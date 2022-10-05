Украина призывает ввести санкции против "Росатома" из-за попытки присвоения Запорожской АЭС, - МИД
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министерство иностранных дел Украины рассматривает как ничтожный указ президента РФ Владимира Путина о "принятии в федеральную собственность" временно оккупированной Запорожской атомной электростанции.
Об этом идет речь в заявлении МИД Украины, сообщает Цензор.НЕТ.
"Долгий перечень преступлений и грубых нарушений Россией международного права с начала ее полномасштабной агрессии против Украины сегодня пополнился еще одним злодеянием – незаконной попыткой взять под управление Запорожскую атомную электростанцию. Рассматриваем соответствующий указ президента РФ по этому поводу ничтожным", - отметили в МИД. Подчеркивается, что это преступление еще больше усугубляет риски и угрозы в сфере ядерной безопасности, вызванные российской оккупацией ЗАЭС.
МИД предлагает Европейскому Союзу, государствам "большой семерки" и другим партнерам безотлагательно рассмотреть введение санкций против российской государственной корпорации "Росатом", аффилированных с ней компаний и институций, а также других ключевых факторов атомной энергетики РФ.
Также МИД призывает страны-члены Международного агентства по атомной энергии ограничить сотрудничество в рамках любых проектов с Россией, которая прибегает к нескрываемому ядерному шантажу всего мира, а также рассчитывает на четкую позицию и инициативную роль в этих вопросах со стороны Генерального директора МАГАТЭ.
"Предупреждаем граждан России, которые будут выполнять преступные приказы о присвоении объекта гражданской ядерной инфраструктуры Украины, об уголовной ответственности за свои незаконные действия и необратимость наказания. Требуем от российской стороны обеспечить безопасность и неприкосновенность граждан Украины, продолжающих выполнять критические функции на атомной электростанции", - подчеркнули в МИД.
Отмечается необходимость максимальной мобилизации усилий всех членов мирового сообщества с целью обеспечения скорейшей деоккупации Запорожской АЭС и ее возвращения под контроль Украины как единственного способа устранения нынешних угроз ядерной безопасности.
Напомним, 5 октября Путин подписал указ, согласно которому правительство РФ должно обеспечить "принятие в федеральную собственность объектов использования атомной энергии Запорожской АЭС и другого имущества, необходимого для осуществления ее деятельности".
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тут річ в іншому - куйло злитів з катушок ... його влада в приполярнійнігерії безмежна( щоб там хто не говорив про баштикремля) .... і зауважте він патологічний брехун, усі його рішення ( укази, повілєванія) виключно провальні, і завдяки цьому від одразу прикриває програш брехнею(пропагандою чи насиллям тобто тотально винищує думку що його брехні можна протистояти.....
Якщо США розвинулися в соціальному, економічному і політичному напрямках, то московія лишалась московією всі ці роки (Російська Імперія, Радянський Союз, Російська Федерація), але зараз вони скочуються до тартарії. І єдине, що вони вміють на цьому етапі деградації - красти!
https://twitter.com/Eugen_Karas/status/1576991026702876672?s=20&t=7*********************
Из нового 8 пакета ЕС
Головне щоб ЗСУ звільнили ЗАЕС