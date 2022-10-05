Трасс против мира с РФ в обмен на украинскую землю: Украина может победить Украина должна победить. И Украина победит

Глава британского правительства Лиз Трасс заявила, что Украина победит в войне и что ни одно мирное соглашение не должно быть ценой украинской территории.

Об этом она сказала, выступая на ежегодной конференции правящей Консервативной партии в Бирмингеме, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.нет.

По словам Трасс, путинская попытка аннексии захваченных территорий Украины – лишь "последнее действие в его кампании по подрыву демократии и нарушению международных законов", и никто в демократическом мире не согласится с такими действиями.

Между тем некоторые, отметила премьер страны, "предлагают уплатить жизнью украинцев за иллюзию мира", но этому нарративу никто не подвергнется, и "будем стоять с нашими украинскими друзьями столько, сколько потребуется".

"Храбрый украинский народ борется не только за свою безопасность, но и за общую безопасность. Это битва за свободу и демократию в мире. <...> Украина может победить, Украина должна победить, и Украина победит", - сказала она.

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Собравшиеся встали и долго аплодировали.

Трасс отметила, что президент Владимир Зеленский и народ Украины с благодарностью "приветствуют солидарность" Великобритании и союзников в этой войне против захватчиков из РФ, выражающейся в военной, экономической и политической поддержке.

Она добавила, что ее правительство повысит расходы по содержанию и модернизации британской армии, чтобы она была способна противостоять новым угрозам.

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