священного ветра камикадзе.
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05.10.2022 14:27 Ответить
Західний світ поступово з 2014 року вводив санкції і щоразу продовжували на півроку а санкції запроваджені в 2022 році набагато важкі . І напевно Захід готувався до зими коли вводив санкції а також ленд-ліз .
Захід поступово відмовиться від російського газу .Тільки кожна країна в свій час. Угорщина сказала що зможе відмовитися від російського газу до 2050 року . Але все ж таки це не вічність .
Більш заможні країни раніше відмовляться
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05.10.2022 14:28 Ответить
Он про Европу
А не про боевые действия
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05.10.2022 14:28 Ответить
ти був в Європі? європецську зиму бачив?
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05.10.2022 16:27 Ответить
сейчас это ему не поможет, ибо не на тех напал
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05.10.2022 14:28 Ответить
Це у кацапів зима генерал, а у нас зима єфрейтор. Тут південь.
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05.10.2022 14:29 Ответить
Статья про европейцев

Газ и все такое
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05.10.2022 14:30 Ответить
ага, газ-мяс, і фсье такоє.... алжирський, норвезький, азербайжанський газ аплодує стоячи
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05.10.2022 16:28 Ответить
"Украина замерзнет 2022" - стратегический план ****** кремленов. Если единственный шанс остановить ВСУ это мороз, то дела у кацапов мягко говоря так себе.
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05.10.2022 14:30 Ответить
При этом непонятно, на каком основании они считают, что сами не замёрзнут. При той подготовке и экипировке, которую мы видим
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05.10.2022 14:33 Ответить
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05.10.2022 14:31 Ответить
Генерал "зима" нічого кацапам не допоможе якщо є капітани "бухло" і "куди ділися 1.5 млн комплектів форми?" Допоможе їм хіба що таваріщ "міньєт".
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05.10.2022 14:31 Ответить
Українці мають згуртуватися та допомогати військовим: теплі речі, буржуйки, паливо, тощо.
А кацапи нехай вірять в "свєрхдержаву".
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05.10.2022 14:32 Ответить
Сергей Ауслендер

Кратко о мобилизации:
1. «Покупать за свой счет незаконно - жалуйтесь», пишут ордынские СМИ. При этом мобилизованным начали выдавать портянки и кирзовые сапоги. Носков и ботинок «вторая армия мира» не припасла.
2. В частях у мобилизованных старослужащие пытаются отбирать купленное за свой счет снаряжение. Те дают отпор, повсеместно в учебках - мордобой.
3. Медкомиссий нет в принципе - поэтому мрут, как мухи, от инсультов и инфарктов. Размещают не просто в плохих, а буквально в скотских условиях. В Белоруссии готовят... коровники для приема российских военных. Бухают страшно - уже есть случаи госпитализаций с белой горячкой и тяжелыми алкогольными интоксикациями.
4. Готовность вновь формируемых частей - начало декабря. Подготовки, как таковой нет. Реально учат строевой. Мне писали подписчики из Орды: в одной из учебок выкатили БТРы-60. 5 штук. Выпуск - 70-х годов. Завести сумели два. Один сгорел - коротнула проводка.
5. К холодам не готовы вообще. Нет зимней одежды, снаряжения, палаток, печек - буквально ничего, кроме бухла. См. пункт 3. Потери от обморожений и простуд будут, возможно, еще больше, чем от огня украинской артиллерии.

Как я и писал, да, собственно, это и так ясно - первая волна мобиков поляжет полностью. До 1 декабря у ВСУ хорошая фора выйти к Днепру, освободить Херсон и дойти до Луганска.
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05.10.2022 14:33 Ответить
Про строевую я уже не раз читал, мол, никакой другой подготовки, только строевая. Ну вот она им очень пригодится в бою... Когда пойдут в психическую
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05.10.2022 15:48 Ответить
ага, знатно передохли москалики в лютому
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05.10.2022 14:36 Ответить
Борель вроді розумний дядько, але інколи таке скаже, як в калюжу пердь...
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05.10.2022 14:36 Ответить
думають прийде генерал Зима, а прийде генералка *****
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05.10.2022 14:39 Ответить
Генералогиня, проше.
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05.10.2022 14:47 Ответить
волонтёры из Тамбова и Саратова везут чмобам бусами булерьяны, буржуйки с термоэлектрическими преобразователями, бензопилы, колуны, бензогенераторы... В общем, зима станет эпическим ******** для окопных расейских чмобов и лугандонских мобов.
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05.10.2022 14:40 Ответить
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05.10.2022 14:48 Ответить
если растягивать мехи, то это согревает. На клавиши в рукавицах нажимать необязательно. Минут пять порастягивал - передал другому. Остальные пританцовывают в такт.
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05.10.2022 16:00 Ответить
Ще б крісло передав. Із нього дров більше.
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05.10.2022 16:08 Ответить
В гармоні міхи мають бути шкіряними. Якщо що - кацапам можна довго їх відварювати, потім з'їсти і на якийсь час втамувати голод... Але крісло горить довше... А от якби й крісло було шкіряним, то можна було б не тільки зігрітися, а ще й довго гризти його оббивку... Так не віддав же той кацапій дід крісла своїм кацапам...
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06.10.2022 21:22 Ответить
Та у кацапів головна складова раціону - "водка" (не наша горілка, а та субстанція, що тільки крижаною і можна пити). Під цю водку їм і собачий корм заходить, ще й своє телебачення сприймається як адекватне.

А так, самій цікаво, хто їх першим доб'є:

а) пан Залужний та інше шановне панство;
б) генералісімус Мороз;
в) генерал Голод;
г) рядовий Бодун;
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06.10.2022 22:11 Ответить
Пожарник поступает в музыкальную школу.
На экзамене его спрашивают:
- Какая разница между скрипкой и контрабасом?
Пожарник подумав:
- Контрабас дольше горит.
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05.10.2022 19:49 Ответить
И его раззутая и раздетая армия начнет мреть как мухи
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05.10.2022 14:42 Ответить
******* військові технології дають можливість воювати взимку. А , наприклад, тепловізори діють в холод і дальше і точніше. Безпілотник оснащений такою апаратурою наводитеме арту ще досконаліше ,іт.д.і т.п. Якщо Захід не влаштує звичного кідалова, зима буде гаряча.
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05.10.2022 14:46 Ответить
+ "зеленки" (листя) не буде...
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05.10.2022 19:50 Ответить
Воно, недалеке і справді нічого не знає про Україну, якщо думає, що тут морози такі як у них в Сибіру.
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05.10.2022 14:48 Ответить
Х.йло ждёт прихода Доктора смерти
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05.10.2022 14:51 Ответить
Если учесть, что на Юге Украины зима очень мягкая, теплая, поэтому нет никакой надежды на «генерала зимы», которая спасала кацапскую армию. Даже природа отвернулась от кацапской армии и помогает Украине. Нет никакой надежды на спасение, поэтому выходите с поднятыми руками на милость ЗСУ.
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05.10.2022 14:52 Ответить
Сдаётся мне, что эта зима будет последней для путинской армии. Особенно если будет холодно, учитывая их снабжение и обеспечение.
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05.10.2022 14:54 Ответить
в окопе холодно всегда. Особенно когда нельзя развести костер, и даже "выхлоп" дыма буржуйки в блиндажике ярко видно в теплик БПЛА. Так что есть выбор - либо ждать "прилета" прямо в блиндажик, либо самозаготовиться до весны для лис (мороженое они не едят).
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05.10.2022 15:39 Ответить
Так и украинцы не во франциях-германиях родились...
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05.10.2022 15:00 Ответить
Дивна логіка. Я розумію коли лякають генералом зимою французів з Лангедоку, але українців на їх власній землі?
Тим більше що Земля зараз виходить з малого льодовикового періоду і зими зараз зовсім не такі суворі як навідь 40 років тому.
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05.10.2022 15:00 Ответить
Он образно говорит. Он имеет в виду, что на этот раз генерал зима будет воевать за россию на территории европы с помощью цен на газ, шантажа европейцев и т.д.
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05.10.2022 15:24 Ответить
Генерал Зима тисячі кацапів задвухсотив у Фінську війну.
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05.10.2022 15:14 Ответить
Не цього разу.

1.Для українців зима теж не є дивиною.
2. Кацапи і в більш теплий час потерпають від голоду, поганої екіпіровки та погадної медицини.

Тому є всі шанси, що цього разу гегерал Мороз воює за Україну.
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05.10.2022 15:19 Ответить
Ми розуміємо, що робити взимку у себе, це кацапня нехай мерзне насмерть, їх зігріють тільки Хаймаркси
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05.10.2022 15:29 Ответить
"Генерал Зима" допомогав кацапам, коли вони оборонялися на СВОЇЙ території, а не коли були загарбниками.
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05.10.2022 15:48 Ответить
Очікування: генерал Зима
Реальність: генерал Пи*да
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05.10.2022 15:56 Ответить
Мдаааа...Цікаво, а як же ж воювали ЗСУ у кінці лютого і березні цього року? Подивіться архівні відео того часу, особливо із Сумщини та Харківщини. Дубарь та все заметене снігом. Особливо розбита колона росгвардії під Старим Салтовом🤣🤣🤣ЗСУ вооють цілий рік з 2014 року, без перерву на зиму
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05.10.2022 16:22 Ответить
Цей генерал ЗИМА як раз програв всю компанію в Україні якщо Боррель забув.Ми готові до зими і їх давити.
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05.10.2022 16:41 Ответить
 
 