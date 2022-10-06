России не хватает личного состава для обороны Херсонской области, - британская разведка

Продвигаясь к югу, украинские подразделения отодвинули линию фронта еще на 20 км. Поэтому Россия, вероятно, планирует развертывание мобилизованных резервистов на Херсонщине.

Об этом, ссылаясь на данные разведки, сообщает министерство обороны Великобритании, передает Цензор.НЕТ.

"Российское командование, вероятно, рассматривает растущую угрозу в секторе Новой Каховки как одну из самых неотложных проблем" - говорится в обзоре.

Для пополнения российских сил в этом районе есть один из немногих доступных путей – повреждена речная переправа через Днепр.

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"Россия стоит перед дилеммой: отвод боевых сил через Днепр делает оборону остальной части Херсонской области более устойчивой; но политическим императивом будет оставаться и обороняться", - считает британская разведка.

Отмечается также, что Россия привлекла к обороне Херсона большую часть своих недоукомплектованных воздушно-десантных войск, не имеющих достаточного количества личного состава.

"Таким образом, у России сейчас мало дополнительных высококачественных сил быстрого развертывания для стабилизации фронта: она, вероятно, преследует цель развертывания мобилизованных резервистов в этом секторе", - говорится в обзоре.

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