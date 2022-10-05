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Новости За рубежомВойна в Украине
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беженцы (1473) граница (4745) Россия (91304) Эстония (1164)

Россияне вывезли в неизвестном направлении более 1000 украинских беженцев, которые ждали на границе с Эстонией

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

біженці

Более тысячи украинских беженцев, собравшихся за юго-восточной границей Эстонии, россияне вывезли на грузовиках в неизвестном направлении.

Об этом заявил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

Как отмечается, Агентство полиции и охраны границ Эстонии (АПП) пытается выяснить судьбу украинцев.

"У границы ожидало чуть более тысячи человек, но сегодня их уже нет – их посадили в грузовики и вывезли, – сказал Ляенеметс. – Мы не знаем, куда их вывезли. Сейчас полиция и Департамент пограничной охраны работают над получением этой информации".

По словам министра, АПП использует беспилотники, чтобы определить, куда отправили российские власти беженцев.

Начальник пограничного пункта Питер Маран предположил, что беженцам могли предоставить временное жилье российские волонтеры, чтобы люди, несколько дней проведшие на улице, не мерзли.

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Глава МВД Эстонии не исключает подготовку Россией провокации – попытки массового незаконного пересечения границы. Он выразил опасение, что при таком сценарии к реальным беженцам могут присоединиться граждане России, а также агенты российских спецслужб. Однако точной информации о местонахождении украинцев пока нет.
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Топ комментарии
+15
с оккупированного юга Украины через рф ехали. У меня так знакомые из Марика ехали через Эстонию, Латвию, Литву, Польшу, а оттуда уже в Киев.
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05.10.2022 23:10
+9
Почему вы оккупантов, рашистов нежно называете " россияне "?
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05.10.2022 23:09
+7
Нічого не зрозуміло...Де взялися українські біженці на кордоні з Естонією і до чого тут кацапи? Вони тих біженців що-туди-сюди возять по кордонах з іншими державами? Чи то біженці так біжали від кацапів що добіженцили до кордону з естонцями ,а ті біженців не пустили? Якась мутна історія.
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05.10.2022 22:57
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кацапьё наращивает обменный фонд...
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05.10.2022 22:49 Ответить
скоро фельдмаршала жюкова с гынералом кадыркиным затребуют...
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05.10.2022 22:50 Ответить
Та ні,вони їх в Сибір,в малозаселені містечка вивозять.Чоловіків можуть примусово гнати на фронт
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05.10.2022 22:50 Ответить
а 73/43%зебіли навіть не відчувають своєї провини в цій катастрофі. Навіть не каються...
І ЄрZе запише чергові відосики та посцить ними і сьогодні і завтра, і аж до...
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05.10.2022 22:53 Ответить
так отож...
навіть арєстовічу нема кому через війну бубен натовкти...
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05.10.2022 23:00 Ответить
Центр э решил попрактиковаться....
Эстонцы
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05.10.2022 22:53 Ответить
Нічого не зрозуміло...Де взялися українські біженці на кордоні з Естонією і до чого тут кацапи? Вони тих біженців що-туди-сюди возять по кордонах з іншими державами? Чи то біженці так біжали від кацапів що добіженцили до кордону з естонцями ,а ті біженців не пустили? Якась мутна історія.
показать весь комментарий
05.10.2022 22:57 Ответить
с оккупированного юга Украины через рф ехали. У меня так знакомые из Марика ехали через Эстонию, Латвию, Литву, Польшу, а оттуда уже в Киев.
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05.10.2022 23:10 Ответить
Щойно "Медуза" з числа "хагоших гусских" написала:

Глава псковского «Яблока» Лев Шлосберг в комментарии «Медузе» опроверг заявление властей Эстонии, что российские власти вывезли в неизвестном направлении украинских беженцев, находившихся на российско-эстонской границе
 Заявление министра внутренних дел Эстонии о том, что российские власти «посадили в грузовики и увезли» около тысячи человек с приграничных с Эстонией КПП не имеет никакого отношения к действительности и не подтверждается ни одним свидетельством очевидца.
Действительно, с середины прошлой недели на границе Псковской области с Эстонией и Латвией развился крупный гуманитарный кризис из-за прибытия в очень короткие сроки множества людей, граждан Украины (в том числе получивших в 2022 году и российское гражданство), желающих выехать в страны ЕС.
На каждом из пяти КПП (два на границе с Эстонией и три на границе с Латвией) на территории Псковской области скопились сотни людей, привезенных на автобусах (как правило, компании «Южный экспресс», дислоцированной в Крыму), а также приехавших на личном транспорте. Людей, привезенных на автобусах, высаживали перед КПП и сообщали, что на той стороне границы их встречают другие автобусы или машины. Но люди оказывались в огромной очереди.
К началу этой недели мы оценивали очереди на каждом из КПП в 300-500 человек пешеходов, привезенных на автобусах, и от 150 до 300 автомобилей. Время нахождения в очереди достигало 7 суток, люди были вынуждены находиться всё это время под открытым небом, спать на земле при отсутствии палаток и питания. Среди ожидающих в очереди людей пожилые люди и дети.
К понедельнику была развернута масштабная кампания сбора пожертвований для покупки продуктов и вещей для беженцев, ситуация вышла в СМИ. Власти России, в том числе Псковской области, выглядели в этом свете крайне скверно. Вечером в понедельник на всех пяти КПП начался ускоренный пропуск пешеходов, и к середине вторника пешеходные очереди были почти полностью устранены, но при этом очереди автомобилей сохранились и составляют сейчас на некоторых КПП до 200 машин. Власти таким своеобразным способом смягчили «картинку», но проблема очередей на границе как таковая не решена.
Начиная с воскресенья, волонтеры Псковского «Яблока» дважды в сутки приезжают на все КПП доставляют горячее питание и необходимые вещи (одежду, обувь, дождевики, лекарства, предметы гигиены). Ежедневно мы обеспечиваем питанием и вещами около тысячи человек в очередях. Информацию о происходящем и потребностях людей мы получаем с мест.
Сотни людей, стоящие в очередях, самоорганизовались, помогают друг другу. Всё происходящее находится на постоянном общественном контроле. Никакой возможности в такой ситуации вывезти не только тысячу, но и десять человек на грузовиках в безвестном направлении невозможно.
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05.10.2022 22:59 Ответить
Кароче, там ті хто отримав аусвайс з куркою.
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05.10.2022 23:05 Ответить
Врядли
Их бы не выпустили вообще и Эстония не пустила
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05.10.2022 23:18 Ответить
Чому б не пустила? Якщо в них є паспорт України - пустили б. Це хитрожопі малороси, що побрали рашиськє громадянство, а тепер запахло смаженим - тікають в Європу по укр.паспорту. Може там не всі такі, але більшість. Повірте, я таких "українців" зустрічала тут у Польщі.
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06.10.2022 09:40 Ответить
Почему вы оккупантов, рашистов нежно называете " россияне "?
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05.10.2022 23:09 Ответить
Енто триндєц, шановні друзі! Кацапське скотобидло вкотре пробиває дно.
Гіфку зробив з відео у Твіттері, викладеного тиждень тому.

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05.10.2022 23:21 Ответить
Это любовь
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05.10.2022 23:29 Ответить
Один з коментаторів написав під цим відео, - "Бобік і мобік". ))))
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05.10.2022 23:40 Ответить
Se est l'amour, no?
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06.10.2022 02:32 Ответить
 
 