Чехия предоставит Украине новую партию военной помощи, в том числе тяжелую технику

Правительство Чехии 5 октября одобрило предоставление Украине новой партии военной помощи, в том числе тяжелой техники.

Об этом сообщила министр обороны Чехии Яна Чернохова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

По ее словам, с начала года экспорт военной техники из Чехии в Украину достиг почти 1,9 миллиарда долларов. В то же время, Чехия помогла Украине на 4,2 миллиарда долларов.

Также Чернохова провела переговоры с представителями чешской оборонной промышленности. Министр уточнила, что Чехия передает Украине не только тяжелую технику, но и короткоствольное и длинноствольное оружие, а также боеприпасы. Глава Миноброны отметила, что Украина просила не называть точных наименований вооружения, поставляемого чехами Киеву.

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