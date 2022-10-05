На Запорожской АЭС планируется запустить один из шести реакторов, - МАГАТЭ

На Запорожской АЭС, которую сейчас контролируют российские оккупанты, планируется перезапустить один из шести энергоблоков.

Об этом сообщили в МАГАТЭ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Руководство украинского оперативного персонала проинформировало экспертов МАГАТЭ, что сейчас идет подготовка к запуску блока №5 на пониженной мощности для производства пара и тепла для нужд АЭС. Для завершения всех подготовительных работ требуется некоторое время.

Накануне президент "Энергоатома" Петр Котин в интервью AP рассказал, что на ЗАЭС в течение нескольких дней могут перезапустить два реактора. Это нужно для того, чтобы защитить настройки безопасности, когда приближается зима и температура падает.

"Если у вас низкая температура, вы просто заморозите все внутри. Будет повреждена техника для обеспечения безопасности. Так что нужно отопление, и единственное отопление будет поступать от работающего реактора", - сказал Котин.

Напомним, в ночь на 11 сентября на Запорожской АЭС остановили последний рабочий энергоблок №6, который до сих пор питал собственные нужды станции. Все блоки АЭС перевели в наиболее безопасное состояние - холодную остановку. Сейчас электроэнергия, необходимая для охлаждения реактора и других важнейших функций безопасности на ЗАЭС, поступает извне на станцию от энергосистемы Украины.

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На станции продолжают работать украинские специалисты, несмотря на присутствие представителей "Росатома" и российских оккупантов. За ситуацией на ЗАЭС также наблюдают представители МАГАТЭ, которые регулярно отчитываются об обстрелах станции и напряженной ситуации.

5 октября Путин подписал указ, согласно которому правительство РФ должно обеспечить "принятие в федеральную собственность объектов использования атомной энергии Запорожской АЭС и другого имущества, необходимого для ее деятельности".