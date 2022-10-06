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война (46904) Запорожье (2340) обстрел (20230) ракеты (2742) смерть (9040) Старух (145)

Две женщины погибли в результате удара по Запорожью, госпитализирован 3-летний ребенок. По меньшей мере 5 человек под завалами, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

запоріжжя

Оккупанты ударили ракетами по многоэтажкам в Запорожье. Пока известно о двух погибших.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

"Предварительно относительно пострадавших в результате вражеской атаки! Одна женщина погибла. Еще одна умерла в машине скорой помощи. Под завалами домов по меньшей мере находится 5 человек", - отметил он.

По словам Старуха, многие - спасены.

"Среди них трехлетняя девочка, ребенок госпитализирован. На месте событий продолжается спасательная операция", - резюмирует он.

Отметим, что на рассвете 6 октября оккупанты ударили ракетами по Запорожью.

Смотрите: Последствия ударов по Запорожью: 7 ракет попали в многоэтажки, разрушены целые подъезды (обновлено). ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+6
Це він так домагається переговорів.
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06.10.2022 08:29
+6
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06.10.2022 08:39
+6
"Путин поручил организовать для детей с новых территорий отдых на каникулах" -цинічний плюгавий кондом. Горіти у Пеклі! Як і всій русні...
Царство Небесне загиблим, пораненим - одужання.
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06.10.2022 09:03
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Тільки кривавий маніяк таким чином пропонує стати під його знамена.
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06.10.2022 08:27 Ответить
Це він так домагається переговорів.
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06.10.2022 08:29 Ответить
Кацапи нелюди!
Гуляйполе наслідки удару по мирним людям:
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06.10.2022 08:29 Ответить
При таких руйнуваннях жертв буде більше.
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06.10.2022 08:31 Ответить
Процес словотворення триває - УШПИТАЛЕНО. Якось було написано "Наразі відомо про одного постраждалого, його ушпиталено. Зокрема, руйнувань зазнав реабілітаційний центр, де навчалися діти з особливими ..."

Одним словом "Нарізі ушпиталено...". Бійки у нічних клубах Тернополя: ушпиталено молодика. На Львівщині з ознаками розладів травлення ушпиталено 57 бійців Нацгвардії військової частини...

У лікарнях Запоріжжя ушпиталено 76 людей, які знаходилися в обстріляній рашистами гуманітарній колоні...

Чи то жива українська мова, що продовжує розвиватися , чи то КАЛЬКА з чужого... Якщо вже Ушпиталено, то чому не ЗАшпиталено?

А без НАРАЗІ взагалі ніяк...
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06.10.2022 08:35 Ответить
Я також про це. Раніше було слово лікарня для цивільних і шпиталь для військових. На сьогодні слово ушпиталено визиває подив,бо не думаю,що воно вірне
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06.10.2022 08:39 Ответить
Українська мова, як і Україна... стражденна. На мою думку, навіть тепер їй наносять шкоди подібними слово-витворами, які насаджують ЗМІ, які економлять на справді грамотних редакторах. Одним словом, пишуть як говорять, а говорять як вчилися... Дякую.
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06.10.2022 08:45 Ответить
Багато авторів нав'язуючи своє бачення, викликають мовну катастрофу. Я пройшлася по слову ушпиталено, виявляється,що раніше воно таки відносилося до військової служби. Зі Львова пішло при короні. Шпиталізовано синонім. Госпіталізовано також є,але не рекомендовано. Як можливо ушпиталено в лікарню...
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06.10.2022 08:53 Ответить
Якщо маєте власну думку, то хоча б спробуйте її чітко висловити.
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06.10.2022 09:03 Ответить
Ви свою чітко висловили? Як нічого. До чого ваш допис? Що корисного в ньому?
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06.10.2022 09:07 Ответить
Якщо людина береться судити стосовно мовних питань і при цьому нехтує елементарними правилами граматики, думка такої людини не викликає довіри. Ось до чого мій допис.
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06.10.2022 09:24 Ответить
Ви мій прапор бачили? За мій час перебування за кордоном, Україна змінювала закони граматики не один раз. Ви ж знову протролили мене на пустому місці, бо моє написане є в Інтернеті, з повним аналізом.
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06.10.2022 11:13 Ответить
Ну, респект вам за те, що не забули за кордоном рідну мову.
Але маю зауважити, що немає законів граматики, а є правила. Це зовсім не тролінг. Я сумніваюся, що ви дійсно стежили за змінами в українській граматиці, але точно можу сказати, що правила пунктуації, які ви з легкістю обходите, весь час залишалися незмінними. На це можна було б не зважати, якби ви прокоментували повідомлення по суті, але ж ви торкнулися саме лінгвістичної теми.
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06.10.2022 13:42 Ответить
Я поговорила з подругою,українкою Не можна писати ушпиталили в лікарню, бо це гра слів. Шпиталь і лікарня дві різні установи. Так само і тут. Направили,відвезли і ніяк не шпиталізували. Слово госпіталізація не є кацапським і тому не повинне бути видалене з користування. Є також стаціонарне лікування, що відноситься до лікарні. Повторюсь, слово взято зі Львова в період короно інфекції.
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06.10.2022 17:06 Ответить
А де ви там побачили "ушпиталили в лікарню"? Нема там такого, не вигадуйте.
Ви ж кажете, що давно не живете в Україні, але при цьому знаєте, звідки й коли прийшло слово - ну хіба не дивна ви людина!
Одним словом, не забивайте собі голову тим, у чому не розбираєтесь.
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06.10.2022 20:56 Ответить
Ви таки ведете дискусію на пустому місці, не знаючи ні що пишуть . Наприклад, Саакашвілі ушпиталили в тюремну лікарню. Повторюсь, за кордоном є і лікарні і шпиталі для цивільних. Де ви бачили шпиталь в Україні для цивільних. Ви розмовляєте з працівником військового шпиталю і медпрацівником,який володіє термінологією по медчасті.
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06.10.2022 21:07 Ответить
Я не дискутую з вами. Лише намагаюся втовкмачити, що не варто виявляти впертість у питаннях, у яких ви не є фахівцем. Я б ніколи не наважився вступати з вами у суперечку з медичних питань, бо виглядав би невігласом.
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06.10.2022 21:40 Ответить
Ви не надали ніяких доказів проти мого посту. Тільки особисте,що я не фахівець. Вибачте, але не бачу сенсу для подальшого розвитку розмови. Не нехтуйте українською мовою
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06.10.2022 22:01 Ответить
Це ви нехтуєте елементарними розділовими знаками. Почитайте шкільний підручник, чи що... Ви вже вибачте.
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06.10.2022 22:26 Ответить
Мокшанські пітараси
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06.10.2022 08:35 Ответить
Кацапи, настане день і ви гірко пошкодуєте, що напали на Україну
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06.10.2022 08:36 Ответить
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06.10.2022 08:39 Ответить
Це свідомий геноцид ,путін і його варвари гірше гітлера.
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06.10.2022 08:52 Ответить
зранку дивилася новини, колись жила у Запоріжжі, судячи з прикрас на розбомблених будинках, це, мабудь, десь у центрі..., жах, боюсь, щоб Запоріжжя не спіткала доля Харкова, боронь боже...
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06.10.2022 09:01 Ответить
"Путин поручил организовать для детей с новых территорий отдых на каникулах" -цинічний плюгавий кондом. Горіти у Пеклі! Як і всій русні...
Царство Небесне загиблим, пораненим - одужання.
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06.10.2022 09:03 Ответить
Сегодня ночью Запорожье бомбили дважды: около 1 часа и под утро. Сколько уж там было ракет, даже сбились со счета. От ЗСУ драпают, отрываются на нас.
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06.10.2022 10:01 Ответить
 
 