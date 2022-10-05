Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением квадрокоптеров и тепловизоров для фронта. ФОТО
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Волонтер Наталья Юсупова просит помочь с приобретением квадрокоптеров и тепловизоров для фронта.
Об этом волонтер написала на своей странице в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Нужна помощь спецподразделениям!! Очень нужны квадрокоптеры!! Дроны, это разведка, это сброс и это корректировка арты по врагу.
Нужно купить три Мавик 3 комбо – цена одного 115 500 грн, очень нужно два тепловизора – цена одного 69 300 грн. Нужны спальники, противопротудные лекарства и рации Моторола", - говорится в сообщении.
Юсупова также отчиталась о расходах ранее собранных средств:
"Уже купила и отправила три дрона - 60 тыс., 106 200 грн и 114 300 грн, два тепловизора - 60 320 грн и 50 тыс., рация Моторола - 34 тыс. грн., лекарства -27 435 грн., тактические рюкзаки - 39 757 грн., одежда в госпиталь – 13 107 грн., планшеты – 35 967 грн.".
Реквизиты для помощи:
Пайпал
5168752017223390 приват , Юсупова Наталія
4149499374344032 приват , Юсупова
5375411504293973 Монобанк, Yusupova Nataliia Avhusta
IBAN UA753220010000026204306753142
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