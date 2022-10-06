Отражены атаки врага в районе 8 населенных пунктов. Рашисты минируют объекты инфраструктуры в Энергодаре, - Генштаб

Начались двести двадцать пятые сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на попытках срыва активных действий сил обороны на отдельных направлениях, не прекращает попыток ведения наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Враг осуществляет перегруппировку подразделений в отдельных районах.

"Продолжаются обстрелы наших позиций вдоль линии столкновения, противник осуществляет дистанционное минирование территории на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Наносит удары по гражданской инфраструктуре и домам мирных жителей, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны", - отмечают в Гене.

Также сообщается, что за прошедшие сутки оккупанты нанесли 5 ракетных и 8 авиационных ударов, совершили более 65 обстрелов с РСЗО. От вражеских ударов пострадали объекты и гражданское население более 30 населенных пунктов. Среди них – Белая Церковь, Купянск, Белогоровка, Северск, Карловка, Кривой Рог, Запорожье, Гуляйполе, Прогресс, Никополь и Мирное.

Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

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На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

В других направлениях противник совершал обстрелы:

на Северском направлении – в районах населенных пунктов Рожковичи и Фотовиж Сумской области;

на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Уды, Ветеринарное, Стрелечье, Красное, Огурцово, Глубокое, Нескучное и Миловое;

на Краматорском направлении - неподалеку Верхнекаменского, Ивановки, Серебрянки и Спорного;

на Бахмутском направлении – в районах населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Одрадовка, Майорск, Нью-Йорк и Юрьевка;

на Авдеевском направлении – в районах населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Водяное, Пески, Красногоровка, Марьинка, Парасковеевка, Новомихайловка.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг оказал огненное влияние в районах населенных пунктов Новополь, Времовка, Великая Новоселка, Шахтерское, Золотая Нива, Полтавка, Гуляйполе, Красное, Павловка, Гуляйпольское, Дорожнянка и Новоукраинка.

По данным Генштаба, на Южнобугском направлении оккупанты продолжают перегруппировку и отвод своих подразделений. Обстреляли из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии более 30 населённых пунктов вдоль линии соприкосновения. В частности, Великое Артаково, Белогорка, Благодатка, Андреевка, Первомайское, Любомировка, Солдатское, Правдино, Мирное и Александровка.

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За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Выимка, Соледар, Одрадовка, Бахмутское, Бахмут, Красногоровка, Майорск и Новомихайловка.

Продолжает поступать информация о минировании российскими захватчиками объектов инфраструктуры города Энергодар.