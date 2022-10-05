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оружие (9393) Чехия (1466)

Чехия предоставит Украине новую партию военной помощи, в том числе тяжелую технику

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

чехія

Правительство Чехии 5 октября одобрило предоставление Украине новой партии военной помощи, в том числе тяжелой техники.

Об этом сообщила министр обороны Чехии Яна Чернохова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

По ее словам, с начала года экспорт военной техники из Чехии в Украину достиг почти 1,9 миллиарда долларов. В то же время, Чехия помогла Украине на 4,2 миллиарда долларов.

Также Чернохова провела переговоры с представителями чешской оборонной промышленности. Министр уточнила, что Чехия передает Украине не только тяжелую технику, но и короткоствольное и длинноствольное оружие, а также боеприпасы. Глава Миноброны отметила, что Украина просила не называть точных наименований вооружения, поставляемого чехами Киеву.

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Топ комментарии
+21
Компанія "LEGO" випустила в продаж новий набір "Російська молитва"
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05.10.2022 20:44
+19
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05.10.2022 20:48
+17
Дякуємо! Земану привiт, дядько не такий тупий як Орбан.
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05.10.2022 20:48
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Компанія "LEGO" випустила в продаж новий набір "Російська молитва"
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05.10.2022 20:44 Ответить
не вижу белых жигулей
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05.10.2022 20:46 Ответить
там всьо дєло в іконкє...
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05.10.2022 20:48 Ответить
аа... сертификат на жигули в иконке!
Понял.
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05.10.2022 20:50 Ответить
Чехам-черговий респект...
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05.10.2022 20:46 Ответить
toljko, čur, na Kaliningrad (Karaliaučius-Krolewec) ne posiagati. A to v našej presse na dniax byla statja pro ilono-maskovskuju tupuju "šutku" jakogo tam čeka.
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06.10.2022 01:42 Ответить
Дякуємо! Земану привiт, дядько не такий тупий як Орбан.
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05.10.2022 20:48 Ответить
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05.10.2022 20:48 Ответить
Чехам респект
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05.10.2022 20:52 Ответить
то щоб відчувалася різниця між слов'янами і злов'янами...
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05.10.2022 20:56 Ответить
А в Сватово Луганської області в цей час суне величезна колона спецтехніки кацабні https://www.youtube.com/watch?v=1LwzcVP_B7w



є робота у нас....
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05.10.2022 21:01 Ответить
і натхнення
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05.10.2022 23:30 Ответить
Три екскаватора. Це вже як мертвому припарка...
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05.10.2022 21:12 Ответить
Не скажи! Екскаватори та бульдозери - для копання опорних пунктів та акапонірів А на початку пройшов траншеєкопач Готуються до будівництва лінії оборони
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05.10.2022 21:56 Ответить
Взагалі-то головне тут - **********, особливо для радянських арт. систем. Ще б стволи та запчастини. Деякі у нас просто не знімають з зберігання, бо стріляти нічим. Таку інфу неоднократно зустрічав. Підірвані арсенали вилазять боком.
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05.10.2022 21:26 Ответить
Зекономили на охороні та зберіганні., бл....
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05.10.2022 21:27 Ответить
Взагалі то буде сюрприз думаю бо була інфа що США закупили в південній Кореї зброї на 3 міліарда долларів і передадуть через Чехословаччину.Що буде можливо навіть літаки...
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05.10.2022 21:30 Ответить
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05.10.2022 21:38 Ответить
T-50 как учебно-боевой аналог Ф16.
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05.10.2022 21:41 Ответить
Там багато корейських ПЗРК типу "Стріла". Теж потрібна річ.
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06.10.2022 07:54 Ответить
Подяка. Чехи з словаками і зараз і сто років тому допомагали воїнам УГА зброєю
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05.10.2022 21:31 Ответить
Хорошо бы "Даны"
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05.10.2022 21:33 Ответить
Да одних только пистолетов Cz.82 30000 ед. передано ( по секрету).
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05.10.2022 21:39 Ответить
Спасибо. А можете прокачать т-62 на ДЗ и теплак плюс немного стабилизировать пушку для точности? Или это к словенцам или полякам только? У нас есть прилично сладких танков, которые вполне можно превратить из шашлычниц в боевые машинки солидные, еще бы КАЗ конечно, но этого не видать от слова совсем.
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05.10.2022 21:40 Ответить
Це треба, к господу богу. Там і дуло старе, і форм-фактор корпуса... Теоретично - можливо все. Але щось, буде дорожче, ніж побудова з 0.
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05.10.2022 22:28 Ответить
Дешевше модернізувати. Тому в Ізраїлі повно модернізованих штатівських танків часів В'єтнаму. Тримають у резерві на випадок великомасштабної війни.
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06.10.2022 07:58 Ответить
Порядочно!
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05.10.2022 22:21 Ответить
 
 