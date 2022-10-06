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России не хватает личного состава для обороны Херсонской области, - британская разведка

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зсу

Продвигаясь к югу, украинские подразделения отодвинули линию фронта еще на 20 км. Поэтому Россия, вероятно, планирует развертывание мобилизованных резервистов на Херсонщине.

Об этом, ссылаясь на данные разведки, сообщает министерство обороны Великобритании, передает Цензор.НЕТ.

"Российское командование, вероятно, рассматривает растущую угрозу в секторе Новой Каховки как одну из самых неотложных проблем" - говорится в обзоре.

Для пополнения российских сил в этом районе есть один из немногих доступных путей – повреждена речная переправа через Днепр.

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"Россия стоит перед дилеммой: отвод боевых сил через Днепр делает оборону остальной части Херсонской области более устойчивой; но политическим императивом будет оставаться и обороняться", - считает британская разведка.

Отмечается также, что Россия привлекла к обороне Херсона большую часть своих недоукомплектованных воздушно-десантных войск, не имеющих достаточного количества личного состава.

"Таким образом, у России сейчас мало дополнительных высококачественных сил быстрого развертывания для стабилизации фронта: она, вероятно, преследует цель развертывания мобилизованных резервистов в этом секторе", - говорится в обзоре.

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Топ комментарии
+11
А смысл сейчас для типичного кацапа воевать? 24-го февраля была тотальная мотивация: деньги, грабежи, изнасилования и просто сафари с пытками устраивать ради самоудовлетворения собственной значимости. Очень приятные вещи для русского (бурят и остальных тем более). Им день и ночь показывали весьма неплохие домишки и квартиры в Ирпене и Буче и говорили, что вы можете грабить все что унесете, насиловать кого хочешь, никаких запретов нету, получайте удовольствие. И много орков на это клюнуло.

Теперь уже не так. Даже если урукхай сможет выиграть все битвы и выжить с 4 концами (с пятью точнее), то его ждет раздолбанный артиллерией населенный пункт с полностью выехавшими женщинами и вообще без единой ценной вещи. Деньги большие платить уже перестанут, так как признали территорию за свою. В спине стоят кадыровцы, которые отнимут то, что смог украсть. Еще последний шанс заработать - это поймать первую волну мобилизации и снять с них всю тактику и ценные вещи, отправив их воевать в берцах вонючих и с каской стальной. Это довольно вкусно еще, с каждого мобилизаванного можно под 500000 рублей набрать с него и с его рюкзака. Но затем и они закончатся плюс будет налажена схема отжима еще до попадания на фронт. Все, уже воевать потерян интерес, нету мотивации. Зато есть мотивация напасть на Рублевку на шикарные дачи, где есть вообще все, о чем можно мечтать. Только поддержка генералов нужна, чтобы перекинули танки и бмп поездами до Москвы, а дальше легкое сафари против мусоров и шикарная добыча в дорогих дачах плюс местные бабы, которым не дали выехать в Европу. Просто кайф там ждет.
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06.10.2022 10:11
+7
а мобікі що ж..., з них можно просто греблю скласти...
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06.10.2022 10:11
+7
в Херсоне назревает большой кацапский могильник. Закончится всё для русни Херовым Сном
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06.10.2022 10:15
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І це радує ))
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06.10.2022 10:00 Ответить
У британців як завжди,дитячі погляди на війну.по-перше наші продвинулись на 30 км.по-друге як вони планують когось розгортати якщо кацапська логістика під нашим контролем по-третє перевага у людях на відкритій місцевості нічого не варта,просто наші воїни майстерно ведуть війну.
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06.10.2022 10:19 Ответить
За 2 дні 40 км від британців.
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06.10.2022 11:17 Ответить
у повідомленні міністерства такого немає.вчіть ангілйську.
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06.10.2022 11:21 Ответить
Тоді питання до Цензор. Інформація була учора,навіщо писати те саме сьогодні.
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06.10.2022 12:25 Ответить
Незабаром підвезуть зеків з бомжами. Окуєнні вояки. Трєпєщі Америка.
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06.10.2022 10:06 Ответить
а мобікі що ж..., з них можно просто греблю скласти...
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06.10.2022 10:11 Ответить
А смысл сейчас для типичного кацапа воевать? 24-го февраля была тотальная мотивация: деньги, грабежи, изнасилования и просто сафари с пытками устраивать ради самоудовлетворения собственной значимости. Очень приятные вещи для русского (бурят и остальных тем более). Им день и ночь показывали весьма неплохие домишки и квартиры в Ирпене и Буче и говорили, что вы можете грабить все что унесете, насиловать кого хочешь, никаких запретов нету, получайте удовольствие. И много орков на это клюнуло.

Теперь уже не так. Даже если урукхай сможет выиграть все битвы и выжить с 4 концами (с пятью точнее), то его ждет раздолбанный артиллерией населенный пункт с полностью выехавшими женщинами и вообще без единой ценной вещи. Деньги большие платить уже перестанут, так как признали территорию за свою. В спине стоят кадыровцы, которые отнимут то, что смог украсть. Еще последний шанс заработать - это поймать первую волну мобилизации и снять с них всю тактику и ценные вещи, отправив их воевать в берцах вонючих и с каской стальной. Это довольно вкусно еще, с каждого мобилизаванного можно под 500000 рублей набрать с него и с его рюкзака. Но затем и они закончатся плюс будет налажена схема отжима еще до попадания на фронт. Все, уже воевать потерян интерес, нету мотивации. Зато есть мотивация напасть на Рублевку на шикарные дачи, где есть вообще все, о чем можно мечтать. Только поддержка генералов нужна, чтобы перекинули танки и бмп поездами до Москвы, а дальше легкое сафари против мусоров и шикарная добыча в дорогих дачах плюс местные бабы, которым не дали выехать в Европу. Просто кайф там ждет.
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06.10.2022 10:11 Ответить
немного не так, как Вы описываете. Они нихера не знают, куда едут, и что их ждет. Послушайте последних свежих *******, которые в августе припёрлись в свой зажопинский военкомат. Они реально живут в своём удобном информационном пузыре.
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06.10.2022 10:17 Ответить
Только поддержка генералов нужна, чтобы перекинули танки и бмп поездами до Москвы.

підтримка мовчпзна вже є.після поразок Генералісимуса Пу і

Путин сегодня сделал плевок офицерам РФ

І достатньо,щоб рашенгенерали нічого не робили.

а "Росгварді"" при "серйозних заворушках""не потягне"
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06.10.2022 10:34 Ответить
Поки що тільки мрії. Ще занадто сильний глибинний страх перед пляшкою.
Але він тане разом з московитським військом.
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06.10.2022 10:39 Ответить
в Херсоне назревает большой кацапский могильник. Закончится всё для русни Херовым Сном
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06.10.2022 10:15 Ответить
Окупованої території буде менше в цілей для нашої арти більше.
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06.10.2022 10:21 Ответить
Ви часом не киянин?
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06.10.2022 10:34 Ответить
має на меті розгортання мобілізованих резервістів

зрозуміліше би було уточнити - поповнення "чмобіками" переполовинених рашистських окупаційних військ )
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06.10.2022 10:26 Ответить
Кацапам і кремлівському фюреру- вбивці, не вистачає мізків і здорового
глузду , бо вони там всі ***@ нуті на всю голову 😡
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06.10.2022 12:27 Ответить
 
 