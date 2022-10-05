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Страны ОПЕК+ договорились сократить добычу, что может подорвать план по ограничению цен на российскую нефть, - The Wall Street Journal

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

нафта

По данным The Wall Street Journal, Организация стран-экспортеров нефти, а также группы ее союзников во главе с Россией в формате ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в день.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это решение может подорвать план стран G7 относительно ограничения цен на российскую нефть на мировом рынке в контексте экономической битвы Запада с Москвой", - отмечается в сообщении.

При этом обращается внимание на то, что решение ОПЕК+ было принято менее чем через три месяца после того, как президент США Джо Байден посетил Саудовскую Аравию – де-факто лидера ОПЕК, чтобы договориться об увеличении добычи нефти и снижении ее цены.

В этой связи советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан выступил в среду с реакцией официального Вашингтона на решение нефтяного картеля, назвав его "недальновидным", особенно на фоне агрессии Путина против Украины.

"В момент, когда сохранение объемов глобальных поставок энергии имеет первостепенное значение, это решение будет иметь наиболее негативное влияние на страны с низким и средним уровнем дохода, которые уже страдают от высоких цен на энергоносители", - подчеркнул Салливан. Он также сообщил, что в связи с нынешним развитием ситуации администрация Байдена проведет консультации с Конгрессом США относительно привлечения дополнительных инструментов и полномочий с целью уменьшения контроля ОПЕК над ценами на энергоносители.

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Отмечается, что подобных сокращений квот на добычу нефти со стороны ОПЕК+ не было с апреля 2020 года, когда это произошло на фоне вынужденного уменьшения потребления энергоносителей в начале пандемии. По оценкам аналитиков, таким образом, ОПЕК+ намерена сохранить тенденции повышенных цен на нефть и нефтепродукты.
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Топ комментарии
+22
Дограються саудити, закінчиться ера нафти, заберуть у них все що вони накупували і доведеться їм знову на верблюдів пересідати
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06.10.2022 00:00
+18
Цікаво, чому ми маємо зерно відправляти по ринковій ціні? Була ж ідея зернового ОПЕК. Трошки їм підняти ціну, мито поставити. Хай дешеве зерно пошукають в росісі і Китаї.
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06.10.2022 00:10
+14
Пора Израилю возвращать исконные территории в родную гавань.
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06.10.2022 00:06
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саудиты спелись с кацапами....с*ки
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05.10.2022 23:45 Ответить
Саудовский принц обиду не простил. Хотя ему надо помнить, что западные страны помогли Саудитам стать царской семьей. После развала рашки, вполне могут заняться и принцем
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06.10.2022 00:05 Ответить
они всего лишь пытаются заработать больше денег пользуясь ситуацией.
Придется платить. Пока не набрали силу альтернативы. Надо же понимать что пока опек является монополией ничего кроме накручивания цен не будет нужно разваливать эту монополию и увеличивать свою добычу.
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06.10.2022 08:49 Ответить
в самый раз нарэшти америкосам выкатить в свет холодный синтез...
чы якусь другу биду из безтопливной энергетики..
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05.10.2022 23:46 Ответить
ну понятно что опеку это не простят но цивилизованным образом. Просто окажется что то что ни покупают прыгнет в цене, сорвутся выгодные контракты и так далее.
В конечном итоге все наладится но опек потеряет массу бабла
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06.10.2022 08:53 Ответить
одні жили рвуть а инші наживаються.

людство, *****.
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05.10.2022 23:47 Ответить
атмосферное электричество
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05.10.2022 23:53 Ответить
Дограються саудити, закінчиться ера нафти, заберуть у них все що вони накупували і доведеться їм знову на верблюдів пересідати
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06.10.2022 00:00 Ответить
Цікаво, чому ми маємо зерно відправляти по ринковій ціні? Була ж ідея зернового ОПЕК. Трошки їм підняти ціну, мито поставити. Хай дешеве зерно пошукають в росісі і Китаї.
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06.10.2022 00:10 Ответить
Пора Израилю возвращать исконные территории в родную гавань.
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06.10.2022 00:06 Ответить
Что-то бедуины распетушились, не пора ли их вернуть во времена кочевья!!!! Превратить их инфраструктуру в пустыню, в родные "пенаты" с верблюдами!!!
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06.10.2022 00:10 Ответить
В ответ нам нужно сократить посевные площади зерновыми. Пускай страны ОПЕК песок жрут.
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06.10.2022 00:23 Ответить
Договориться не значит сделать
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06.10.2022 00:32 Ответить
шось відчуваю шо США когось дуже сильно вїбе
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06.10.2022 00:33 Ответить
Есть в этом и позитив - Путлер начал тратить деньги.
Очевидно же, что он их всех купил !
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06.10.2022 00:38 Ответить
та починай вже рахувати - Трампа купив, Маска теж купив
хто третім буде в вашому ФСБ вже вирішили? 😬
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06.10.2022 03:27 Ответить
Увы, нужна твердая рука Трампа, при котором стоимость нефтепродуктов была низкая: была договоренность с Саудами и сами, США поставляли на рынок нефтепродукты.
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06.10.2022 03:05 Ответить
не стільки тверда рука а має бути енергетична політика у інтересах народу сполучених штатів а не глобалістських еліт
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06.10.2022 03:24 Ответить
Це все тому що Байден занадто прислухається до ліваків які прагнуть підвищення цін на пальне.
Америка при Трампі здобула енергетичної незалежності а Байден поставив хрест на нових трубопроводах з Альберти та Арктики. Пересічний американець не може придбати $50к+ електрокар.
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06.10.2022 03:18 Ответить
Скоріше за все, при Трампі Україна би не отримала такої допомоги, як при Байдені. І орки вже би могли окупувати пів України. А скорочення видобутку нафти на 2 млн в день, це не критично. На фоні зростання скорочення попиту в зв'язку з світовим економічним сповільненням.
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06.10.2022 06:55 Ответить
При Трампе Украина получила джавелины в первые. В то время при Обаме Байдене вам отсылали палатки и спальные мешки. Если бы Трамп был президент ракеты на 300км уже были бы у вас без всяких условий не стрелять по рашке. И самое главное при Трампе куйло не начал бы вторжение в Украину.
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06.10.2022 08:40 Ответить
В США, по статистиці, середня зарплата 5-6 тис. доларів. Чому це не може купити?
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06.10.2022 06:56 Ответить
нет такой средней зарплаты в США. Я могу себе позволить електрокар но никогда не куплю его потому как в американских условиях машина на батарейках ненадежная. она может быть второй или третьей машиной в семье но никак не основной. из многочисленных тестах по американским дорогам все типы элекромобилей проиграли аналогичным бензиновым машинам. Кроме того в чем смысл элекромобилей если они заряжаются електричеством полученным после сжигания мазута угля или газа? А зарядить машину нужно не менее 8 часов. Быстрых зарядок 1 час всего 2% и они очень дороги.
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06.10.2022 08:46 Ответить
до речі у нашій wild & wonderful by God західній вірджинії штат не те що не дає податкових полегшень а бере кожного року податок на електрокар у розмірі $200 коли відновлюєш регістрацію авто. отака муйня малята
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07.10.2022 04:19 Ответить
5 тисяч у місяць «чистими» це 60к на рік після податків тобто приблизно $95-100к на рік
це в 3-4 разів більше середньої зарплатні
ви не розумієте структкру витрат американської сім'ї - кредит за дім, страховка мед авто, діти, ще треба щось заощаджити
в мене втричі більше $5к але на Теслу не вистачає
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07.10.2022 04:15 Ответить
Этих недоделанных "принцев" и прочих людоедов-диктаторов давно следует отправить на свалку. Это дикость и архаизм, когда какое-то чудо получает неограниченную власть и доступ к богатствам лишь по праву рождения.
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06.10.2022 07:02 Ответить
Саудити зреагували на потрощені кремлівською мафією газогони...нафтопроводи , взагалі ,прокладені поверхнево....значить попередили гопники-вбивці-гвалтівники...... Оце так світ викохав монстра....
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06.10.2022 08:00 Ответить
ОПЕК является преступной организацией по своей сути.Во многих странах подобные действия трактуются как нарушение антимономольного законодательства. В составе этой организации нет цивилизованых стран, зато штабквартира в Швейцарии.
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06.10.2022 08:17 Ответить
На фоне действий "цивилизованных" стран которые начали сами назначать цены на ресурсы это звучит смешно.
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06.10.2022 12:16 Ответить
Картельна змова.
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06.10.2022 10:59 Ответить
«Рейганомика»к началу президентства Рейгана экономика страны уже многие годы находилась в кризисе. Высокая инфляция в 70-х, от резкого повышения цен на нефть, сочеталась с высокой безработицей. Для вывода ситуации из плачевного состояния Рейган предложил решения, в корне отличавшиеся от экономической программы его предшественника, президента-демократа Джимми Картера. Официальное название экономической политики Рейгана - «экономика, ориентированная на предложение» (supply -side economy). Суть её сводилась к снижению налогов как наиболее эффективному средству возрождения деловой активности и экономического подъема в стране. Обращаясь к американцам, Рейган не переставал повторять: «Спад - это когда работу теряет твой сосед. Кризис - это когда работу теряешь ты сам! Нам не следует ждать, что правительство решит наши проблемы!»
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06.10.2022 15:22 Ответить
что налоговая политика Рейгана взбодрила американскую экономику и внесла свой вклад в экономический бум 90-х.
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06.10.2022 15:38 Ответить
Чтобы покрыть снова разросшийся дефицит бюджета, США прибегли к займам в больших масштабах как внутри страны, так и за рубежом, национальный долг вырос с 997 миллиардов $ до 2,85 триллионов. Впоследствии Рональд Рейган описал этот новый долг как «наибольшее разочарование» своего президентства.
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06.10.2022 21:29 Ответить
 
 