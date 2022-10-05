Путин ждет прихода "генерала Зимы", который всегда спасал российскую армию, - Боррель
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
По мнению главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, президент РФ Владимир Путин рассчитывает на то, что трудности зимы усилят усталость западного мира от войны в Украине.
Об этом Боррель сказал, выступая в Европарламенте, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Как отметил Боррель, последствия войны для многих стран, безусловно, плохие с точки зрения цен, энергии и продовольствия.
"Мы должны очень активно взаимодействовать с остальным миром, чтобы помочь им преодолеть последствия этой войны. Мы должны приложить большие дипломатические усилия, разъяснений, чтобы мир понял "почему" эта война и как она может закончиться", - сказал он.
Боррель подчеркнул, что война не может закончиться из-за усталости западного мира, на что и рассчитывает Путин.
"Путин считает, что демократии слабые, что системы общественного мнения не выдержат холодной зимы. Он ждет прихода "генерала Зимы", который всегда в итоге спасал российскую армию. Он ждет холода, перебоев с поставками газа, высоких цен и низких температур, чтобы подорвать нашу волю и в дальнейшем поддерживать Украину. Это место, где можно попросить европейцев понять, что стоит на кону. Потому что наша поддержка Украины - это не просто вопрос щедрости. Наша поддержка Украины должна быть неизменной, поскольку безопасность Украины неразрывно связана с нашей безопасностью. От того, что там решается, зависит и наше будущее", - заявил он.
"Эта война может закончиться только способом, который обеспечит мир. А для обеспечения мира Украине должна быть возвращена ее территориальная целостность и полный суверенитет; Россия должна быть вынуждена признать свою политическую и моральную ответственность за войну, заплатить за восстановление и ответить за человеческие преступления, которые там произошли. Именно это, и никакое другое, должно быть нашей целью. Поэтому и санкции. Именно поэтому военная помощь. Именно поэтому дипломатические действия. На этих трех фронтах мы должны продолжать работать не покладая рук: сейчас не время для промедлений", - сказал глава европейской дипломатии.
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ОТОЖ!
Захід поступово відмовиться від російського газу .Тільки кожна країна в свій час. Угорщина сказала що зможе відмовитися від російського газу до 2050 року . Але все ж таки це не вічність .
Більш заможні країни раніше відмовляться
А не про боевые действия
Газ и все такое
А кацапи нехай вірять в "свєрхдержаву".
Кратко о мобилизации:
1. «Покупать за свой счет незаконно - жалуйтесь», пишут ордынские СМИ. При этом мобилизованным начали выдавать портянки и кирзовые сапоги. Носков и ботинок «вторая армия мира» не припасла.
2. В частях у мобилизованных старослужащие пытаются отбирать купленное за свой счет снаряжение. Те дают отпор, повсеместно в учебках - мордобой.
3. Медкомиссий нет в принципе - поэтому мрут, как мухи, от инсультов и инфарктов. Размещают не просто в плохих, а буквально в скотских условиях. В Белоруссии готовят... коровники для приема российских военных. Бухают страшно - уже есть случаи госпитализаций с белой горячкой и тяжелыми алкогольными интоксикациями.
4. Готовность вновь формируемых частей - начало декабря. Подготовки, как таковой нет. Реально учат строевой. Мне писали подписчики из Орды: в одной из учебок выкатили БТРы-60. 5 штук. Выпуск - 70-х годов. Завести сумели два. Один сгорел - коротнула проводка.
5. К холодам не готовы вообще. Нет зимней одежды, снаряжения, палаток, печек - буквально ничего, кроме бухла. См. пункт 3. Потери от обморожений и простуд будут, возможно, еще больше, чем от огня украинской артиллерии.
Как я и писал, да, собственно, это и так ясно - первая волна мобиков поляжет полностью. До 1 декабря у ВСУ хорошая фора выйти к Днепру, освободить Херсон и дойти до Луганска.
А так, самій цікаво, хто їх першим доб'є:
а) пан Залужний та інше шановне панство;
б) генералісімус Мороз;
в) генерал Голод;
г) рядовий Бодун;
На экзамене его спрашивают:
- Какая разница между скрипкой и контрабасом?
Пожарник подумав:
- Контрабас дольше горит.
Тим більше що Земля зараз виходить з малого льодовикового періоду і зими зараз зовсім не такі суворі як навідь 40 років тому.
1.Для українців зима теж не є дивиною.
2. Кацапи і в більш теплий час потерпають від голоду, поганої екіпіровки та погадної медицини.
Тому є всі шанси, що цього разу гегерал Мороз воює за Україну.
Реальність: генерал Пи*да