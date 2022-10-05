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ВСУ ударили по херсонской гостинице, в которой разместились ФСБшники и военные высокопоставленные чиновники РФ, уничтожены 7 оккупантов, - Хлань
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В оккупированном Херсоне был "прилет" в гостиницу, где находились военные чиновники РФ и представители ФСБ.
Об этом в Facebook сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, информирует Цензор.НЕТ.
"Что ж, российские оккупанты - любители сауны и бассейна - отдыхали. Сегодня был прилет в гостиницу "Нинель" в Херсоне, где сотрудники ФСБ и военные высокопоставленные чиновники облюбовали себе местечко. Местные сообщают о 5 двухсотых среди первых и 2 среди вторых. Семеро оккупантов отправились на концерт Кобзона, - говорится в сообщении.
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+15 Ігор Медушівський
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Турист з ФСБ - то мертвий турист .
Слава ЗСУ !!
https://ua.korrespondent.net/ukraine/4522994-zvilnennia-luhanschyny-zsu-uviishly-do-pershykh-sil
Самі військові без керівництва ФСБ не спроможні вирішувати цільові завдання
Ну чем нужно ударить по дому, чтобы в нём выбило окна и погибло аж 7-ь человек ???
Это же не из подствольного гранатомёта стреляют, это хрен знает откуда летит ахрененный снаряд/ракета и всё ради 7-и человек ?!
Разве, что их там всего 7-ро и было
Тут, я думаю, эффект устрашения для их верхушки - что святой Хаймарс тебя даже в сортире найдёт.
Удачно попал украинский снаряд!