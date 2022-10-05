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Новости Политика Украины
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НБУ (4809) Шевченко Кирилл (69)

Зеленский внес в Раду представление на увольнение Шевченко с должности главы Нацбанка

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления об увольнении Кирилла Шевченко с должности главы Национального банка Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Рады.

Проект постановления направлен на рассмотрение Комитета Совета.

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Зеленский внес в Раду представление на увольнение Шевченко с должности главы Нацбанка 01

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Топ комментарии
+12
це не важливо - важливо кого Єрмак зараз призначить замість нього. Зрозуміло, що там черга з Шефіров довжиною в квартал.
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05.10.2022 20:05
+5
гівно змінить старе гівно..
нам від цього -зеро в квадраті..
бакс-він і в африці бакс
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05.10.2022 20:28
+4
Тепер поїде в Лондон викладати?
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05.10.2022 19:57
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Тепер поїде в Лондон викладати?
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05.10.2022 19:57 Ответить
це не важливо - важливо кого Єрмак зараз призначить замість нього. Зрозуміло, що там черга з Шефіров довжиною в квартал.
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05.10.2022 20:05 Ответить
Прибарахлился )
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05.10.2022 20:05 Ответить
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05.10.2022 20:03 Ответить
Наступний - Андрій Григорович Пишний.
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05.10.2022 20:03 Ответить
После Гонтаревой там рулит ее команда.
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05.10.2022 20:12 Ответить
гівно змінить старе гівно..
нам від цього -зеро в квадраті..
бакс-він і в африці бакс
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05.10.2022 20:28 Ответить
Бак--він, а бакс--вони (множина).
п.с. buck (англ.)
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05.10.2022 20:44 Ответить
Зараз якийсь заступник виконує обов'язки голови. Якщо він влаштовує ОПу, то це може тривати роками без оголошення конкурсу. Хтось знається на тих прізвищах?
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05.10.2022 21:13 Ответить
А нах неЛох порушува Конституцію і усував попереднього Голову?
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05.10.2022 21:21 Ответить
Бо відмовлявся неконтрольовано друкувати гривні для ОПИ на типа відновлення інфраструктури...
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05.10.2022 21:54 Ответить
от тому і прийнятой долбоібічеський закон поро недоторканість та пожиттеву долю судді
ти простий громадянин? порушив?
згідно закону України, на нари, накуй
суддя???
взяв лям баксів хабаря, нікуя
незаконно посадив, нікуя
зрадив державі???
през просить ВР, щоб звільнити
потім якийсь верховний чи куй зна який суд скаже що це не законно,
потім скарга від цього зрадника-хабарника
і виплата за весь час і повернення на посаду
конституція та закони України їм пох.......уй
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05.10.2022 22:19 Ответить
напевно, шевченко нехотів на вимогу ОП друкувати необмежену кількість грошей. Після його відставки НБУ можна переіменовувати у типографію, а гривні переіменовувати у купони
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05.10.2022 22:35 Ответить
4 гривні зазору на баксі.... Зелені вже зараз можуть усім шапітом ліняти на якісь острови, доживати віку.
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05.10.2022 23:36 Ответить
зазор чудесный: зеленые бакс берут по оф. курсу, а продают населению, по неофициальному
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06.10.2022 08:06 Ответить
Баканова відмазав,Венедіктову яка відмазала Татарова та інших теж відмазав,тепер відмазує Шевченка. Хто там ще у нього зашкварений при посаді?
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06.10.2022 01:34 Ответить
что такое? не дает печатать деньги?
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06.10.2022 08:05 Ответить
 
 