Общие боевые потери РФ с начала войны - около 61 330 человек, 266 самолетов, 232 вертолета, 2449 танков, 1424 артсистемы, 5064 бронированных машины. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, вторгшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 6 октября потери личного состава противника составляют около 61 330 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 06.10 ориентировочно составляют:

личного состава - около 61 330 (+330) человек ликвидировано,

танков - 2449 (+14) ед,

боевых бронированных машин - 5064 (+26) ед,

артиллерийских систем - 1424 (+10) ед,

РСЗО - 344 (+3) ед,

средства ПВО - 177 (+0) ед,

самолетов - 266 (+0) ед,

вертолетов - 232 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1047 (+15),

крылатые ракеты – 246 (+0),

корабли /катера -15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3854 (+13) ед,

специальная техника – 134 (+2).

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"Наибольшие потери противник понес на Краматорском, Авдеевском и Криворожском направлениях", - отмечают в Генштабе.