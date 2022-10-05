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Зеленский внес в Раду представление на увольнение Шевченко с должности главы Нацбанка
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления об увольнении Кирилла Шевченко с должности главы Национального банка Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Рады.
Проект постановления направлен на рассмотрение Комитета Совета.
Топ комментарии
+12 Volodymyr Volodymyr 47e311b5
показать весь комментарий05.10.2022 20:05
+5 Alex Sav 8157c114
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+4 Boris Dupletov UA
показать весь комментарий05.10.2022 19:57
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нам від цього -зеро в квадраті..
бакс-він і в африці бакс
п.с. buck (англ.)
ти простий громадянин? порушив?
згідно закону України, на нари, накуй
суддя???
взяв лям баксів хабаря, нікуя
незаконно посадив, нікуя
зрадив державі???
през просить ВР, щоб звільнити
потім якийсь верховний чи куй зна який суд скаже що це не законно,
потім скарга від цього зрадника-хабарника
і виплата за весь час і повернення на посаду
конституція та закони України їм пох.......уй