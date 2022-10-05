"Папочка - мой ангел": защищая Украину, на фронте в Донецкой области погиб Николай Визинский

2 октября 2022 года, во время исполнения воинского долга, в населенном пункте Николаевка Краматорского района Донецкой области погиб солдат, водитель инженерно-саперного взвода Николай Визинский.

Как сообщает Цензор.НЕТ, дочь погибшего, Кристина Визинская, написала проникновенный текст.

"Папа... Я всегда была любимой дочкой. Я знала, что Вы рядом, а когда Вы меня обнимали - все остальное становилось таким неважным.

Поздравление на мой день рождения я запомню на всю жизнь. "Это был лучший день моей жизни, когда ты родилась", - сказали вы торопливо, потому что телефоны забирали, но так громко, будто хотели чтобы это услышал ВЕСЬ мир. Вы нашли пару секунд и возможность позвонить. Несмотря на все. Несмотря на то, где вы были. Я слышала, что на этот раз у вас не все в порядке, и после вашего поздравления – расплакалась. А потом вы позвонили.. еще раз... И сказали: "Солнышко, как ты? Пташечка моя. Я тебя очень сильно люблю!"

Те, кто знает моего папу близко, они знают, что словами он не разбрасывался. Он привык все показывать поступками. Поэтому для меня эти слова были особенными.

Каждый день, когда он выходил на связь, мы спрашивали, нужно ли что-то? И слышали ответ: "У меня все есть"… Несмотря на это, нам удавалось виведать, чего не хватает, и мы бежали покупали, упаковывали и отправляли…

Да, теперь он стал Героем для многих, но для меня он всегда будет папой… Для меня это слово означает целый мир… Именно Папа сделал меня такой, какой я есть… Ему я могла сказать все. Совершенно. Он знал и понимал меня лучше кого-либо. Он просто был. Переживал, хотя не показывал этого. И мне этого было всегда предостаточно. Таких, как он, больше нет и не будет.

И он хотел бы, чтобы я и дальше была сильной и улыбающейся, но пока - внутри пустота… и неизвестность…

Бог его забрал к себе. Теперь он мой Ангел".

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