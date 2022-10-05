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Новости Политика Украины
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Участие в парламентском саммите "Крымской платформы" в хорватском Загребе подтвердили более 30 спикеров национальных парламентов, - Стефанчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

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Более 30 спикеров парламентов и руководителей межпарламентских объединений и ассамблей подтвердили свое участие в первом парламентском саммите международной "Крымской платформы".

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Саммит призван активизировать парламентское измерение работы, которое осуществляется Украиной совместно с международными партнерами в вопросе деоккупации Крыма. И на примере украинского Крыма мы должны обсудить вопросы глобальной безопасности", - отметил Стефанчук.

Он также сообщил, что во время телефонного разговора с главой палаты представителей Федерального парламента Королевства Бельгия Элиан Тильё отметил важность для Украины участия Бельгии в саммите "Крымской платформы".

Как сообщалось, первый парламентский саммит "Крымской платформы" планируется провести 25 октября в Загребе (Хорватия).

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Лисичанськ. Тривожно
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05.10.2022 19:43 Ответить
Касапутин хочет применить яо, против УКРАИНЫ?? пусть применит на крыме, вообще не жалко.. предали раз, предадут сто раз..
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05.10.2022 19:55 Ответить
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05.10.2022 19:59 Ответить
Цікаво, який гонорар забажає "Джамала" цього разу, якщо її попросять заспівати?...
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05.10.2022 20:05 Ответить
стефанчук і зараз виплачує гонорари опзж ??
вибачте-у нього така рожа-в три дні не обсерешь
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05.10.2022 20:30 Ответить
цікаво, чи хорватський президент обійдеться без вето на цю конференцію на території Хорватії...
Намагався же він заветувати вступ шведів та фінів до НАТО. Хоча його в парламенті "розветували", і все ж...
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05.10.2022 20:40 Ответить
Не вижу смысла ни в каких платформах. Мы или отвоюем Крым у России военным путем, или нет. Никто нам его просто так не отдаст никогда.
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06.10.2022 04:32 Ответить
 
 