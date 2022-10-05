Количества боеприпасов и техники достаточно для того, чтобы ВСУ могли диктовать тактическую инициативу на определенных участках фронта, - Бутусов. ВИДЕО
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ВСУ боролись с оккупантами за достижение тактической инициативы в течение нескольких месяцев.
Об этом в эфире Радио НВ заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Сейчас проходят активные действия украинских войск по всей линии фронта. Активный участок фронта – это почти тысяча километров, и там идут активные боевые действия. В общем, можно сказать, что большая часть фронта – не активна. Украинская армия в марте захватила стратегическую инициативу, остановила российский блицкриг. Несколько месяцев шла борьба за достижение тактической инициативы. Это зависело от организации мобилизации, развертывания, успешной обороны и, прежде всего, поставки боеприпасов", - объяснил журналист.
По словам Бутусова, количество боеприпасов и техники уже достаточно для того, чтобы диктовать свою тактическую инициативу на определенных участках фронта.
"К сожалению, далеко не повсюду, но на всей этой линии фронта украинские войска, даже если и не имеют достаточно возможностей обеспечения боеприпасами, пытаются действовать максимально активно: сковывать российские войска, не давать противнику маневрировать своими резервами и создают угрозу повсюду, где это возможно ", – добавил главный редактор Цензор.НЕТ.
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Но про паритет по технике говорить невозможно. У кацапов тотальное превосходство в авиации и флоте. У нас одно сплошное старье в воздухе без (самое главное) мощных радаров с хорошим поиском целей, ракеты то еще можно найти. Без авиации фронт очень тянущийся и нету возможности, увидев колонну в 1км из кацапов, накрыть ее 40 тоннами авиабомб в ряд сразу на сотни механизированных целей. И у кацапов в наступлении нету авиации, но в обороне Крыма она будет мощно работать и создавать нам очень много проблем.
Пока у нас не будет современных самолетов с радаром, ракетами хорошими и компактных одноместных бункерных ангаров, рассредоточенных от взлетки в разные стороны, то мы не может быть сильной армией. Бьем кацапов, потому что это тупые безмозглые орки, но в любой момент, подчеркиваю, в любой момент на Востоке может появится Китай, если придет к власти не Си, а кровожадный генерал, а также Северная Корея с многомиллионной армией и не самой плохой техникой. Это надо учитывать и делать упор на подготовку летчиков здесь и сейчас, массово. США не будут вмешиваться в конфликт даже в ситуации, если Китай будет здесь воевать, пока Перл-Харбора им не устроят, это же классика Америки, всегда так ведет себя, Европа тем более погрязнет в политических взаимных конфликтах, они ведут себя как жадные голодные дети, которые все деньги тратят на сиюминутные развлечения, не думая о будущем и цепочки последовательных ситуаций, которые могут и будут созданы. Воевать будем именно мы и нужно как можно раньше начать полугодовые-годовые курсы подготовки и пилотов, и техников.