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Новости Война в Украине Война
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армия РФ (15392) война (46904) Генштаб ВС (4301) уничтожение (3854) техника (1544) потери (3864)

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 61 330 человек, 266 самолетов, 232 вертолета, 2449 танков, 1424 артсистемы, 5064 бронированных машины. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские захватчики, вторгшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 6 октября потери личного состава противника составляют около 61 330 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 06.10 ориентировочно составляют:

личного состава - около 61 330 (+330) человек ликвидировано,

танков - 2449 (+14) ед,

боевых бронированных машин - 5064 (+26) ед,

артиллерийских систем - 1424 (+10) ед,

РСЗО - 344 (+3) ед,

средства ПВО - 177 (+0) ед,

самолетов - 266 (+0) ед,

вертолетов - 232 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1047 (+15),

крылатые ракеты – 246 (+0),

корабли /катера -15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3854 (+13) ед,

специальная техника – 134 (+2).

Читайте: Предатели и приверженцы оккупантов бегут из Луганщины и Херсонщины, - Генштаб

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 61 330 человек, 266 самолетов, 232 вертолета, 2449 танков, 1424 артсистемы, 5064 бронированных машины 01

"Наибольшие потери противник понес на Краматорском, Авдеевском и Криворожском направлениях", - отмечают в Генштабе.
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Топ комментарии
+17
Идет кровопролитная война. Города Украины обстреливаются, гибнут люди, в том числе женщины, дети. Экономика просела. Мне уже 70, но я еще никогда не был так горд, что я живу в Украине и являюсь гражданином Украины., за наши вооруженные силы, за их мужество. Абсолютно уверен, что мы победим. Слава Украине! Слава ее вооруженным силам!
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06.10.2022 09:39
+8
Як свідчить історія, кацапи починають реагувати на втрати (відповзати на попередні рубежі, припиняти агресію, "виступати за мир і братання з ворогом", шукати винних в поразці у власній країні і т.п.. аж до зміни керівництва і навіть режиму) лише тоді коли на війні вбивають не менше 300 000. Звідси потрібно вбити (саме вбити!!!) ще 240 000 щоб вони нарешті задались традиційним запитаннями "за что?", "кто віноват?" і "что дєлать?". Але питання "чому це саме з ними сталося?" занадто складне для них бо викликає так званий "когнітивний дисонанс" в переповнених брехнею головах шовіністично зомбованих "імперських привидів".
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06.10.2022 09:33
+7
Не смешите. Зайдите хоть раз, ну например в кацапское отделение полиции районное. Поставьте там скрытый микрофон и послушайте недельку разговоры мусоров. Вы будете шокированы тем, что услышите. Это вообще не люди. Это хуже обезьян. Они все ненавидят друг друга, желают друг другу смерти. Они счастливы, что подохло 62000 мужиков и еще под 100000 без ножек и ручек. Им больше оркосамок достанется. Они просто хотят секса с женщиной и у них проблемы с этим: баб красивых мало, все красивые русские конечно свалят оттуда так или иначе и выйдут замуж за европейца или даже араба, сами мужики алкаши, не следят за собой, тупые, никакой поставленной речи, для бабы они омерзительные в сравнении с чехом или норвежцем, например, да даже с турком в конце концов, который просто эталон любезности и ухоженности в сравнении с орком. Они в восторге, что дохнут их конкуренты за спаривание. Миллион, два миллиона - ой, как здорово, все бабы мои будут.

Вот когда будут взрывы на России с гибелью женщин и самих мусорков, ой вот тогда начнется хаос. Это совсем иного уровня жертвы. Тогда они будут боятся за свое будущее, что не будет ни работы в мусарне, ни бабы для секса.
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06.10.2022 09:59
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Правила форума Совет форумчан
Як свідчить історія, кацапи починають реагувати на втрати (відповзати на попередні рубежі, припиняти агресію, "виступати за мир і братання з ворогом", шукати винних в поразці у власній країні і т.п.. аж до зміни керівництва і навіть режиму) лише тоді коли на війні вбивають не менше 300 000. Звідси потрібно вбити (саме вбити!!!) ще 240 000 щоб вони нарешті задались традиційним запитаннями "за что?", "кто віноват?" і "что дєлать?". Але питання "чому це саме з ними сталося?" занадто складне для них бо викликає так званий "когнітивний дисонанс" в переповнених брехнею головах шовіністично зомбованих "імперських привидів".
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06.10.2022 09:33 Ответить
В русско-японской войне россия потеряла, согласно официальным данным, около 50.000 погибшими и 70 тысяч пленными, после - точнее во время - чего началась революция 1905 года. Голубем мира тогда прискакал Теодор Рузвельт. Но там немного по-другому была поставлена пропаганда (чуть менее, чем никак), и сами пропагандоны жаловались, что не понимают, за что россия воюет.
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06.10.2022 09:47 Ответить
На Російсько-Японській війні імперія втратило 450 000 вбитими і 1,6 мільйона інвалідів заповнили паперті храмів... Як завжди кількість загиблих приховували за "височайшім распоряжєнієм" Ніколая-кривавого... Кількість втрат приховували також в Першій і Другій Світовій, в Афганістані, в Фінляндській війні 1939 (330 000) в інших війнах в яких приймав участь СРСР. Зараз згідно указу ***** втрати в Україні також засекречені.
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06.10.2022 10:00 Ответить
Тоже верно.
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06.10.2022 10:26 Ответить
Не смешите. Зайдите хоть раз, ну например в кацапское отделение полиции районное. Поставьте там скрытый микрофон и послушайте недельку разговоры мусоров. Вы будете шокированы тем, что услышите. Это вообще не люди. Это хуже обезьян. Они все ненавидят друг друга, желают друг другу смерти. Они счастливы, что подохло 62000 мужиков и еще под 100000 без ножек и ручек. Им больше оркосамок достанется. Они просто хотят секса с женщиной и у них проблемы с этим: баб красивых мало, все красивые русские конечно свалят оттуда так или иначе и выйдут замуж за европейца или даже араба, сами мужики алкаши, не следят за собой, тупые, никакой поставленной речи, для бабы они омерзительные в сравнении с чехом или норвежцем, например, да даже с турком в конце концов, который просто эталон любезности и ухоженности в сравнении с орком. Они в восторге, что дохнут их конкуренты за спаривание. Миллион, два миллиона - ой, как здорово, все бабы мои будут.

Вот когда будут взрывы на России с гибелью женщин и самих мусорков, ой вот тогда начнется хаос. Это совсем иного уровня жертвы. Тогда они будут боятся за свое будущее, что не будет ни работы в мусарне, ни бабы для секса.
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06.10.2022 09:59 Ответить
Ви перебільшуєте значення сексу в ********** для алкодебілів. Два роки там провів в армії. Якби не військова частина то в місті діти б не народжувались. В 25 провінційний кацап вже закінчений алкоголік, а як відомо "рождьонний піть любіть нж можєт". Тим більше давати здорове потомство. У нас в частині працювала "сваха" яка за гроші підбирала місцевим жінкам солдат схожих на спившихся чоловіків... Памятаєте класичний анекдот - "Я так пєрєжівал что я буду дєлать когда стану нє нужним жєнщінам... А оказалось все просто - ето оні мне больше нє нужни.."
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06.10.2022 10:13 Ответить
Идет кровопролитная война. Города Украины обстреливаются, гибнут люди, в том числе женщины, дети. Экономика просела. Мне уже 70, но я еще никогда не был так горд, что я живу в Украине и являюсь гражданином Украины., за наши вооруженные силы, за их мужество. Абсолютно уверен, что мы победим. Слава Украине! Слава ее вооруженным силам!
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06.10.2022 09:39 Ответить
засоби ППО - 177 (+0) од,

літаків - 266 (+0) од,

гелікоптерів - 232 (+0) од

на інфографіці геть другі цифри,виправіть.
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06.10.2022 09:47 Ответить
наш Генштаб змінив інфографіку: цифри "за добу" перемістив в праву колонку. І десь дещо "забув" вставити...
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06.10.2022 09:56 Ответить
Смерть маскалям.
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06.10.2022 13:05 Ответить
 
 