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Две женщины погибли в результате удара по Запорожью, госпитализирован 3-летний ребенок. По меньшей мере 5 человек под завалами, - ОВА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Оккупанты ударили ракетами по многоэтажкам в Запорожье. Пока известно о двух погибших.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.
"Предварительно относительно пострадавших в результате вражеской атаки! Одна женщина погибла. Еще одна умерла в машине скорой помощи. Под завалами домов по меньшей мере находится 5 человек", - отметил он.
По словам Старуха, многие - спасены.
"Среди них трехлетняя девочка, ребенок госпитализирован. На месте событий продолжается спасательная операция", - резюмирует он.
Отметим, что на рассвете 6 октября оккупанты ударили ракетами по Запорожью.
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А без НАРАЗІ взагалі ніяк...
Але маю зауважити, що немає законів граматики, а є правила. Це зовсім не тролінг. Я сумніваюся, що ви дійсно стежили за змінами в українській граматиці, але точно можу сказати, що правила пунктуації, які ви з легкістю обходите, весь час залишалися незмінними. На це можна було б не зважати, якби ви прокоментували повідомлення по суті, але ж ви торкнулися саме лінгвістичної теми.
Ви ж кажете, що давно не живете в Україні, але при цьому знаєте, звідки й коли прийшло слово - ну хіба не дивна ви людина!
Одним словом, не забивайте собі голову тим, у чому не розбираєтесь.
Царство Небесне загиблим, пораненим - одужання.