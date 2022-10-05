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На фронте погиб Вячеслав Зайцев – ветеран-защитник ДАПа, ученый, депутат Запорожского горсовета, - Порошенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Пятый президент Украины Петр Порошенко обнародовал информацию о гибели на фронте украинского воина Вячеслава Зайцева. В 2014 году он был среди "киборгов" – защитников Донецкого аэропорта. Вернувшись в родное Запорожье, работал научным сотрудником в заповеднике "Хортица". От партии "Европейская Солидарность" был избран депутатом городского совета Запорожья.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Порошенко написал в фейсбуке.

Он отметил: "Еще одна потеря для нашей команды и для всей Украины...

Он защищал свою родную Хортицу и всю Украину. Известие о гибели Вячеслава Зайцева, как гром среди ясного неба. В родном Запорожье его знает каждый как очень честного и доброго человека. Да и для города он сделал многое — как ученый, исследуя памятники Запорожского казачества, и как депутат городского совета от "Европейской Солидарности". Вячеслав до последнего вздоха служил своему государству и защищал его.

На фронте погиб Вячеслав Зайцев – ветеран-защитник ДАПа, ученый, депутат Запорожского горсовета, - Порошенко 01

Помню, как, будучи президентом, имел честь пожать руку и наградить орденом "За мужество" бесстрашного защитника Донецкого аэропорта. Когда он ушел в 2014 году защищать Украину, то выбрал для этого самые горячие точки. А вернувшись потом домой, присоединился к нашей команде как депутат, защищал интересы ветеранов АТО, вел научную деятельность.

В феврале снова взял в руки оружие, пойдя на фронт в рядах Вооруженных Сил Украины.

Вячеслав погиб в бою. У него осталась жена и дочь. Мои искренние соболезнования семье и близким. Вечная память Герою…"

Вячеслав Зайцев являлся автором Цензор.НЕТ, вел свой блог.

На фронте погиб Вячеслав Зайцев – ветеран-защитник ДАПа, ученый, депутат Запорожского горсовета, - Порошенко 02

Фото - Виктория Ясинская
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Топ комментарии
+62
Вічна пам'ять герою!
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05.10.2022 18:36
+47
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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05.10.2022 18:36
+43
Гинуть найкращі...
Вічна пам'ять Воїну!
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05.10.2022 18:37
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Вічна пам'ять герою!
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05.10.2022 18:36 Ответить
Вiчна пам"ять !!!!!!
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05.10.2022 19:39 Ответить
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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05.10.2022 18:36 Ответить
Гинуть найкращі...
Вічна пам'ять Воїну!
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05.10.2022 18:37 Ответить
Вічна та світла пам'ять…….Спрчивай з миром, В´ячеславе……
Родині та близьким співчуття.
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05.10.2022 18:37 Ответить
Спочивай(!)
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05.10.2022 18:38 Ответить
низький уклін
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05.10.2022 18:41 Ответить
Упокій Господи в мирі його душу,і створи вічну пам'ять в серцях живущих
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05.10.2022 18:42 Ответить
Мдааа...А с кацапской стороны ********..зэки ..бомжи..подонки ..мрази ... Даже если один украинец к тысяче этих особей-всё равно невосполнимая годами потеря.
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05.10.2022 18:44 Ответить
Як писав у 1916 році Морис Палеолог, французький амбасадор у Петрограді (на хвилинку, Франція була союзником росіян, тобто для необ'єктивності через ворожість підстав немає)

"...при подсчете потерь обоих союзников центр тяжести не в числе, а совсем в другом. По культурности и развитию французы и русские стоят не на одном уровне. Россия одна из самых отсталых стран в свете: из 180 млн. жителей 150 млн. неграмотных. Сравните с этой невежественной и бессознательной массой нашу армию: все наши солдаты с образованием; в первых рядах бьются молодые силы, проявившие себя в искусстве, в науке, люди талантливые и утонченные; это сливки и цвет человечества. С этой точки зрения наши потери чувствительнее русских потерь..."
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05.10.2022 19:14 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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05.10.2022 18:47 Ответить
Росія очищає себе від зеків і бомжів а Україна втрачає кращих своїх патріотів
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05.10.2022 18:54 Ответить
Вічна Пам'ять і Вічна Слава! 🇺🇦

За дубовим столом привітає тебе Одноокий Дід - то нехай валькірії несуть тебе до чертогів Вальхали...

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05.10.2022 19:00 Ответить
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05.10.2022 19:05 Ответить
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЮ!
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05.10.2022 19:10 Ответить
С.У.М.
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05.10.2022 19:16 Ответить
"Від партії "Європейська солідарність" був обраний депутатом міської ради Запоріжжя."

Джерело: https://censor.net/ua/n3371748

*
А зепутани ховаються за спинами справжніх Чоловіків.
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05.10.2022 19:31 Ответить
Знов загибель побратима якого знав багато років!
Знов серце запекло від такої втрати!
ПОМ"ЯТАЄМО!!! ПОМСТИМОСЯ!!!
ВІЧНА СЛАВА ГЕРОЮ!!!
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05.10.2022 19:40 Ответить
Гинуть кращі, а квартальні морди отримують нагороди.
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05.10.2022 19:41 Ответить
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05.10.2022 20:37 Ответить
Вечная память!
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05.10.2022 20:09 Ответить
Знову "Європейська солідарність".
Де воюють Слуги?
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06.10.2022 00:10 Ответить
НАЖАЛЬ, ГИНУТЬ НАЙКРАЩІ, А ТАКЕ ЛАЙНО ЯК, НАПРИКЛАД СУДДЯ ЛЬВОВ, ЗАПРОДАНЕЦЬ КЛЯТИЙ, ТАК ТАКЕ ЛАЙНО ТОЧНО НЕ ПОСТРАЖДАЄ!
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06.10.2022 00:18 Ответить
Нестерпна біль за нашими мужніми Героями і справжніми патріотами
Украіни !
Сумуємо 😪😪😪
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06.10.2022 00:24 Ответить
Geroji uxodiat v večnostj, a riuzzge xeroiji - dikim svinjam na korm.
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06.10.2022 00:25 Ответить
Ну так, патріоти гинуть за Україну, а нагороди отримують президентськи кабани!
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06.10.2022 02:59 Ответить
Дмитро "Каленчук" Вовнянко:
Загинув Вячеслав Зайцев. Депутат Запорізької міської ради від "Європейської Солідарності". Кіборг - учасник оборони Донецького аеропорта. Учасник боїв в Південному оточенні і біля Дебальцева. Відомий у Запоріжжі громадський діяч.
З лютого 2022 р. - у Збройних силах України.
Гліб Бабич, Юрій Каракай... Хіба тільки вони? Ми втрачаємо однодумців. Втрачаємо просто тому, що дуже багато порохоботів зараз на війні. Бо ми не можемо стояти осторонь.
Але я вірю. Війна не тільки забирає героїв. Війна ще й народжує героїв. Молоді люди яким не байдуже, уже готові брати на свої плечі тягар розбудови держави. Пам'ять про Славу Зайцева вестиме їх.
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06.10.2022 18:46 Ответить
 
 