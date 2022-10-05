Россияне вывезли в неизвестном направлении более 1000 украинских беженцев, которые ждали на границе с Эстонией
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Более тысячи украинских беженцев, собравшихся за юго-восточной границей Эстонии, россияне вывезли на грузовиках в неизвестном направлении.
Об этом заявил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.
Как отмечается, Агентство полиции и охраны границ Эстонии (АПП) пытается выяснить судьбу украинцев.
"У границы ожидало чуть более тысячи человек, но сегодня их уже нет – их посадили в грузовики и вывезли, – сказал Ляенеметс. – Мы не знаем, куда их вывезли. Сейчас полиция и Департамент пограничной охраны работают над получением этой информации".
По словам министра, АПП использует беспилотники, чтобы определить, куда отправили российские власти беженцев.
Начальник пограничного пункта Питер Маран предположил, что беженцам могли предоставить временное жилье российские волонтеры, чтобы люди, несколько дней проведшие на улице, не мерзли.
Глава МВД Эстонии не исключает подготовку Россией провокации – попытки массового незаконного пересечения границы. Он выразил опасение, что при таком сценарии к реальным беженцам могут присоединиться граждане России, а также агенты российских спецслужб. Однако точной информации о местонахождении украинцев пока нет.
Пожалуйста, подождите...
І ЄрZе запише чергові відосики та посцить ними і сьогодні і завтра, і аж до...
навіть арєстовічу нема кому через війну бубен натовкти...
Эстонцы
Глава псковского «Яблока» Лев Шлосберг в комментарии «Медузе» опроверг заявление властей Эстонии, что российские власти вывезли в неизвестном направлении украинских беженцев, находившихся на российско-эстонской границе
Заявление министра внутренних дел Эстонии о том, что российские власти «посадили в грузовики и увезли» около тысячи человек с приграничных с Эстонией КПП не имеет никакого отношения к действительности и не подтверждается ни одним свидетельством очевидца.
Действительно, с середины прошлой недели на границе Псковской области с Эстонией и Латвией развился крупный гуманитарный кризис из-за прибытия в очень короткие сроки множества людей, граждан Украины (в том числе получивших в 2022 году и российское гражданство), желающих выехать в страны ЕС.
На каждом из пяти КПП (два на границе с Эстонией и три на границе с Латвией) на территории Псковской области скопились сотни людей, привезенных на автобусах (как правило, компании «Южный экспресс», дислоцированной в Крыму), а также приехавших на личном транспорте. Людей, привезенных на автобусах, высаживали перед КПП и сообщали, что на той стороне границы их встречают другие автобусы или машины. Но люди оказывались в огромной очереди.
К началу этой недели мы оценивали очереди на каждом из КПП в 300-500 человек пешеходов, привезенных на автобусах, и от 150 до 300 автомобилей. Время нахождения в очереди достигало 7 суток, люди были вынуждены находиться всё это время под открытым небом, спать на земле при отсутствии палаток и питания. Среди ожидающих в очереди людей пожилые люди и дети.
К понедельнику была развернута масштабная кампания сбора пожертвований для покупки продуктов и вещей для беженцев, ситуация вышла в СМИ. Власти России, в том числе Псковской области, выглядели в этом свете крайне скверно. Вечером в понедельник на всех пяти КПП начался ускоренный пропуск пешеходов, и к середине вторника пешеходные очереди были почти полностью устранены, но при этом очереди автомобилей сохранились и составляют сейчас на некоторых КПП до 200 машин. Власти таким своеобразным способом смягчили «картинку», но проблема очередей на границе как таковая не решена.
Начиная с воскресенья, волонтеры Псковского «Яблока» дважды в сутки приезжают на все КПП доставляют горячее питание и необходимые вещи (одежду, обувь, дождевики, лекарства, предметы гигиены). Ежедневно мы обеспечиваем питанием и вещами около тысячи человек в очередях. Информацию о происходящем и потребностях людей мы получаем с мест.
Сотни людей, стоящие в очередях, самоорганизовались, помогают друг другу. Всё происходящее находится на постоянном общественном контроле. Никакой возможности в такой ситуации вывезти не только тысячу, но и десять человек на грузовиках в безвестном направлении невозможно.
Их бы не выпустили вообще и Эстония не пустила
Гіфку зробив з відео у Твіттері, викладеного тиждень тому.