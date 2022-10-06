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Последствия ударов по Запорожью: 7 ракет попали в многоэтажки, разрушены целые подъезды (обновлено). ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Сегодня рашисты нанесли 7 ракетных ударов по обычным многоэтажкам в Запорожье, в квартирах которых спали мирные люди.

Об этом сообщил в телеграм-канале секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев, передает Цензор.НЕТ.

"Разрушены целые подъезды. Люди находятся под завалами. На местах работают спасатели. Больницы и информационные центры при школах находятся в полной готовности к приему людей", - говорится в сообщении.

Куртев также опубликовал первые фото с мест обстрела.

Последствия ударов по Запорожью: 7 ракет попали в многоэтажки, разрушены целые подъезды (обновлено) 01
Последствия ударов по Запорожью: 7 ракет попали в многоэтажки, разрушены целые подъезды (обновлено) 02
Последствия ударов по Запорожью: 7 ракет попали в многоэтажки, разрушены целые подъезды (обновлено) 03

"Террор и убийство мирных людей в Запорожье! Рашисты нанесли 7 ракетных ударов по многоэтажкам. Число жертв уточняется, люди находятся под завалами. Работают спасатели", - отметил позже глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Последствия ударов по Запорожью: 7 ракет попали в многоэтажки, разрушены целые подъезды (обновлено) 04
Последствия ударов по Запорожью: 7 ракет попали в многоэтажки, разрушены целые подъезды (обновлено) 05

Фото с места ракетного удара публикуют также местные телеграм-каналы.

Последствия ударов по Запорожью: 7 ракет попали в многоэтажки, разрушены целые подъезды (обновлено) 06
Последствия ударов по Запорожью: 7 ракет попали в многоэтажки, разрушены целые подъезды (обновлено) 07
Последствия ударов по Запорожью: 7 ракет попали в многоэтажки, разрушены целые подъезды (обновлено) 08

Также читайте: Оккупанты ударили ракетами по Запорожью, возникли пожары, разрушены жилые дома, под завалами люди, - ОВА

Последствия ударов по Запорожью: 7 ракет попали в многоэтажки, разрушены целые подъезды (обновлено) 09
Последствия ударов по Запорожью: 7 ракет попали в многоэтажки, разрушены целые подъезды (обновлено) 10
Последствия ударов по Запорожью: 7 ракет попали в многоэтажки, разрушены целые подъезды (обновлено) 11
Последствия ударов по Запорожью: 7 ракет попали в многоэтажки, разрушены целые подъезды (обновлено) 12
Последствия ударов по Запорожью: 7 ракет попали в многоэтажки, разрушены целые подъезды (обновлено) 13
Последствия ударов по Запорожью: 7 ракет попали в многоэтажки, разрушены целые подъезды (обновлено) 14
Последствия ударов по Запорожью: 7 ракет попали в многоэтажки, разрушены целые подъезды (обновлено) 15
Последствия ударов по Запорожью: 7 ракет попали в многоэтажки, разрушены целые подъезды (обновлено) 16
Последствия ударов по Запорожью: 7 ракет попали в многоэтажки, разрушены целые подъезды (обновлено) 17
Последствия ударов по Запорожью: 7 ракет попали в многоэтажки, разрушены целые подъезды (обновлено) 18
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Топ комментарии
+83
Чтоб они все сдохли, кассабы вонючие!
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06.10.2022 06:40
+44
Потвори кацапські.
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06.10.2022 06:44
+42
кінчені кацапи
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06.10.2022 06:41
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Чтоб они все сдохли, кассабы вонючие!
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06.10.2022 06:40 Ответить
не можуть, треба помагать.
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06.10.2022 08:35 Ответить
Щоб вони всі здохли треба розпочати виробництво дальнобійних ракет.
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06.10.2022 10:26 Ответить
Для виробництва дальнобійних ракет треба нейтралізувати хабадних саботажників в уряді.
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06.10.2022 10:33 Ответить
для этого там и сидит дерьмак, чтоб такого не было.
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06.10.2022 11:14 Ответить
кінчені кацапи
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06.10.2022 06:41 Ответить
Потвори кацапські.
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06.10.2022 06:44 Ответить
Найпотворніша, найогидніша і найдурніша ціль приєднання чужої території - руйнування.
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06.10.2022 06:44 Ответить
Будьте прокляті мокшанські пітараси
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06.10.2022 06:55 Ответить
От підарасня рашистська, шоб ви падли здохли в муках, ненавиджу!
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06.10.2022 06:56 Ответить
Відео як жінка знімала на фото будівлі Запоріжжя
https://t.me/etozp/15226
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06.10.2022 06:57 Ответить
****** гобліни, це ж центр міста, проспект соборний-сталеварів... Там же немає жодного військового об'єкту...
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06.10.2022 06:58 Ответить
Горіти вам всім у пеклі мерзенні кацапські вбивці...
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06.10.2022 07:02 Ответить
Що Запоріжжя зробило вам поганого? Кацапи?
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06.10.2022 07:12 Ответить
Воно існує... І не їхнє
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06.10.2022 07:15 Ответить
У березні «воєнні іксперти»казали,що у пуйла ракети от-от закінчаться...😠😠😠
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06.10.2022 07:13 Ответить
******* майже закінчилися. Повно старих і відносно старих. Лише Україна їм в свій час передала більше 600 Х-55 за міфічні борги. І військові заводи у гоблінів (на орків вони не тягнуть) працюють у три зміни.
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06.10.2022 08:03 Ответить
Они бьют из C300
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06.10.2022 09:08 Ответить
Сегодня это были искандеры, пишут
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06.10.2022 10:28 Ответить
Закончились в большинстве своем. Вы посмотрите, сколько ракет было выпущено в Сирии от кацапов. Они все могли прилететь в нас, а там были самые лучшие ракеты. Могло быть значительно хуже, могли бомбить по 30 жилых домов каждый день и никто в мире ничего не стал бы делать, такова реальность и не надо жить в выдуманном мире.

Кацапы стреляют крайне мало ракет, если учитывать их производственные мощности ракет. Но есть проблема. Ракета на самом деле собирается достаточно быстро. Не надо говорить про 5.5 млн долларов за ракету - это был старый ценник с коррупционной составляющей, где были ненужные детали и накрутки цен в десятки раз, а сейчас их себестоимость значительно снизилась, а искусственные требования уже сняты. Санкции в нынешнем виде просто смешно, хотя были и мощнейшие санкции, когда немцы удаленно рубанули конвейер и станки, полностью отключив с помощью ПО все станки до нерабочего состояния, но все это решаемые вопросы.

То есть на данный момент нам категорически обязательно провести диверсии на территории кацапстана, уничтожив заводы калибров и искандеров так или иначе. Например, взорвать склад движков к ракетам, который находится там-то и там-то. Или взорвать газопровод в нескольких местах, который обеспечивает электрическом завод, который делает важные и нужные компоненты. У кацапов то есть все в единственном экземпляре. Отправь диверсанта, сожги один завод и они уже 2-3 месяца без ракет будут. А таких заводов 10-15 штук, они распределены по всему кацапстану и все они нужны одновременно для сборки ракеты. Аналогично очень мало толковых руководителей, кто следит за рабочим процессом. Убей мужичка шупленького 55 лет, который идет пешком домой с работы. И все, там сразу будет куча проблем, либо придется десятки тысяч фсбшников вывозить из Москвы, а это уже ближе к военному перевороту, затем туда ударить по депутатам, сорвать фсбшников назад, то есть шатать день и ночь. Это наша задача номер один, но на данный момент она не выполнена. Никто не знает, сколько уже диверсантов заброшено через Казахстан и Грузию, сколько завербовано, сколько им выплачено денег на подготовку компонентов для диверсий, включая и устройство на работу на оружейный завод в том числе и так далее. Есть ощущение, что у нас с этим сложности из-за коррупции. Очень сложно выдать кадровому сотруднику большую сумму денег, которую тот должен раздать всем потенциальным диверсантам, чтобы хоть кто-то успешно что-то сделал. Украдет. Начальство могли завербовать и дать им команду именно этого недопустить и они тут будут ловить каких-то бомжей-предателей раз в неделю, на которых уже всем плевать. Надо уничтожить инфраструктуру кацапов, энергетику и военные заводы, обязательно надо, выхода иного нет. Ракет на тясячи км у нас нету и не будет, поэтому все с земли и тут у нас карт-бланш имеется, лишь бы деньги дошли до этой работы, где процент отдачи максимум 1-2% и это еще очень хороший процент, но когда эти проценты выпадут, то ущерб кацапам будет тотальным.
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06.10.2022 09:21 Ответить
Судячи з усього пуляли з півдня.
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06.10.2022 07:14 Ответить
Судячи з чого... З того що вони притягнули в мєлітополь комплекси с 300? Тіпа вони звідкись ще останнім часом стріляли
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06.10.2022 07:17 Ответить
Судячи з розташування будинку. Фасад дивиться на південь.
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06.10.2022 07:29 Ответить
Фасад якраз то дивиться на північ, повір мені, я знаю...
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06.10.2022 07:30 Ответить
І все ти знаєш в своїй Австрії. Аж завидки беруть.
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06.10.2022 07:35 Ответить
Я працював колись там... А прям поруч з тим домом магазин супєрпєчєнюшка, з найсмачнішою випічкою
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06.10.2022 07:42 Ответить
фасад вінтайма дивиться на північ
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06.10.2022 07:53 Ответить
Проспект соборний 151
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06.10.2022 07:32 Ответить
Пишуть з т.
о. Токмака
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06.10.2022 07:19 Ответить
Та це всеодно на півдні...
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06.10.2022 07:22 Ответить
***** по традиції у 5 ранку, багатоповерхові будинки...
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06.10.2022 07:16 Ответить
Юридически роися считает Запорожье своим городом, пусть консул Украины напишет заявление в прокуратуру рф, терроризм.
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06.10.2022 07:19 Ответить
россия повторяет судьбу динозавров - огромное тело и маленький мозг не дает возможности конкурировать с другими обитателями нашей планеты...
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06.10.2022 07:22 Ответить
Маніяк кремлівський собі криваві подарунки робить перед днем свого пришестя з Пекла.
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06.10.2022 07:24 Ответить
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06.10.2022 07:28 Ответить
Сатана чистої води...
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06.10.2022 07:35 Ответить
Доречі, судячи з фото, це не єдиний прильот, дес ще в районі інфекційної лікарні щось впало
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06.10.2022 07:28 Ответить
Запоріжжя, тримайся. Миколаїв стояв, стоїть і буде стояти. Разом ми сила.
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06.10.2022 07:32 Ответить
мышибратья
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06.10.2022 07:52 Ответить
Центр міста
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06.10.2022 07:55 Ответить
****** орки! Ви не люди!
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06.10.2022 07:57 Ответить
Кацапы-****** и говноеды!Им возвернется в двойне!
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06.10.2022 08:00 Ответить
путин шоб ты здох ,выродок!
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06.10.2022 08:19 Ответить
Где этот ******** Маск , покажите ему это , ***** убивает его клиентов
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06.10.2022 08:19 Ответить
Щоб ви всі здохли смердючі орки.
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06.10.2022 08:20 Ответить
А трьох річними відосіками та асфальтом слабо закрити небо над Запоріжжям?
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06.10.2022 08:20 Ответить
А ***** в очі заглянути слабо?
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06.10.2022 08:22 Ответить
написал неплохо, но твои 7 лет звучит как разжигание ненависти
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06.10.2022 10:51 Ответить
Согласен. Не стоило. Просто хотел намекнуть, что "в эту игру" можно играть вдвоем. Только ни к чему позитивному это не приведет. Закончится война. Будут очередные выборы, там пусть уже все люди и решают. А сейчас есть только одна цель, наша Украина.
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06.10.2022 11:05 Ответить
Будут посадки на пожизненное а не "очередные выборы"
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06.10.2022 12:52 Ответить
Это не разжигание ненависти, это факт. Зеленский на лыжах на кануне войны катался и видосики снимал,что жизнь хороша, а нужно было бомбоубежища строить и армию укреплять
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06.10.2022 11:54 Ответить
7 років - це про що? Останні 2.5 перед вторгненням - так, дійсно найвеличніший забороняв стріляти.
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06.10.2022 12:10 Ответить
Все как обычно. Не написав ни одного оскорбления, все забанили)) А всего-то просил не наводить раздора внутри страны и дождаться выборов после окончания войны. Ну такой сайт, точнее подписчики, что поделаешь. Кацапы не могут жить без своего царя в голове, местные без своего
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06.10.2022 12:42 Ответить
Почему ты требование повесить кротов из ОП-ы на столбах называешь "наводить раздора"? Раздора кого с кем? Народа Украины с кацапскими агентами во власти, во главе с Гундосиком?
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06.10.2022 12:53 Ответить
За кротов из ОП небыло ни слова. Разговор начинался, как Зеля катался на лыжах. Ну потом конечно асфальт.
Просто всем горячим головам хочу напомнить, что за преступления на Майдане и до него, ни сел ни один регионал. Более того, им даже дали зализать раны и создать новую партию опзжжопников, которые дальше продолжали разваливать страну. Где же были все местные "патриоты"? Или может тогда в стране небыло войны? Зато сейчас зрада на зраде и асфальт на асфальте
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06.10.2022 13:18 Ответить
Майдан це справа судів, і там суди були. Те яка срака у судах і зараз відомо і це не біда цієї влади - діло в системі. Будівництво ж армії і необхідних військових рішень це президент та мін оборони. Вказівку дали розробити стратегію і армія реформується, у нас же реформувалися дороги. Тому ви ху& з пальцем порівнюєте.
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06.10.2022 13:33 Ответить
Все адекватные страны должны , военным путем остановить ***** . Не допустимо в 21-м веке стрелять по мирным городам . Дальше это будет Париж или Прага , Вена, Варшава и так далее Западные ссыкуны открывают ящик Пандоры , не вступая в войну против ***** . Китай начнет бомбить Тайвань , а Северная Корея , соседние государства
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06.10.2022 08:29 Ответить
Ну я думаю когда прилетит по Парижу или Праге , Вене, Варшаве и так далее, все эти западные ушлепки в очередной раз обосрутся. Наши уже давным давно могли ******* в ответ по курской и белгородской области, но нельзя а то ***** обидется
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06.10.2022 12:27 Ответить
путін-ти згориш в аду, ****!

УКРАЇНУ, УКРАЇНЦІВ ти не переможеш!
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06.10.2022 08:29 Ответить
Послів Угорщини, Китаю, Ізраіля, Індії, Бразилії, ПАР, Вірменії, Ірану (і хто там ще з країн проявляє ознаки "путінферштеєрів" час від часу в питаннях голосування в ООН чи поставок зброї) привезти на місце, дати в руки лопати і запропонувати взяти участь в розгрібанні завалів і евакуації тіл загиблих . . .
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06.10.2022 08:30 Ответить
караван2 На счет асфальта с вами не поспоришь , но ни какое ПВО полностью не защитит от залпа большого количества ракет . ***** надо останавливать всем миром
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06.10.2022 08:32 Ответить
Ответный ракетный удар по Белгороду,Мозырю,Ростову,Воронежу-любому крупному городу Параши куда достанет наша ракета Сапсан/Гром2(дальность до 600 км)-очень-бы отрезвил Парашку. Но Зеля предпочел делать дороги причем покупая битум у наших врагов спонсируя их:У РБ и Парашки
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06.10.2022 10:35 Ответить
Эта и другие бомбардировки и убииства людей осуществляются по прямому указанию путина. По его идеологии -чем больше разрушений городов и убииства людей тем быстрее Украина согласится на его ультиматумы. Тоесть этот людоед требует полную капитуляцию ...
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06.10.2022 08:51 Ответить
Заявляю как гражданин Украины и житель Запорожья. Пусть хоть одна гнида при мне заикнется лет через 10, что обычные русские были ни в чем не виноваты, это все кремлевские.
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06.10.2022 09:05 Ответить
Люто плюсую гражданин Украины и житель Запорожья.
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06.10.2022 12:30 Ответить
Выход тут один - двигать линию фронта. Или они расхерачат Зп как захотят. ГШ рапортует об уничтожении десятков с-300, а ракеты как летели так и продолжают лететь.
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06.10.2022 09:11 Ответить
*********.....
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06.10.2022 09:13 Ответить
боже ж мій, минулого року їхали цим проспектом в аеропорт..., летіли в Туреччину, я колись жила в Запоріжжі, їхала та думала, як все змінилося, стало гарніше, були якісь спогади..., які ж кончені тварюки ці рускіє..
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06.10.2022 09:18 Ответить
Надеюсь вы это пишете просто от разрывающегося от боли за страну сердца.
Иначе своими словами вы просто оскорбляете память погибших ребят на защите моего Запорожья. Уж поверьте, их очень много.
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06.10.2022 09:35 Ответить
Это просто кремлебот, не обращайте внимания, это их методичка.
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06.10.2022 09:40 Ответить
Ця Катерина уже не вперше посипає голову попелом, що Київ не лежить в руїнах. Я її запам'ятав
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06.10.2022 10:49 Ответить
ты была в Киеве в те дни? не сей вражду между людьми...мне кажется ты проплаченный бот чей-то, пол года назад был такой писака как ты...и писал точно такую же хрень как ты.
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06.10.2022 10:15 Ответить
"не сей вражду между людьми" - между какими людьми? народом Украины и кремлевскими агентами во власти?
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06.10.2022 12:56 Ответить
между людьми городов
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06.10.2022 14:32 Ответить
внимательно почитай ее пост...
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06.10.2022 14:34 Ответить
в полон беремо цю наволочь ....
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06.10.2022 09:40 Ответить
"зелений ленд-ліз" більше як пів-року нічого не придбав для захисту українського народу ,і не виконує вимоги США і західних партнерів щодо очистики ОП від рашистських щурів,щоб отримати ракети для захисту українців від рашистського винищення.та смерті .Всяку куйню несе "зелений говорун" ,вішаючи лапшу "наріду" щодня , а в душі мабуть лицемірно радіє,що рашист винищує український народ і знищує їхнє житло.
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06.10.2022 09:43 Ответить
Вот что значит не нанесение своевременных ответных ударов - поощрение террориста, он чувствует безнаказанность!
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06.10.2022 09:45 Ответить
Выродки фашистские. Решили терактами против мирного населения на нас давить
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06.10.2022 10:17 Ответить
Гнать и гнать рашистскую мразь подальше от наших границ чтобы ракеты их не доставали до нашей земли. А после войны демилитаризировать рашку от оружия по крайней мере буферную зону откуда оно достает по Украине
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06.10.2022 10:20 Ответить
Утро 10-30 час. Еще два раза бабахнуло.
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06.10.2022 10:36 Ответить
Уже три раза...
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06.10.2022 12:40 Ответить
Почему , мы все это терпим, или это в пределах нормы стандарта , спец операции ***** ...Гибнут мирные люди, мразь, по имени ***** , нет,ни куя святого ... Хуже уже не будет . Так почему мы , не можем ответить тем же ?? Здесь не нужен ответ , виден результат разрушений , уничтожения всего живого.. Я, хочу , видеть, такой жах в самих , ибучих кацапов ....
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06.10.2022 11:01 Ответить
Приходилось читать в каком-то тг-канале, что когда обсуждали начало разрушения нашей инфраструктуры, путину сказали. что ЗСУ может ответить тем же, разрушая российские объекты в приграничных областях. На что этот выродок ответил: пусть разрушают - там все равно живут одни украинцы. Знает, скотина, что это бывшие наши территории.
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06.10.2022 12:47 Ответить
Интересно, а ответные удары по территории россиянцев не отдаёт и даже шугануть не пытается зе? или нет минимального количества наших ракет или всё таки по каким то причинам НАТО это делать не рекомендует до определённого момента Икс. Или все причины сразу? Кто как предполагает?
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06.10.2022 12:22 Ответить
Только теперь я понял: насколько своевременным был указ зеленского об отмене футбольного телепула
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06.10.2022 12:44 Ответить
покажіть расійським мамкам. ...І побажайте щоб ними було те саме
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06.10.2022 14:19 Ответить
Бесполезно, эти самки верят своему фюреру, но не родным воюющим сыновьям.
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06.10.2022 14:28 Ответить
спасатели просто стоят. они уже должны стать цепью и по кирпичику откапывать людей под завалами. руководство просто дебилы.
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06.10.2022 15:31 Ответить
МРАЗИ !!!
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06.10.2022 22:17 Ответить
 
 