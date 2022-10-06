Путин пытается заручиться поддержкой силовиков и готовится снять Шойгу из-за провалов на фронте, - ISW
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент РФ Владимир Путин готовит основу для увольнения министра обороны Сергея Шойгу, переведя вину за поражение в войне.
Глава Кремля ищет поддержки среди силовиков, пытаясь укрепить свои позиции. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
По мнению аналитиков, растущая критика частичной мобилизации и провалов на фронте заставляют Путина винить министра обороны Сергея Шойгу.
Путин своим указом в среду отложил мобилизацию всех студентов, в том числе заочников и магистрантов, и публично заявил, что Минобороны не внесло своевременных изменений в нормативно-правовую базу по не подлежащим ей спискам мобилизации, потребовав внести коррективы.
Глава Кремля, похоже, настраивает на то, чтобы Шойгу взял на себя вину из-за неудачи вторжения в Украину.
Аналитики отмечают, что Путин будет воздерживаться от освобождения Шойгу столько, сколько сможет, чтобы продолжать обвинять его в военных неудачах и заручиться поддержкой других групп, в первую очередь, среди силовиков.
Министр, сменивший Шойгу, должен будет взять на себя ответственность за неудачи, которые произойдут после начала его пребывания в должности.
Путин уже работает над улучшением своей поддержки среди националистически настроенных блоггеров и силовиков, таких как создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и глава Чечни Рамзан Кадыров, которому присвоил звание генерал-полковника, считают эксперты.
В то же время российские власти задержали менеджера нескольких провоенных Telegram-каналов, что указывает на то, что Кремль устанавливает ограничения на критику, разрешенную во внутрироссийском информационном пространстве.
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А ось засмучені та ображені генерали можуть все ж таки ще повстати і піти танками на кремль, коли весь бруд та лайно будуть на армію списувати! Це і є військова хунта
Хотів пуцькін увійти в історію, як великий полководець, а увійшов вже у історію, як обіс....рана маленька блоха!
Огласите весь список, пожалуйста...
Такой же вброс происходит и сейчас, когда специально показывают в СМИ кадры, где народ ноет на условия.
В любом случае на данный момент у кацапов все стабильно. Проблемы будут тогда (и, наверное, только тогда), когда мы сможем поражать их штабы на расстоянии в 300-500км разнообразными ракетами. А до этого Ваньков будут на мясо пускать. Ну, или как второй вариант, взорвать Рамзанку Дырову, который на данный момент полностью на стороне Чмони, так как его возможность выиграть в президентских выборах на данный момент тотальная, с учетом конечно же контроля росгвардии, и поэтому он не будет участвовать в военном перевороте. То есть банально все целиком зависит от ситуации на поле боя и никак иначе, а военный переворот может быть лишь при угрозе личной безопасности генералов и полковников, которые прячутся где-то поглубже.
Так от, на обговоренні щодо ліквідації "пєрєгібов" при реалізації мобілізації вона заявила, що на її окрузі, чи яко воно там у них називається, мобілізували біля 125 воЄнов непридатних до військової служби. Коли по, звісно, "мудрій вказівці" ***** таких стали повертати додому, виявилось, що 96 з 125 вже тю-тю, тобто згинули десь на Данбасі, чи в степах Херсонщини, від українських куль та снарядів.
отримати дозвіл товариша Сі
В.В.Путлер