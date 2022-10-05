Песков говорит, что россияне снова вернут себе освобожденные украинскими военными территории
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков выразил уверенность, что российские оккупанты снова захватят освобожденные украинскими военными территории Украины, на которых ранее РФ провела псевдореферендумы и которые Путин "присоединил к России".
Об этом он сказал российским журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РосСМИ.
Журналисты спросили, нет ли противоречий между словами Путина о том, что "принятые территории" с Россией навсегда и тем, что российские войска отступают с некоторых территорий.
"Здесь нет никакого противоречия, они будут с Россией навсегда, они будут возвращены", – ответил Песков.
Он также добавил, что Херсонская и Запорожская области Украины "вошли в состав России" в границах, на которых действовала военно-гражданская администрация оккупантов "на момент принятия".
"Но я еще раз повторяю, там определенные территории будут возвращены. И мы продолжим советоваться с тем населением, которое изъявит желание жить с Россией", - добавил Песков.
Пожалуйста, подождите...
Ядеркой тут не пахнет.
А мокшанам рот прикроет и границы закроет.
- За что ви так любите Пескова?
- За усы.
- Они такие красивые?
- Нет, они прикольно щекочут ж*пу
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Все вірно сказав ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧ ЗАЛУЖНИЙ: капітуляція раZZії- це останній день війни і ПЕРШИЙ день підготовки до нової війни з раSSією...
Не обращаем внимания на слова, смотрим на факты.
Похоже, это как раз тот случай.
халвавернём...
Чисто по Карлсону "...он улетел, но обещал вернуться..."
Відмазка нас влаштовує. Валіть, і грозіть нам із-за поребрика.
А кого колебет этот мудачек?!