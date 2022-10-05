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Для получения гражданства Украины необходимо будет сдать экзамен по знанию Конституции, истории Украины и украинского языка: Комитет Рады поддержал законопроект
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Комитет Рады поддержал законопроект, согласно которому гражданство Украины будет предоставляться лицам, которые успешно сдадут тест на знание истории Украины, Конституции и языка.
Об этом сообщил нардеп "Слуги народа" Роман Грищук, передает Цензор.НЕТ.
"Хочешь гражданство Украины – сдай тест на Историю Украины, знание Конституции и украинского языка. Только что на комитете поддержали соответствующий законопроект. Скоро голосование в Верховной Раде", - отметил парламентарий.
По словам Грищука, законопроект разработал Кабмин как исполнение просьбы президента.
"Президенту эту идею донесли граждане Украины петицией, набравшей 26 578 подписей", - добавил нардеп.
Топ комментарии
+42 Елена Мазуренко
показать весь комментарий05.10.2022 17:24
+26 три - пятнадцать
показать весь комментарий05.10.2022 17:24
+26 Ан Мур
показать весь комментарий05.10.2022 17:26
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Пожалуйста, подождите...
і так. У Абрамовича є паспорт України ??
Коли я готувався покласти екзамен щодо знання німецької конституції, то перші понад 60 питань відповів правильно - ну, там, розділення властей, рівність людини будь-якої стати, тощо. А потім було питання: "Перший пункт конституції ФРН". Я вибрав "право людини на життя" - и помилився. Бо насправді перший пункт: "Недоторканність гідності людини". Той день змінив назавжди моє розуміння Європи... и раисе.
проживаю наразі
А якщо його ще й на поліграф посадити .... ой що буде...
І не так, як він здав аналізи на наркоту.
Тепер чухраінські кацапоморді-колаборанти підороси з "какай разніцей" не будуть верещати, що вони "грамадяні" України, а зазирнуть у своє свдоцтво про народження де написано "мацкаль" руzкій, бо громадянство в УКРАЇНІ надавалося по крові а не по землі...!!!
Тепер, як у ПРИБАЛТИЦІ будуть ходити з тимчасовими посвідками на проживання.
Це Кучма своїм указом за змовою з кремлем у 2001 році зробив усіх 12,5 мільйона кацапомордих, "чухраїнцами" громадянами України і наказав прибрати з ПАСПОРТА громадянина УКРАЇНИ, графу НАЦІОНАЛЬНІСТЬ...!!!
АБО СТАВАЙТЕ УКРАЇНЦЯМИ і підтвердіть свою ІДЕНТИФІКАЦІЮ...!!!
АБО ЧЕМОДАН-ПОТЯГ-РАШКА...!!! назад в бараки та голодні і холодні мухосранськи землі оленячо-кацапомордої...!!!
І ВИСТАЧИТЬ СКАВЧАТИ ОЛЕНЯЧО-КАЦАПОМОРДИМ язиком...!!!
10 РОКІВ ПРОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ БЕЗ ВИЇЗДУ ( типа жити на Кіпрі чі в Німеччіни)
М
Україна після розпаду СРСР мала друге місце за кількістю пенсіонерів після Росії
А так як Україна та Росія стали країнами СНГ то була змога їздити навіть за внутрішнім паспортом і дуже легко отримати громадянство.
Для чого України люди які все життя працювали на далекій півночі а при отриманні пенсії їдуть на Україну ? А все тому що громадяни Росії вважали Україну своєю територією.
І таких людей дуже багато в Україні.
Тому не треба множити неблагонадійних громадян які мають велику ненависть до всього українського і незалежності.
Буде сильний піар-хід.
На наличие преступлений, нанесения вреда Украине...