РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12094 посетителя онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине
3 947 19
Великобритания (4265) война (46904) Трасс Элизабет (116)

Трасс против мира с РФ в обмен на украинскую землю: Украина может победить Украина должна победить. И Украина победит

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

трасс

Глава британского правительства Лиз Трасс заявила, что Украина победит в войне и что ни одно мирное соглашение не должно быть ценой украинской территории.

Об этом она сказала, выступая на ежегодной конференции правящей Консервативной партии в Бирмингеме, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.нет.

По словам Трасс, путинская попытка аннексии захваченных территорий Украины – лишь "последнее действие в его кампании по подрыву демократии и нарушению международных законов", и никто в демократическом мире не согласится с такими действиями.

Между тем некоторые, отметила премьер страны, "предлагают уплатить жизнью украинцев за иллюзию мира", но этому нарративу никто не подвергнется, и "будем стоять с нашими украинскими друзьями столько, сколько потребуется".

"Храбрый украинский народ борется не только за свою безопасность, но и за общую безопасность. Это битва за свободу и демократию в мире. <...> Украина может победить, Украина должна победить, и Украина победит", - сказала она.

Читайте: Трасс раскритиковала Путина за "явное пренебрежение жизнями украинцев, от имени которых он якобы выступает"

Собравшиеся встали и долго аплодировали.

Трасс отметила, что президент Владимир Зеленский и народ Украины с благодарностью "приветствуют солидарность" Великобритании и союзников в этой войне против захватчиков из РФ, выражающейся в военной, экономической и политической поддержке.

Она добавила, что ее правительство повысит расходы по содержанию и модернизации британской армии, чтобы она была способна противостоять новым угрозам.

Также смотрите: В Великобритании началась подготовка младших командиров ВСУ. ФОТОрепортаж
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+21
Британці, які ми ж рідними ви стали за ці місяці. А може, і були завжди?
показать весь комментарий
05.10.2022 14:44
+14
"иир в обмін на території" це пряма індульгенції на подальші військові захоплення.
І не тільки козломордим
показать весь комментарий
05.10.2022 14:46
+11
Британці самі близькі нам союзники після поляків і прибалтійців Дякуємо.
показать весь комментарий
05.10.2022 15:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Британці, які ми ж рідними ви стали за ці місяці. А може, і були завжди?
показать весь комментарий
05.10.2022 14:44 Ответить
Британці самі близькі нам союзники після поляків і прибалтійців Дякуємо.
показать весь комментарий
05.10.2022 15:17 Ответить
ОТОЖБО - нікуди путлеру заглядувати не збирається / як дехто / .
показать весь комментарий
05.10.2022 14:45 Ответить
"иир в обмін на території" це пряма індульгенції на подальші військові захоплення.
І не тільки козломордим
показать весь комментарий
05.10.2022 14:46 Ответить
Готов целовать песок по которому ти ходила.
показать весь комментарий
05.10.2022 14:47 Ответить
Британці та американці вміють думати стратегічно, а не рефлекторно смикатись, як *****.
показать весь комментарий
05.10.2022 14:47 Ответить
З такими союзниками нам ніяка Імперія Зла не страшна. Завалимо оркам землю їх власними трупами і то нехай їм буде втіха та щастя від їх вселенської величі.
показать весь комментарий
05.10.2022 14:56 Ответить
Супер!В нас просто іншого виходу нема.Будемо жити як в Ізраїлі.І періодично воювати з тими шматками мордору
показать весь комментарий
05.10.2022 15:03 Ответить
Це дуже добре, що пані Трасс так каже. Але я щось вже давненько не пригадую, коли востаннє Британія давала нам зброю чи кошти?
показать весь комментарий
05.10.2022 15:12 Ответить
Великобританія та США найбільше допомагають
показать весь комментарий
05.10.2022 15:21 Ответить
Ещё Польша и страны Балтии.
показать весь комментарий
05.10.2022 17:19 Ответить
Олексій Гончаренко, телеграм: "Дуже радий зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Ліз Трасс (на конференції Консервативної партії в Бірмінгемі, де присутня делегація української партії Європейська Солідарність; фото за ссиллю). Вона ще раз висловила безумовну підтримку Україні. Ліз Трасс запевнила, що військова, гуманітарна підтримка буде і надалі, також продовжиться санкційний тиск. Україна та Велика Британія разом до остаточного знищення росії."

Олексій та Ліза спілкуються не вперше. Наприклад в травні було коротке інтерв'ю, запис з ютубу
показать весь комментарий
05.10.2022 15:22 Ответить
Велико Бандерівка
показать весь комментарий
05.10.2022 15:26 Ответить
"Україна може перемогти. Україна повинна перемогти. І Україна переможе!"
Попереджати треба- люди давляться....Маск- стейком,Меркель- штруделем...
показать весь комментарий
05.10.2022 15:33 Ответить
Дякуемо !!!
показать весь комментарий
05.10.2022 16:28 Ответить
Варто дозволити громадянам Великої Британії брати участь у виборах президента України і Верховної Ради - це прискорило б еволюцію нашого керівництва від неголеної мавпи до людини.
показать весь комментарий
05.10.2022 16:38 Ответить
Было бы неплохо сделать Бориса Джонсона премьером Украины, за все то что он сделал. Даже если для этого надо переделать законодательство, это назначение все оправдает. Все коррупционеры из госаппарата вылетят с треском.
показать весь комментарий
05.10.2022 16:42 Ответить
Благодарим Британию, нашего друга, союзника и стратегического партнера. Rule Britania...
показать весь комментарий
05.10.2022 17:17 Ответить
 
 