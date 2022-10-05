Зеленский внес в Раду представление на увольнение Шевченко с должности главы Нацбанка

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления об увольнении Кирилла Шевченко с должности главы Национального банка Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Рады.

Проект постановления направлен на рассмотрение Комитета Совета.

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