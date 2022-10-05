Количества боеприпасов и техники достаточно для того, чтобы ВСУ могли диктовать тактическую инициативу на определенных участках фронта, - Бутусов. ВИДЕО

ВСУ боролись с оккупантами за достижение тактической инициативы в течение нескольких месяцев.

Об этом в эфире Радио НВ заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Сейчас проходят активные действия украинских войск по всей линии фронта. Активный участок фронта – это почти тысяча километров, и там идут активные боевые действия. В общем, можно сказать, что большая часть фронта – не активна. Украинская армия в марте захватила стратегическую инициативу, остановила российский блицкриг. Несколько месяцев шла борьба за достижение тактической инициативы. Это зависело от организации мобилизации, развертывания, успешной обороны и, прежде всего, поставки боеприпасов", - объяснил журналист.

По словам Бутусова, количество боеприпасов и техники уже достаточно для того, чтобы диктовать свою тактическую инициативу на определенных участках фронта.

"К сожалению, далеко не повсюду, но на всей этой линии фронта украинские войска, даже если и не имеют достаточно возможностей обеспечения боеприпасами, пытаются действовать максимально активно: сковывать российские войска, не давать противнику маневрировать своими резервами и создают угрозу повсюду, где это возможно ", – добавил главный редактор Цензор.НЕТ.

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