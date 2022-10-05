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война (46904) опрос (2620)

66% украинцев из-за войны потеряли доходы полностью или частично, - группа "Рейтинг". ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

війна

Каждый третий украинец понес материальные потери вследствие развязанной россией войны. Каждый третий вынужден был расстаться со своими близкими. Каждый второй украинец потерял доходы из-за войны или имеет мизерные. Более чем у половины людей из-за войны ухудшилось состояние здоровья. Однако 95% украинцев не обращались в правоохранительные органы по вопросам, вызванным со вторжением России.

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса "Оценка ущерба, причиненного военными преступлениями России в Украине", проведенного группой "Рейтинг" в рамках волонтерского проекта "НЮРНБЕРГ 2022", передает Цензор.НЕТ.

По данным опроса, уровень доходов из-за войны снизился у 66% украинцев. В том числе 14% потеряли практически все доходы, а у 32% доходы значительно уменьшились.

28% предпринимателей ответили, что их бизнес закрылся, 12% - планируют закрываться, а 48% - работают, хотя доходы снизились.

32% украинцев понесли материальные потери в результате войны – лишились жилья, драгоценностей, автомобиля и т.д. 10% украинцев потеряли жилье: у 2% оно полностью разрушено и непригодно для проживания, а у 8% частично повреждено.

У 53% украинцев из-за войны ухудшилось физическое здоровье, а у 61% - психическое. 33% украинцев вынуждены были расстаться со своими родными. В том числе 23% до сих пор живут отдельно, а 12% уже воссоединились.

У 19% респондентов есть близкие, с которыми потеряна связь. У 5% близкие погибли на войне, а у 3% принудительно депортированы в россию или на оккупированные территории Востока или Крыма. 7% опрошенных отметили, что лично они или их близкие родственники получили ранения, увечья из-за военных действий.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Двенадцать оккупантов из 103-го полка армии РФ сдались в плен бойцам 59-й бригады ВСУ. ВИДЕО

Вместе с тем 95% украинцев не обращались в правоохранительные органы по вопросам, связанным со вторжением россии. Так что полного перечня и понимания масштабов российских преступлений в Украине до сих пор нет.

Как отмечает Александр Копыл, соучредитель консалтинговой компании K&K Group, руководитель волонтерской инициативы "НЮРНБЕРГ 2022", которая с первого дня полномасштабной войны россии против Украины собирает и каталогизирует преступления российской армии против украинского населения, только инициативой "НЮРНБЕРГ 2022" опубликовано более трех тысяч фактов военных преступлений.

"Кроме информирования общественности, все факты направляются для дальнейшей работы в соответствующие правоохранительные органы Украины, а также Прокурору Международного Уголовного Суда в Гааге. Уверены, благодаря сотрудничеству общественных инициатив и органов государственной власти, военные преступления будут расследованы, а все военные преступники будут справедливо наказаны", - отметил Копыл.

Опросы и отчеты подготовлены в рамках проекта "Срочная поддержка ЕС для гражданского общества", внедряемого ИСАР Единение при финансовой поддержке ЕС. Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера), в нем приняли участие 2000 респондентов старше 18 лет из всех областей, за исключением временно оккупированных территорий. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Погрешность – не более 2,2%.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Двенадцать оккупантов из 103-го полка армии РФ сдались в плен бойцам 59-й бригады ВСУ. ВИДЕО

66% украинцев из-за войны потеряли доходы полностью или частично, - группа Рейтинг 01
66% украинцев из-за войны потеряли доходы полностью или частично, - группа Рейтинг 02
66% украинцев из-за войны потеряли доходы полностью или частично, - группа Рейтинг 03
66% украинцев из-за войны потеряли доходы полностью или частично, - группа Рейтинг 04
66% украинцев из-за войны потеряли доходы полностью или частично, - группа Рейтинг 05
66% украинцев из-за войны потеряли доходы полностью или частично, - группа Рейтинг 06
66% украинцев из-за войны потеряли доходы полностью или частично, - группа Рейтинг 07
66% украинцев из-за войны потеряли доходы полностью или частично, - группа Рейтинг 08
66% украинцев из-за войны потеряли доходы полностью или частично, - группа Рейтинг 09
66% украинцев из-за войны потеряли доходы полностью или частично, - группа Рейтинг 10
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Топ комментарии
+5
Це плять нам за ці хибні думки,що кацапи - браття. В мене 20 років із-за цьогор за столом спори були
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05.10.2022 15:53
+4
Поки Вам вистачає вчасно заплатити за Інтернет здихати Ви точно не збираєтесь.
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05.10.2022 16:03
+3
Змінити прапор на наш.
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05.10.2022 16:11
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Правила форума Совет форумчан
а зепід..ри зробили резервацію - не маєш роботи - здихай...
ох..ний підхід до людей))) можна дякувати - не соромтеся
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05.10.2022 15:50 Ответить
Поки Вам вистачає вчасно заплатити за Інтернет здихати Ви точно не збираєтесь.
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05.10.2022 16:03 Ответить
Що, на заробітки в мааскву не пускають?
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05.10.2022 16:10 Ответить
Це плять нам за ці хибні думки,що кацапи - браття. В мене 20 років із-за цьогор за столом спори були
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05.10.2022 15:53 Ответить
А в мене і досі ці спори і не тільки за столом.
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05.10.2022 16:35 Ответить
Ви уважно статтю перечитайте декілька раз, може щось і зрозумієте
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05.10.2022 16:04 Ответить
и как дальше жить?
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05.10.2022 16:09 Ответить
Змінити прапор на наш.
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05.10.2022 16:11 Ответить
самыйлегкий ответ, а как же все жить семьям с детьми?
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05.10.2022 16:13 Ответить
это что? 60 % должно вымереть?
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05.10.2022 16:14 Ответить
А ты помнишь за что в 2019 году голосовали? Я напомню. Война выгодна только Порошенко, завтра ее закончим. Х...ло хочет мира. Нужно договариваться. Ну и т.д.
И после выборов, за неделю до войны - нужно разминировать и дальше территории, мы бы что-то давали на армию, если бы не нужно было строить дороги.
Из армии с сентября 2019 по февраль 2022 года было уволено 40 тысяч человек. Средняя зарплата в армии в 2019 году - 160% от средней по Украине, в начале 2022 - 74% средней.
Проблемы имеет тот, кто их создает.
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05.10.2022 16:22 Ответить
сменил и как жить?
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05.10.2022 16:15 Ответить
Які доходи в Миколаєві.
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05.10.2022 16:28 Ответить
при чем тут бывшие президенты, я о том, понимает ли мир, что этой войной обрекает Украинцев на погибель, если не поможет по максимуму?или им все равно, лишь бы рашку ослаблять
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05.10.2022 16:29 Ответить
Ватник, вопрос стоит сейчас иначе. Раисса хочет полного уничтожения украинцев, как нации. А Украина при поддержке мира этого не допускает.
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05.10.2022 16:39 Ответить
я не ватник, А ОДИН ИЗ ТЕХ, КТО 66% ЛИШЕНЫ ВСЕХ ДОХОДОВ, ДОМ РАЗБОБЛЕН,Г НИКОЛАЕВ
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05.10.2022 16:44 Ответить
Посмотри результаты последних парламентских выборов в Николаеве и пойми почему так получилось. Если не поймёшь, то это не лечится.
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05.10.2022 18:46 Ответить
а нам что делать? от меня НИЧЕГО, все решают денги
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05.10.2022 19:43 Ответить
Думать в следующий раз, когда рука будет тянуться проголосовать за пацифистов и срусскую партию и бить по ней другой рукой со всей силы, тогда, как показывают опыты Павлова, разовьётся рефлекс.
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05.10.2022 19:54 Ответить
Чё ты тут туфту несёшь,а?какие-то выборы,руки,ноги...не плети чушь голимую.чел.без дома и денег остался ,а ты херню лепишь мудак
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05.10.2022 22:19 Ответить
Вася, му...к тут только ты. Николаевская область 85% голосовала за пацифистов зеленых, которые разминировали и разводили 2,5 года и за срусских коллаборантов из ОПЗЖ. Теперь пусть думают в следующий раз за кого голосовать.
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05.10.2022 22:34 Ответить
Я серед 32 відсотків.
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05.10.2022 16:32 Ответить
ВСЕ БУДЕ УКРАИНА!
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05.10.2022 18:00 Ответить
Наш директор закрив підприємство відразу як почалась війна. 26 людей без засобів до існування вже сім місяців, а Держ Праці каже - все законно слуги народу дозволили!!!! Директору- власнику з його мільйонами лафа, ще й приторговує складськими залишками тишком від податкової і це під час війни.
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05.10.2022 20:59 Ответить
Украина -коррупция,одно и тоже
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05.10.2022 22:22 Ответить
 
 