Оккупанты ударили ракетами по Запорожью, возникли пожары, разрушены жилые дома, под завалами люди, - ОВА
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Оккупанты в очередной раз нанесли ракетные удары по Запорожью.
Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.
"Оккупант атаковал ракетами областной центр. Целями врага стали объекты инфраструктуры. Информация о разрушениях и пострадавших выясняется. Находитесь в укрытиях!", - отметил он.
"В результате вражеских атак возникли пожары в городе. Разрушениям подверглись жилые домам. Точное количество пострадавших еще не известно.
На месте событий уже работают спасатели", - позже добавил глава региона.
В свою очередь, секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил, что в городе горят жилые дома.
"Враг атаковал Запорожье. Горят жилые дома. На месте работают соответствующие службы. Информация о пострадавших выясняется", - отметил он.
"Враг направил ракеты в жилые дома Запорожья. Они получили значительные разрушения. Есть пострадавшие. Спасатели уже достают людей из-под завалов", - только что заметил Старух.
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