66% украинцев из-за войны потеряли доходы полностью или частично, - группа "Рейтинг". ИНФОГРАФИКА

Каждый третий украинец понес материальные потери вследствие развязанной россией войны. Каждый третий вынужден был расстаться со своими близкими. Каждый второй украинец потерял доходы из-за войны или имеет мизерные. Более чем у половины людей из-за войны ухудшилось состояние здоровья. Однако 95% украинцев не обращались в правоохранительные органы по вопросам, вызванным со вторжением России.

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса "Оценка ущерба, причиненного военными преступлениями России в Украине", проведенного группой "Рейтинг" в рамках волонтерского проекта "НЮРНБЕРГ 2022", передает Цензор.НЕТ.

По данным опроса, уровень доходов из-за войны снизился у 66% украинцев. В том числе 14% потеряли практически все доходы, а у 32% доходы значительно уменьшились.

28% предпринимателей ответили, что их бизнес закрылся, 12% - планируют закрываться, а 48% - работают, хотя доходы снизились.

32% украинцев понесли материальные потери в результате войны – лишились жилья, драгоценностей, автомобиля и т.д. 10% украинцев потеряли жилье: у 2% оно полностью разрушено и непригодно для проживания, а у 8% частично повреждено.

У 53% украинцев из-за войны ухудшилось физическое здоровье, а у 61% - психическое. 33% украинцев вынуждены были расстаться со своими родными. В том числе 23% до сих пор живут отдельно, а 12% уже воссоединились.

У 19% респондентов есть близкие, с которыми потеряна связь. У 5% близкие погибли на войне, а у 3% принудительно депортированы в россию или на оккупированные территории Востока или Крыма. 7% опрошенных отметили, что лично они или их близкие родственники получили ранения, увечья из-за военных действий.

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Вместе с тем 95% украинцев не обращались в правоохранительные органы по вопросам, связанным со вторжением россии. Так что полного перечня и понимания масштабов российских преступлений в Украине до сих пор нет.

Как отмечает Александр Копыл, соучредитель консалтинговой компании K&K Group, руководитель волонтерской инициативы "НЮРНБЕРГ 2022", которая с первого дня полномасштабной войны россии против Украины собирает и каталогизирует преступления российской армии против украинского населения, только инициативой "НЮРНБЕРГ 2022" опубликовано более трех тысяч фактов военных преступлений.

"Кроме информирования общественности, все факты направляются для дальнейшей работы в соответствующие правоохранительные органы Украины, а также Прокурору Международного Уголовного Суда в Гааге. Уверены, благодаря сотрудничеству общественных инициатив и органов государственной власти, военные преступления будут расследованы, а все военные преступники будут справедливо наказаны", - отметил Копыл.

Опросы и отчеты подготовлены в рамках проекта "Срочная поддержка ЕС для гражданского общества", внедряемого ИСАР Единение при финансовой поддержке ЕС. Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера), в нем приняли участие 2000 респондентов старше 18 лет из всех областей, за исключением временно оккупированных территорий. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Погрешность – не более 2,2%.

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