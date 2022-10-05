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Украина призывает ввести санкции против "Росатома" из-за попытки присвоения Запорожской АЭС, - МИД

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

заес,аес,запорізька

Министерство иностранных дел Украины рассматривает как ничтожный указ президента РФ Владимира Путина о "принятии в федеральную собственность" временно оккупированной Запорожской атомной электростанции.

Об этом идет речь в заявлении МИД Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

"Долгий перечень преступлений и грубых нарушений Россией международного права с начала ее полномасштабной агрессии против Украины сегодня пополнился еще одним злодеянием – незаконной попыткой взять под управление Запорожскую атомную электростанцию. Рассматриваем соответствующий указ президента РФ по этому поводу ничтожным", - отметили в МИД. Подчеркивается, что это преступление еще больше усугубляет риски и угрозы в сфере ядерной безопасности, вызванные российской оккупацией ЗАЭС.

МИД предлагает Европейскому Союзу, государствам "большой семерки" и другим партнерам безотлагательно рассмотреть введение санкций против российской государственной корпорации "Росатом", аффилированных с ней компаний и институций, а также других ключевых факторов атомной энергетики РФ.

Также МИД призывает страны-члены Международного агентства по атомной энергии ограничить сотрудничество в рамках любых проектов с Россией, которая прибегает к нескрываемому ядерному шантажу всего мира, а также рассчитывает на четкую позицию и инициативную роль в этих вопросах со стороны Генерального директора МАГАТЭ.

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"Предупреждаем граждан России, которые будут выполнять преступные приказы о присвоении объекта гражданской ядерной инфраструктуры Украины, об уголовной ответственности за свои незаконные действия и необратимость наказания. Требуем от российской стороны обеспечить безопасность и неприкосновенность граждан Украины, продолжающих выполнять критические функции на атомной электростанции", - подчеркнули в МИД.

Отмечается необходимость максимальной мобилизации усилий всех членов мирового сообщества с целью обеспечения скорейшей деоккупации Запорожской АЭС и ее возвращения под контроль Украины как единственного способа устранения нынешних угроз ядерной безопасности.

Напомним, 5 октября Путин подписал указ, согласно которому правительство РФ должно обеспечить "принятие в федеральную собственность объектов использования атомной энергии Запорожской АЭС и другого имущества, необходимого для осуществления ее деятельности".
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Топ комментарии
+6
Указ призидента роЗЗсии это подписанное признание в воровстве.
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05.10.2022 22:21
+5
В Угорщині росатом який є невід'ємною складовою терористичної росії спокійно собі будує атомну станцію заробляє євро , що на це скаже єврокомісія?
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05.10.2022 22:31
+4
Больше того они уже добились исключения этих санкций
Из нового 8 пакета ЕС
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05.10.2022 22:48
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Правила форума Совет форумчан
свою трахалку пора наращивать...
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05.10.2022 22:01 Ответить
Наша трахалка по клавішам барабанить.
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05.10.2022 22:25 Ответить
тобто заморылысь зубоскалыты у тупых дизель-шоу з кварталамы и закупылы клавиатуры?
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05.10.2022 22:31 Ответить
По клавішам піаніни.
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05.10.2022 22:35 Ответить
тэпэр пойняв
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05.10.2022 22:40 Ответить
Все що привласнила русня треба повертати силою ніякі санкції особливо погоди не зроблять, можуть де в чому обмежити але не критично знайдуться обхідні шляхи....
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05.10.2022 22:06 Ответить
тобто хай кацапи далі твелами торгують ?
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05.10.2022 22:21 Ответить
Вони знайдуть спосіб продавати але через третіх осіб... так трохи втратять але не критично в моменті...
тут річ в іншому - куйло злитів з катушок ... його влада в приполярнійнігерії безмежна( щоб там хто не говорив про баштикремля) .... і зауважте він патологічний брехун, усі його рішення ( укази, повілєванія) виключно провальні, і завдяки цьому від одразу прикриває програш брехнею(пропагандою чи насиллям тобто тотально винищує думку що його брехні можна протистояти.....
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05.10.2022 22:47 Ответить
Указ призидента роЗЗсии это подписанное признание в воровстве.
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05.10.2022 22:21 Ответить
Російська Імперія була вигадана Петром І у 1721-му році. США були створені у 1776-му. Майже однолітки, але яка різна доля!
Якщо США розвинулися в соціальному, економічному і політичному напрямках, то московія лишалась московією всі ці роки (Російська Імперія, Радянський Союз, Російська Федерація), але зараз вони скочуються до тартарії. І єдине, що вони вміють на цьому етапі деградації - красти!
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05.10.2022 22:23 Ответить
ну не токо...ублажать сослуживцев в окопах у козломордых тоже хорошо получается...
https://twitter.com/Eugen_Karas/status/1576991026702876672?s=20&t=7*********************
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05.10.2022 22:38 Ответить
Це ж тварини, що поробиш 😁
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06.10.2022 00:02 Ответить
Это нужно было делать 5 марта 2022 года, олени зеленые.
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05.10.2022 22:30 Ответить
ЗАЕС була збудована при совку і ***** вважає її своєю.
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05.10.2022 22:30 Ответить
З якого переляку, він її сам не будував, за гроші совка? так то і наші гроші теж, хочуть порахувати все "по-честному", то якщо так, то русскім більшість підрпиємств навіть на території рашки не належить і вони мають віддати вагому частину українцям а решта поділити між іншіми колишніми 14 республіками, і то ще не згадую про автономіні республіки на кшталт Якутії, ага золото, діаманти. Гроші-то совка не в москві і не в пітері росли, вони там тільки засвоювалися і просиралися.
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06.10.2022 00:28 Ответить
В Угорщині росатом який є невід'ємною складовою терористичної росії спокійно собі будує атомну станцію заробляє євро , що на це скаже єврокомісія?
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05.10.2022 22:31 Ответить
Больше того они уже добились исключения этих санкций
Из нового 8 пакета ЕС
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05.10.2022 22:48 Ответить
най будує, потім як добудують, відберуть, прецедент русскіє створили, вони ж ******* прецеденти.
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06.10.2022 00:30 Ответить
.
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05.10.2022 23:33 Ответить
Кацапи розуміють гарно тільки коли їх дрином бєш по голові.
Головне щоб ЗСУ звільнили ЗАЕС
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06.10.2022 00:00 Ответить
В Угорщині московія будує новий об'єкт для ядерного шантажу Европи
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06.10.2022 07:14 Ответить
 
 