В США советуют Украине освободить южные территории до наступления зимы, - Financial Times
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Американские официальные лица и законодатели предупредили, что Украина столкнется с критической битвой за возвращение территории на юге страны до наступления зимы, если она хочет лишить Россию шанса укрепить свой контроль над регионом.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом пишет Financial Times.
В Пентагоне заявили, что Киев должен воспользоваться своим импульсом на востоке, чтобы отбросить российские силы, оккупировавшие стратегические регионы на юге, являющиеся воротами к Черному морю.
"Боевой сезон подходит к концу. Украинцы взяли верх и должны продолжать использовать свое преимущество", – сказал Крис Мерфи, демократ из комитета Сената по иностранным делам.
В то время как Украина добилась успеха в своем молниеносном контрнаступлении в Харьковской области и неожиданном вытеснении российских сил из Лимана Донецкой области, западные союзники считают освобождение Херсона решающим испытанием.
"Если вы контролируете Херсон, вы точно можете помешать россиянам пойти на Одессу. Я думаю, что мы все верим, что россияне действительно этого хотят", – сказал высокопоставленный военный чиновник США.
Официальные лица заявили, что украинским войскам необходимо срочно отвоевать юг до зимы, поскольку почва в регионе не промерзала в течение последних трех лет, а это означает, что вскоре местность станет чрезвычайно топкой. И это, по словам чиновников и аналитиков, дает преимущество тем, кто защищается.
Пожалуйста, подождите...
Навряд чи будуть форсувати Дніпро у найширшому місті через Каховське водосховище без ліквідації правоборежного плацдарму кацапів. там є набагато перспективніші можливості наприклад через острови південніше Херсона.
Или контратак максимум
Там дальше довольно сильная оборона уже построена
Яке саме виробництво ви зібрались будувати за декілька місяців, щоб ЗСУ отримали абсолютну перевагу по *********** над кацапами?
Данілов ще не перевдягнув чорну рубаху, а значить це - не питання національної безпеки і взгалі вони про те не знають.
Зараз головне - створити з зерьмаків переможців-визволителів, бо Залужний по рейтингам випереджає, а хриплосики вже не допомагають.
Маю надію на президента України - патріота, а не актора який грає роль патріота.
Залужий з Порохом саме те.
Це лише означає, що рашистам буде важче
втікати"відходити на перегрупування" з такою ж швидкістю, як на Харківщині. Та й нашим воїнам буде складніше давати копняка цим виродкам.
Але є й позитив - рашисти будуть в тій багнюці швидше перетворюватись на добрива.
Звісно це - мої фантазії, але як хочеться, щоб вони справдились!
https://haqqin.az/news/262028
Это почитайте.
Ленд-лиз расчитан на 2022 и 2023 финансовые года.
Закон подписали 9 мая 2022 года, т.е. он действовал в финансовом 2022 году
1 октября 2022 года закончился 2022 финансовый год, и начался последний 2023 финансовый год
Формулировка "President shall establish" с юридической точки зрения не обязывает, т.к. имеет разную трактовку. Чтобы обязывало, должно было быть must
Ленд-лиз это козырь в рукаве
когда потребуется можно будет воспользоваться, до окончания (1 октября 2023) закона, еще есть время
Пока не воспользовались - значит, пока нет необходимости
Остальное там по мелочи сравнительно
Такі літаки ефективні проти партизан, чи військ з придушеною ПВО.
СУ-25 збиваються постійно.
JAS 39E/F Gripen вабче харошо будет )))🤣
Але здається мені, що влада "мудрого нАріду" не поспішає звільняти Південь, що дуже підозріло. І не треба тут парити про недостаток зброї! Проблема зброї це проблема влади, їй і вирішувати.
А турботи про проблеми Африки - то дешевий популізм й останнє в черзі...
не в нострадамуса ж вони ці поради беруть.