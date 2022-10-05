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Новости Война в Украине
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МАГАТЭ (260) Запорожская АЭС (543)

На Запорожской АЭС планируется запустить один из шести реакторов, - МАГАТЭ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

заес

На Запорожской АЭС, которую сейчас контролируют российские оккупанты, планируется перезапустить один из шести энергоблоков.

Об этом сообщили в МАГАТЭ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Руководство украинского оперативного персонала проинформировало экспертов МАГАТЭ, что сейчас идет подготовка к запуску блока №5 на пониженной мощности для производства пара и тепла для нужд АЭС. Для завершения всех подготовительных работ требуется некоторое время.

Накануне президент "Энергоатома" Петр Котин в интервью AP рассказал, что на ЗАЭС в течение нескольких дней могут перезапустить два реактора. Это нужно для того, чтобы защитить настройки безопасности, когда приближается зима и температура падает.

"Если у вас низкая температура, вы просто заморозите все внутри. Будет повреждена техника для обеспечения безопасности. Так что нужно отопление, и единственное отопление будет поступать от работающего реактора", - сказал Котин.

Напомним, в ночь на 11 сентября на Запорожской АЭС остановили последний рабочий энергоблок №6, который до сих пор питал собственные нужды станции. Все блоки АЭС перевели в наиболее безопасное состояние -  холодную остановку. Сейчас электроэнергия, необходимая для охлаждения реактора и других важнейших функций безопасности на ЗАЭС, поступает извне на станцию от энергосистемы Украины.

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На станции продолжают работать украинские специалисты, несмотря на присутствие представителей "Росатома" и российских оккупантов. За ситуацией на ЗАЭС также наблюдают представители МАГАТЭ, которые регулярно отчитываются об обстрелах станции и напряженной ситуации.

5 октября Путин подписал указ, согласно которому правительство РФ должно обеспечить "принятие в федеральную собственность объектов использования атомной энергии Запорожской АЭС и другого имущества, необходимого для ее деятельности".
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Топ комментарии
+5
А частина кацапів піде на вареники для тих, хто крутитиме.
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05.10.2022 21:02
+3
в майбутньому кацапи будуть крутити наші турбіни руками...
за два вареника на добу.
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05.10.2022 20:59
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и кто будет руководить этим ********процессом? Вассермана позовут?
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05.10.2022 20:59 Ответить
Дондона
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05.10.2022 21:05 Ответить
Вассерман годится только для топлива. И то коптить будет.
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06.10.2022 01:02 Ответить
если всё из карманов повынимать, то копоти будет меньше.
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06.10.2022 01:08 Ответить
в майбутньому кацапи будуть крутити наші турбіни руками...
за два вареника на добу.
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05.10.2022 20:59 Ответить
А частина кацапів піде на вареники для тих, хто крутитиме.
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05.10.2022 21:02 Ответить
та нє..то пєльмєні,китайська страва.
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05.10.2022 21:04 Ответить
Ага, "котел".Про " Лиманський котел" теж багато пафосу було. Тисячі окупантів накрили там! А по факту????
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05.10.2022 21:18 Ответить
У кацапів на станції в заручниках 10к персоналу.
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05.10.2022 21:19 Ответить
І шо тепер? Щоб зберегти 10к, давайте просремо 25 лямів населення чи що?
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05.10.2022 21:24 Ответить
Я цього не казав, заручників станції будуть враховувати однозначно.
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05.10.2022 21:29 Ответить
Ага-ага, в 2015 лугандонів теж враховували. Хоча всі українці кричали - хлопці, їбаште їх *****.
Дивіться, до чого призвела грьобана ота лицемірна гуманність.
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05.10.2022 21:39 Ответить
Скоріше в 2014, тоді треба було розбомбити всі адмінбудівлі з сєпарами в Донецькій і Луганській областях, але боялися спровокувати війну з рашкою, моральний дух залишків армії низький, добробати тільки зароджувалися, взагалі не були готові убивати.
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05.10.2022 21:50 Ответить
Ти хоч подивись на карту, де той Енергодар знаходиться і звідки його "приспокойно можна було звільнити". Усе лівобережжя у тому районі окуповане. Форсувати Каховське водосховище шириною 5 кілометрів? Дурна?
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05.10.2022 22:48 Ответить
Решения нет. Только на Господа Бога Надежда. Молитесь
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07.10.2022 08:31 Ответить
 
 