Последствия ударов по Запорожью: 7 ракет попали в многоэтажки, разрушены целые подъезды (обновлено). ФОТОрепортаж

Сегодня рашисты нанесли 7 ракетных ударов по обычным многоэтажкам в Запорожье, в квартирах которых спали мирные люди.

Об этом сообщил в телеграм-канале секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев, передает Цензор.НЕТ.

"Разрушены целые подъезды. Люди находятся под завалами. На местах работают спасатели. Больницы и информационные центры при школах находятся в полной готовности к приему людей", - говорится в сообщении.

Куртев также опубликовал первые фото с мест обстрела.







"Террор и убийство мирных людей в Запорожье! Рашисты нанесли 7 ракетных ударов по многоэтажкам. Число жертв уточняется, люди находятся под завалами. Работают спасатели", - отметил позже глава Запорожской ОВА Александр Старух.





Фото с места ракетного удара публикуют также местные телеграм-каналы.







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