РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12275 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныЭкономика
7 338 15
депутат (3235) Львовщина (2683) Козицкий (93) ГИАГ (11)

В парламенте требуют от главы Львовской ОВА Козицкого объяснить приглашение в регион бизнеса экс-регионала Мисика

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

козицький

Нардеп Михаил Бондарь призвал разобраться с законностью строительства и выделения земли для экс-регионала Владимира Мисика во Львовской области. Он обратился к председателям Львовской ОВА, Оброшинского сельсовета и руководству ГИАГ.

Об этом Бондарь написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Народный депутат Украины Михаил Бондарь направил обращение о законности строительства в селе Оброшино Львовского района хлебопекарного комплекса ТМ "Кулиничи". По информации из СМИ, завод принадлежит Владимиру Мисику, который был народным депутатом 7-го созыва от Партии регионов.

"Во время своего срока он (Владимир Мисик – прим. ред.) голосовал за диктаторские законы 16 января 2014 года, которые прямо устанавливали диктатуру в стране и привели к многочисленным жертвам Майдана. За время своего депутатства Владимир Мисик был неоднократно замечен в "кнопкодавстве" (неличном голосовании), также в 2016 году он инициировал поправку в бюджет, которая могла привести к блокированию предоставления безвизового режима с ЕС", - пишет Бондарь.

Народный депутат также приводит информацию о связях Владимира Мисика с Виктором Януковичем.

"Именно Владимир Мисик подарил осужденному за госизмену бывшему президенту Виктору Януковичу "золотой батон", а также был фигурантом трех антикоррупционных расследований. Из открытых источников известны многочисленные факты финансирования Мисиком В.Ю строительства храмов Московского патриархата на территории Украины", - отмечает Бондарь в обращении к главе Львовской ОВА Максиму Козицкому, председателю Оброшинского сельского совета Ивану Галичу и председателю ГИАГ Семену Кривоносу.

По словам Бондаря, присутствие такого предпринимателя во Львовской области и расширение его бизнеса прямо угрожает национальным интересам по созданию демократического независимого государства, провоцирует социально-политическую угрозу роста антиукраинской среды на Западе Украины и нивелирует европейские ценности честности и демократичности, за которые сейчас кладут свои жизни украинские воины.

"Учитывая вышеизложенное и заботясь о национальных интересах, прошу предоставить ответ о законности выделения участка под застройку этому предпринимателю, соблюдении всех законов Украины и регламентов военного времени, в частности, но не исключительно:

  • наличия должным образом оформленных документов на земельный участок и его целевое назначение под промышленное строительство
  • согласие громады на строительство такого промышленного объекта на его территории
  • наличие должным образом оформленных "Градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка", являющихся одной из предпосылок старта строительных работ
  • наличие технических условий для застройки – комплекса условий и требований к инженерному обеспечению объекта строительства, которые должны соответствовать его расчетным параметрам водоснабжения (с учетом потребностей обеспечения пожаротушения), тепло-, электро- и газоснабжения, водоотвода, наружного освещения, отвода ливневых вод и телекоммуникации.
  • наличие разрешений на выполнение строительных работ
  • наличие у генподрядчика лицензии на вид хозяйственной деятельности по строительству объектов, по классу последствий (ответственности) относящихся к объектам со средними (СС2) и/или значительными (СС3) последствиями", - пишет Михаил Бондарь.

Как сообщалось ранее, экс-нардеп Александр Черненко писал, что россияне могут использовать "Кулиничи" Владимира Мисика для ударов по продовольственной безопасности страны, поскольку тот является монополистом по производству хлеба в ряде регионов.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+10
коли діло стосується величезних грошей то патріотизм зникає-нагадаю як член партії свобода в львіській міськраді продав свій канал медведчуку!
показать весь комментарий
05.10.2022 16:23
+9
Навіть? Половина туристичного бізнесу Львова, якщо не більше, належить кацапам або запроданцям!
показать весь комментарий
05.10.2022 16:41
+8
Я зі Львова, і скажу Вам, що Козицький, що Садовий - тісно пов'язані з російським бізнесом. Зараз вони це заперечать - але це не правда...
показать весь комментарий
05.10.2022 16:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
коли діло стосується величезних грошей то патріотизм зникає-нагадаю як член партії свобода в львіській міськраді продав свій канал медведчуку!
показать весь комментарий
05.10.2022 16:23 Ответить
не мели дурниць.Про той "продаж" вже все розписано і роз'яснено, але такій свині як ти не дійде ніколи через патологічну ненависть до свободівців
показать весь комментарий
05.10.2022 16:52 Ответить
любицького який продав канал виключили з партії свобода- що ти несеш льошка?може його повернули назад?так що локшину на вуха будеш таким недалеким як ти сама вішати!
показать весь комментарий
05.10.2022 17:01 Ответить
Зрадники навіть у Львові !
показать весь комментарий
05.10.2022 16:35 Ответить
Навіть? Половина туристичного бізнесу Львова, якщо не більше, належить кацапам або запроданцям!
показать весь комментарий
05.10.2022 16:41 Ответить
Я зі Львова, і скажу Вам, що Козицький, що Садовий - тісно пов'язані з російським бізнесом. Зараз вони це заперечать - але це не правда...
показать весь комментарий
05.10.2022 16:46 Ответить
Причому Андрюша "Доля" Садовий ще фору дасть Козицькому...
показать весь комментарий
05.10.2022 17:28 Ответить
Я теж зі Львова і скажу що з російським бізнесом пов"язані всі,хто на кухні включає газ...А як на рахунок регіоналів?Писарчук,власник найбільшого у Львові ринку Південний,екс нардеп і голова обласної організаціі регіонів досі процвітає...А наберіть в інеті список депутатів-регіоналів в львівських обласній та міській радах.Ви ошизієте...Там навіть начальник львівської військової академіі ім.Сагайдачного,працює досі...Центральний Галицький район Львова дав за регіоналів двадцять відсотків у свій час...Так що і запрошувати не треба,тут своїх повно...
показать весь комментарий
05.10.2022 18:02 Ответить
Кулиничі відкриють свою філію у селі Оброшине Харківське підприємство Кулиничі відкриває хлібопекарський комплекс у селі Оброшине Львівського району за 20 млн євро. На новий комплекс перевезуть потужності та працівників із Харківської області. Про це повідомили у Львівській обласній військовій адміністрації. "Новий завод поєднає в собі галицькі традиції хлібопечення та інноваційний підхід. Завдяки ******** технологіям заморозки ми будемо спроможні забезпечувати хлібом не лише Львів та Львівську область, а й продавати нашу продукцію країнам ЄС та всього світу. Цим самим збільшувати експорт з України", - розповів інвестор, Голова Української асоціації виробників хліба Володимир Мисик. Зазначається, що нове виробництво дозволить створити 3 тис. робочих місць, з яких тисяча людей працюватиме на заводі, і ще 2 тис. - у суміжних підприємствах. Зокрема, з них 500 осіб - це працівники Харкова, які переїхали
показать весь комментарий
06.10.2022 00:04 Ответить
Чого такі прохфости ще не загратовані?!!
показать весь комментарий
05.10.2022 16:51 Ответить
Бизнес разборки с попыткой примешать политику. Если обьективно-у нас действующий парламент,где слуги народа с десяток раз голосовали в паре с ОПЗЖ и при этом по вопросам грубейшим образом нарушавшим Конституцию Украины, а Зеленский эти законы подписывал. И что? Давайте их поименно рассмотрим... Выделение земли- нет проблем пусть проверят. В 90 процентов случаев по всем городам и весям это выделение происходит с нарушением законодательства. Этому чуваку то же. Этому зарубят -другому, кто даст денег выделят..
показать весь комментарий
05.10.2022 17:58 Ответить
«Дивна» активна співпраця служок олігархів із ригоАналами та опозажопниками ***** в Україні, підтверджує правоту вчинків Сашка Білого! !
Українські Захисники зачищають Україну від рашистів *****, ціною свого життя, а в тилу, у цей же час, на пагорбах владних, мутять привладні всілякі оборудки з представітєлямі сруцкага міра від *****!!
Мутять активно це, виключно служки і під час війни в Україні !!
Співпадіння?, не думаю!!
показать весь комментарий
05.10.2022 18:38 Ответить
кожен депутат, що голосував за ці закони, має бути позбавлений права обирати, обиратися, бути обраним до органів влад, подаватися або працювати на всіх посадах всіх установ державної служби, отримувати зп і пенсійне забезпечення з держбюджету.
показать весь комментарий
05.10.2022 19:01 Ответить
Мискин тот и его кулиничи, давний позор Харькова.
показать весь комментарий
05.10.2022 20:52 Ответить
Нахіба Львову кацапські "кулінічі"?
показать весь комментарий
06.10.2022 00:01 Ответить
 
 