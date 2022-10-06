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Путин пытается заручиться поддержкой силовиков и готовится снять Шойгу из-за провалов на фронте, - ISW

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

шойгу,путін

Президент РФ Владимир Путин готовит основу для увольнения министра обороны Сергея Шойгу, переведя вину за поражение в войне.

Глава Кремля ищет поддержки среди силовиков, пытаясь укрепить свои позиции. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

По мнению аналитиков, растущая критика частичной мобилизации и провалов на фронте заставляют Путина винить министра обороны Сергея Шойгу.

Путин своим указом в среду отложил мобилизацию всех студентов, в том числе заочников и магистрантов, и публично заявил, что Минобороны не внесло своевременных изменений в нормативно-правовую базу по не подлежащим ей спискам мобилизации, потребовав внести коррективы.

Глава Кремля, похоже, настраивает на то, чтобы Шойгу взял на себя вину из-за неудачи вторжения в Украину.

Аналитики отмечают, что Путин будет воздерживаться от освобождения Шойгу столько, сколько сможет, чтобы продолжать обвинять его в военных неудачах и заручиться поддержкой других групп, в первую очередь, среди силовиков.

Министр, сменивший Шойгу, должен будет взять на себя ответственность за неудачи, которые произойдут после начала его пребывания в должности.

Путин уже работает над улучшением своей поддержки среди националистически настроенных блоггеров и силовиков, таких как создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и глава Чечни Рамзан Кадыров, которому присвоил звание генерал-полковника, считают эксперты.

В то же время российские власти задержали менеджера нескольких провоенных Telegram-каналов, что указывает на то, что Кремль устанавливает ограничения на критику, разрешенную во внутрироссийском информационном пространстве.
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Топ комментарии
+13
Царь хароший. Боярє плахіє.
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06.10.2022 06:48
+13
И с этим говном ,ватники нам предлагали жить вместе , типа мышибратья
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06.10.2022 07:21
+13
Не тешьте себя иллюзией. Стадо бунтовать не способно, только блеять.
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06.10.2022 07:34
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Царь хароший. Боярє плахіє.
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06.10.2022 06:48 Ответить
Сцарь не может быть подзаборрным ********* маникальныно дефективным ушлебком априори..гопником опущенным попытка сделать Шойгу виноватым только подчеркивает все выше мною сказанное... на Рашке ******* искать козла отпущения... стрелочника или цапа видбувайло... однако ..даже упоротые кацапы на Рашке поняли причина всех причин на фамилию ПУТИН... тем паче что Харьков Лиман Луганск зхерсон Донецк проигрывает не Шойгу а Путин так как он САМОЛИЧНО ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЯЕТ ВОЙНОЙ И АРМИЕЙ И ВСЕМИ СИЛОВЫМИ БЛОКАМИ...
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06.10.2022 09:28 Ответить
Эти русские воры крадут сами у себя.
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06.10.2022 06:51 Ответить
Щодо "воров" - не казахам писать! Крадуть все, що "погано лежить"! Навіть у космогонію запхнули свій "менталітет" Як називається сузір"я Плеяд у казахському фольклорі? Правильно - "Семеро конокрадів"!!!
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06.10.2022 07:03 Ответить
Казахам теж можна. Вони добре знають, чий Крим. 😊
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06.10.2022 07:16 Ответить
Шойг і коней на переправі не міняють ©
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06.10.2022 06:54 Ответить
Завтра у "царя" - "******"! Цікаво - що йому подарують? Може хтось принесе карту Російської Федерації станом на 7 жовтня 2022 року? Чи може піднесуть торт у вигляді Мавзолею?
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06.10.2022 06:57 Ответить
хай буде торт навіть у вигляду корони,але отруєнний.
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06.10.2022 07:05 Ответить
***** салага мокшанська.
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06.10.2022 07:08 Ответить
Боже, хай це лайно вмре на свій ювілей від новічка, це буде найкраща іронія долі
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06.10.2022 07:11 Ответить
Подарують мавзолей у вигляді поховання? 🤔
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06.10.2022 07:14 Ответить
Шикарную домовину. Штоби жил там, і нє тужил. Ібо заслужил!
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06.10.2022 07:38 Ответить
"влада затримала менеджера кількох провоєнних Telegram-каналів" - "нет войне" казати не можна, "да здраствует война" також не можна! А що у них взагалі можна?
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06.10.2022 07:06 Ответить
Срати в чемодан.
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06.10.2022 07:36 Ответить
Так-так, дуже добре. ***** робить ще один неправильний крок, у шахах це називається цунгцванг... Він знову із всіх варіантів обирає найгірший! Звільненням Шойги (Шойга?) він перекладе відповідальність за поразки на армію та військову верхівку, а це прямий шлях до дуже ймовірного повстання незадоволених генералів, які досі мають солдатів та танки для захоплення Кремля. Рашка так довго волала про держпереворот та хунту після Майдана, що це все в реалі буде в них!!!
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06.10.2022 07:09 Ответить
Не тешьте себя иллюзией. Стадо бунтовать не способно, только блеять.
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06.10.2022 07:34 Ответить
До чого тут стадо? То що їхнє "насєлєніє" нічого з ****** не зробить, а просто замість цього піде босими та голодними вмирати за його хворі фантазії, це вже давно ясно і зрозуміло....
А ось засмучені та ображені генерали можуть все ж таки ще повстати і піти танками на кремль, коли весь бруд та лайно будуть на армію списувати! Це і є військова хунта
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06.10.2022 07:52 Ответить
И с этим говном ,ватники нам предлагали жить вместе , типа мышибратья
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06.10.2022 07:21 Ответить
Обіс...раласька пуцька на весь світ і ЗСУ у цьому допомогли!
Хотів пуцькін увійти в історію, як великий полководець, а увійшов вже у історію, як обіс....рана маленька блоха!
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06.10.2022 07:32 Ответить
***** він був,є і буде в історії...************** ліліпут..
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06.10.2022 08:21 Ответить
Зараз все головні кроки в Росії робить Путін. Краще б Шойгу відбивався або його підтримували якісь олігархи.
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06.10.2022 07:43 Ответить
Це як він їх підтримує? Надає чергове генеральське звання злішому ворогу Дон Дону чеченському? Та спускає на них всю останкінску свору?
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06.10.2022 07:55 Ответить
Главному овце-бу дали звание главный гондон Чечни . Ура товарищи овцей-бы.
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06.10.2022 08:12 Ответить
Значит ФСБ ни при чем, во всем виноват Шойгу! Шикарнооо!
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06.10.2022 07:55 Ответить
Знімить шойгу і поставить кадирова.
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06.10.2022 08:06 Ответить
Срака у путiна поперек трісне..!, незважаючи навіть на те, що вона у нього гумова .
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06.10.2022 08:14 Ответить
путін думає знайти нового маршала перемоги Георгія Жукова. Але як бачимо методи закидування трупами -це методи вітчизняної війни і в ******** війні кількість немає значення бо це війна техніки
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06.10.2022 08:12 Ответить
>>російська влада затримала менеджера кількох провоєнних Telegram-каналів >>

Огласите весь список, пожалуйста...
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06.10.2022 08:19 Ответить
Снять его проще простого. Уже же снимал министра Иванова 15 лет назад, когда форсировал в пропаганде историю с Сычевым, которого деды избили и затем ему не оказали помощь, что пришлось ампутировать ноги и половые органы.

Такой же вброс происходит и сейчас, когда специально показывают в СМИ кадры, где народ ноет на условия.

В любом случае на данный момент у кацапов все стабильно. Проблемы будут тогда (и, наверное, только тогда), когда мы сможем поражать их штабы на расстоянии в 300-500км разнообразными ракетами. А до этого Ваньков будут на мясо пускать. Ну, или как второй вариант, взорвать Рамзанку Дырову, который на данный момент полностью на стороне Чмони, так как его возможность выиграть в президентских выборах на данный момент тотальная, с учетом конечно же контроля росгвардии, и поэтому он не будет участвовать в военном перевороте. То есть банально все целиком зависит от ситуации на поле боя и никак иначе, а военный переворот может быть лишь при угрозе личной безопасности генералов и полковников, которые прячутся где-то поглубже.
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06.10.2022 09:02 Ответить
Юрій Швець вчора розповів серед іншого цікавого про виступ в совєті ********* росісі (сенаті) гаспажі Нарусової. Хто не знає, це вдова Собачака, чемодани та портфелі якого носив колись Недопалок-Хуйло, а також мамашка відомої Ксюші Общак.
Так от, на обговоренні щодо ліквідації "пєрєгібов" при реалізації мобілізації вона заявила, що на її окрузі, чи яко воно там у них називається, мобілізували біля 125 воЄнов непридатних до військової служби. Коли по, звісно, "мудрій вказівці" ***** таких стали повертати додому, виявилось, що 96 з 125 вже тю-тю, тобто згинули десь на Данбасі, чи в степах Херсонщини, від українських куль та снарядів.
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06.10.2022 09:17 Ответить
Може, досить вже посилатись на кацапську консерау швеця?
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06.10.2022 10:55 Ответить
Щоб зняти Шойгу треба
отримати дозвіл товариша Сі
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06.10.2022 09:41 Ответить
путлєру смоли гарячої залити в рот аби відчув задоволення. Якщо чесно то тільки смерть росії дасть Україні мир та спокій адже кацапи є фашистами 21 століття і вважають свою націю найстрашнішою та найсильнішою, а насправді це орда п'яниць, наркоманів, де сила превалює над розумом, а матюки як засіб спілкування.
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06.10.2022 09:50 Ответить
Силовики в рашке ненавидят рамзанку дыркина, и похоже что именно его назначат на место шойгу. Еще одно доказательсво, что путька неадекватный, поехавший дед.
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06.10.2022 09:58 Ответить
Ого, есть менеджеры телег
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06.10.2022 10:10 Ответить
"Шойга, мне жаль что твоим оленям обломали роги, но Рамазан не вынесет двоих."
В.В.Путлер
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06.10.2022 12:53 Ответить
 
 