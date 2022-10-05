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Новости Политика Украины
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ВР (28732) гражданство (1282) Роман Грищук (4)

Для получения гражданства Украины необходимо будет сдать экзамен по знанию Конституции, истории Украины и украинского языка: Комитет Рады поддержал законопроект

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

паспорт

Комитет Рады поддержал законопроект, согласно которому гражданство Украины будет предоставляться лицам, которые успешно сдадут тест на знание истории Украины, Конституции и языка.

Об этом сообщил нардеп "Слуги народа" Роман Грищук, передает Цензор.НЕТ.

"Хочешь гражданство Украины – сдай тест на Историю Украины, знание Конституции и украинского языка. Только что на комитете поддержали соответствующий законопроект. Скоро голосование в Верховной Раде", - отметил парламентарий.

По словам Грищука, законопроект разработал Кабмин как исполнение просьбы президента.

"Президенту эту идею донесли граждане Украины петицией, набравшей 26 578 подписей", - добавил нардеп.

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Топ комментарии
+42
Спочатку у наших депутатів ці іспити прийміть. Цікаві будуть результати.
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05.10.2022 17:24
+26
а існуючє підверджувати не треба буде?
бо в опі не всі змогли б...
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05.10.2022 17:24
+26
та навіть в слугах уродів не змогли б. Це ж друга за числьністю політична сила зрадників, після того же опзж.
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05.10.2022 17:26
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А як же ЗЕ роздає коцапам громадянство
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05.10.2022 17:44 Ответить
так само як забирає у тих хто по праву народження є громадянином України. Просто підтерає дупу законами і конституцією. Здається це очевидно
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05.10.2022 18:37 Ответить
З чогось і колись треба розпочинати.
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05.10.2022 17:47 Ответить
Оце Орбан збудиться,це вам не якийсь мовний закон,мадярофобія затівається😅
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05.10.2022 17:49 Ответить
Це для тих , кто воює за Україну, а свої партнери отримають
і так. У Абрамовича є паспорт України ??
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05.10.2022 17:55 Ответить
як щодо судді Львова?
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05.10.2022 18:01 Ответить
Труханова?
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05.10.2022 18:53 Ответить
переатистація верховної ради у чинному порядку провести
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05.10.2022 18:01 Ответить
По-перше всіх держслужбовців треба провести через поліграф,а потім можна і на іспити...
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05.10.2022 18:06 Ответить
навпаки..спочатку іспити
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05.10.2022 19:24 Ответить
А как там арахуй, как эта мавпа сумела получить гражданство Украины, ведь кроме языка пальмовых бибизян оно ничего не знает????
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05.10.2022 18:04 Ответить
Як у Німеччині - дуже добре!

Коли я готувався покласти екзамен щодо знання німецької конституції, то перші понад 60 питань відповів правильно - ну, там, розділення властей, рівність людини будь-якої стати, тощо. А потім було питання: "Перший пункт конституції ФРН". Я вибрав "право людини на життя" - и помилився. Бо насправді перший пункт: "Недоторканність гідності людини". Той день змінив назавжди моє розуміння Європи... и раисе.
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05.10.2022 18:04 Ответить
кацапи не братимуть громадянство, будуть українці, народжені в Україні, у яких батьки українці
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05.10.2022 18:04 Ответить
Такі іспити потрібно і для тих хто має право вибору, не здав, голосувати не маєш право
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05.10.2022 18:07 Ответить
В Іспанії, де я зараз проживаю, окрім історії та загальних знань про Іспанію, екзамену з мови, треба прожити легально в Іспанії 10 років. Сдача екзаменів платна. У моїй провінції екзамени коштують з поїздками до міст, де їх проводять біля 300 євро. А потім ще кілька років очікуєш на рішення. Так що, щоб отримати громадянство треба очікувати 12-13 років.
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05.10.2022 18:12 Ответить
складання іспитів

проживаю наразі
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05.10.2022 18:59 Ответить
В Польщі так само, треба прожити 10 років, тільки іспит коштує трохи дешевше - 100 Еуро + 20 Еуро сертифікат. А громадянства можна чекати і 5 років і не факт що дадуть.
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05.10.2022 21:42 Ответить
А зеленський Конституцію України знає? Згадаймо хоча б його указ про позбавлення громадянства Корбана.
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05.10.2022 18:12 Ответить
Та він не те що Конституцію, він іспит з мови не здасть.
А якщо його ще й на поліграф посадити .... ой що буде...
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05.10.2022 21:44 Ответить
Хай ЗЄ сдасть екзамен.
І не так, як він здав аналізи на наркоту.
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05.10.2022 18:12 Ответить
та його батьки діти та дружина
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05.10.2022 18:23 Ответить
комитету рады нечем больше заняться во время войны??????
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05.10.2022 18:15 Ответить
нарешті! шо тобі не неравиться?
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06.10.2022 01:14 Ответить
НУ НАРЕШТІ РОЗРОДИЛИСЯ...!!!
Тепер чухраінські кацапоморді-колаборанти підороси з "какай разніцей" не будуть верещати, що вони "грамадяні" України, а зазирнуть у своє свдоцтво про народження де написано "мацкаль" руzкій, бо громадянство в УКРАЇНІ надавалося по крові а не по землі...!!!
Тепер, як у ПРИБАЛТИЦІ будуть ходити з тимчасовими посвідками на проживання.
Це Кучма своїм указом за змовою з кремлем у 2001 році зробив усіх 12,5 мільйона кацапомордих, "чухраїнцами" громадянами України і наказав прибрати з ПАСПОРТА громадянина УКРАЇНИ, графу НАЦІОНАЛЬНІСТЬ...!!!
АБО СТАВАЙТЕ УКРАЇНЦЯМИ і підтвердіть свою ІДЕНТИФІКАЦІЮ...!!!
АБО ЧЕМОДАН-ПОТЯГ-РАШКА...!!! назад в бараки та голодні і холодні мухосранськи землі оленячо-кацапомордої...!!!
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05.10.2022 18:18 Ответить
Я извиняюсь, а те солдаты ВСУ у которых в свидетельстве написано "мацкаль" и которые в отличии от вас, диванного бойца, сейчас на фронте, они тоже должны будут ходить с временными видами на жительство?
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06.10.2022 00:05 Ответить
Пояснював і буду ПОЯСНЮВАТИ усім тупим підоросам, яким вибивають з голови ГІПОТАЛАМУС при народженні об поріг палати; "То не УКРАЇНЦІ мусять розуміти мови нацменшин без перекладу...!!! То нацменшини ЗОБОВ'ЯЗАНІ володіти мовою свого громадянства...!!! ЦЕ СВІТОВА ПРАКТИКА...!!!
І ВИСТАЧИТЬ СКАВЧАТИ ОЛЕНЯЧО-КАЦАПОМОРДИМ язиком...!!!
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06.10.2022 10:45 Ответить
а ви зто такий? віщуєти з дивану кацапською дивлячись вішну по тєліку з дивану де?? вчіть українську
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06.10.2022 12:27 Ответить
А невзоров всі іспити склав?!!!
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05.10.2022 18:19 Ответить
йому ніхто не дав громадянство він відмовився
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05.10.2022 18:24 Ответить
А хто тут БРЕХЛО???
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06.10.2022 10:10 Ответить
а где третий?
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06.10.2022 11:30 Ответить
Иностранцам, воевавшим за Украину, предоставлять гражданство без всяких условий!
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05.10.2022 18:25 Ответить
а коллаборантов лишать гражданства, даже если они щебечут как соловьи и ходят в вышиванке до пола.
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05.10.2022 21:46 Ответить
Пропоную почати приймати іспити з Конституції та історії України у нардепів. Просто впевнений, що оті суб'єкти, що інколи ходять на роботу до Верховної Ради (ну, коли конверти роздають), знайдуть там для себе дуууууууже багато всього незнайомого та невідомого.
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05.10.2022 18:25 Ответить
все..Раді капут..
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05.10.2022 19:27 Ответить
пропоную почати з Зеленського.
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05.10.2022 21:48 Ответить
Усіляку хачевню і обрізаних потрібно спершу протестувати . Гидко бачити продавців бахчевих і картавих на наших вулицях .
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05.10.2022 18:26 Ответить
I Cуку православну з Фуксом на перездачу!
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05.10.2022 18:30 Ответить
вважаю що цей мінімум також мають скадати ті хто хочуть голосувати..Та й ті хто хоче обиратися також.
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05.10.2022 18:33 Ответить
саме для тих хто хоче голосувати та обіймати державні посади
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05.10.2022 18:38 Ответить
еще один клондайк для взяточников на ровном месте.
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05.10.2022 18:39 Ответить
обов'язково цей іспит потрібно вводити для населення з окупованих територій бомбасу
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05.10.2022 18:41 Ответить
вигнати біса московського патриархатату також
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05.10.2022 18:41 Ответить
Як здають в Україні іспити судді відомо
10 РОКІВ ПРОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ БЕЗ ВИЇЗДУ ( типа жити на Кіпрі чі в Німеччіни)
М
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05.10.2022 18:46 Ответить
Це взагалі правильне рішення тільки залежить як його правильно виконати.
Україна після розпаду СРСР мала друге місце за кількістю пенсіонерів після Росії
А так як Україна та Росія стали країнами СНГ то була змога їздити навіть за внутрішнім паспортом і дуже легко отримати громадянство.
Для чого України люди які все життя працювали на далекій півночі а при отриманні пенсії їдуть на Україну ? А все тому що громадяни Росії вважали Україну своєю територією.
І таких людей дуже багато в Україні.
Тому не треба множити неблагонадійних громадян які мають велику ненависть до всього українського і незалежності.
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05.10.2022 18:53 Ответить
не на - а В Україну..то по-перше
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05.10.2022 19:29 Ответить
А для позбавлення громадянства України треба бути Саакашвілі, Корбаном...?
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05.10.2022 18:54 Ответить
Зе?
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05.10.2022 19:30 Ответить
Й почати,звісно,з Президента України.
Буде сильний піар-хід.
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05.10.2022 19:07 Ответить
хоч поржом...
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05.10.2022 19:32 Ответить
Я бы еще предложил пройти детектор обязательно.
На наличие преступлений, нанесения вреда Украине...
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05.10.2022 19:38 Ответить
судья львов передаёт привет лохобанам
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05.10.2022 21:48 Ответить
зеля не сдаст без суфлёра
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05.10.2022 22:53 Ответить
Ну потік бажаючих отримати це громадянство настільки великий, що тільки такі зараз й приймати.
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05.10.2022 23:09 Ответить
ВСЕ иностранцы воюющие в ВСУ или волонтирящие в Украине, должны иметь право на получение гражданства по первому же желанию, без всяких условий - командир заявление заверил, через три дня паспорт привезли, вручили и поблагодарили. А кто еще хочет украинское гражданство, очень не легко понять. Но долбо.бам в Раде конечно виднее.
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06.10.2022 00:11 Ответить
Спочатку іспит на знання мови історії та конституції має скласти кожен посадовець та депутати разом із ПреЗедентом
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06.10.2022 06:29 Ответить
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