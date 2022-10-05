На фронте погиб Вячеслав Зайцев – ветеран-защитник ДАПа, ученый, депутат Запорожского горсовета, - Порошенко
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Пятый президент Украины Петр Порошенко обнародовал информацию о гибели на фронте украинского воина Вячеслава Зайцева. В 2014 году он был среди "киборгов" – защитников Донецкого аэропорта. Вернувшись в родное Запорожье, работал научным сотрудником в заповеднике "Хортица". От партии "Европейская Солидарность" был избран депутатом городского совета Запорожья.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Порошенко написал в фейсбуке.
Он отметил: "Еще одна потеря для нашей команды и для всей Украины...
Он защищал свою родную Хортицу и всю Украину. Известие о гибели Вячеслава Зайцева, как гром среди ясного неба. В родном Запорожье его знает каждый как очень честного и доброго человека. Да и для города он сделал многое — как ученый, исследуя памятники Запорожского казачества, и как депутат городского совета от "Европейской Солидарности". Вячеслав до последнего вздоха служил своему государству и защищал его.
Помню, как, будучи президентом, имел честь пожать руку и наградить орденом "За мужество" бесстрашного защитника Донецкого аэропорта. Когда он ушел в 2014 году защищать Украину, то выбрал для этого самые горячие точки. А вернувшись потом домой, присоединился к нашей команде как депутат, защищал интересы ветеранов АТО, вел научную деятельность.
В феврале снова взял в руки оружие, пойдя на фронт в рядах Вооруженных Сил Украины.
Вячеслав погиб в бою. У него осталась жена и дочь. Мои искренние соболезнования семье и близким. Вечная память Герою…"
Вячеслав Зайцев являлся автором Цензор.НЕТ, вел свой блог.
Фото - Виктория Ясинская
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Вічна пам'ять Воїну!
Родині та близьким співчуття.
"...при подсчете потерь обоих союзников центр тяжести не в числе, а совсем в другом. По культурности и развитию французы и русские стоят не на одном уровне. Россия одна из самых отсталых стран в свете: из 180 млн. жителей 150 млн. неграмотных. Сравните с этой невежественной и бессознательной массой нашу армию: все наши солдаты с образованием; в первых рядах бьются молодые силы, проявившие себя в искусстве, в науке, люди талантливые и утонченные; это сливки и цвет человечества. С этой точки зрения наши потери чувствительнее русских потерь..."
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
За дубовим столом привітає тебе Одноокий Дід - то нехай валькірії несуть тебе до чертогів Вальхали...
Джерело: https://censor.net/ua/n3371748
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А зепутани ховаються за спинами справжніх Чоловіків.
Знов серце запекло від такої втрати!
ПОМ"ЯТАЄМО!!! ПОМСТИМОСЯ!!!
ВІЧНА СЛАВА ГЕРОЮ!!!
Де воюють Слуги?
Украіни !
Сумуємо 😪😪😪
Загинув Вячеслав Зайцев. Депутат Запорізької міської ради від "Європейської Солідарності". Кіборг - учасник оборони Донецького аеропорта. Учасник боїв в Південному оточенні і біля Дебальцева. Відомий у Запоріжжі громадський діяч.
З лютого 2022 р. - у Збройних силах України.
Гліб Бабич, Юрій Каракай... Хіба тільки вони? Ми втрачаємо однодумців. Втрачаємо просто тому, що дуже багато порохоботів зараз на війні. Бо ми не можемо стояти осторонь.
Але я вірю. Війна не тільки забирає героїв. Війна ще й народжує героїв. Молоді люди яким не байдуже, уже готові брати на свої плечі тягар розбудови держави. Пам'ять про Славу Зайцева вестиме їх.