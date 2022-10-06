России не хватает личного состава для обороны Херсонской области, - британская разведка
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Продвигаясь к югу, украинские подразделения отодвинули линию фронта еще на 20 км. Поэтому Россия, вероятно, планирует развертывание мобилизованных резервистов на Херсонщине.
Об этом, ссылаясь на данные разведки, сообщает министерство обороны Великобритании, передает Цензор.НЕТ.
"Российское командование, вероятно, рассматривает растущую угрозу в секторе Новой Каховки как одну из самых неотложных проблем" - говорится в обзоре.
Для пополнения российских сил в этом районе есть один из немногих доступных путей – повреждена речная переправа через Днепр.
"Россия стоит перед дилеммой: отвод боевых сил через Днепр делает оборону остальной части Херсонской области более устойчивой; но политическим императивом будет оставаться и обороняться", - считает британская разведка.
Отмечается также, что Россия привлекла к обороне Херсона большую часть своих недоукомплектованных воздушно-десантных войск, не имеющих достаточного количества личного состава.
"Таким образом, у России сейчас мало дополнительных высококачественных сил быстрого развертывания для стабилизации фронта: она, вероятно, преследует цель развертывания мобилизованных резервистов в этом секторе", - говорится в обзоре.
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Теперь уже не так. Даже если урукхай сможет выиграть все битвы и выжить с 4 концами (с пятью точнее), то его ждет раздолбанный артиллерией населенный пункт с полностью выехавшими женщинами и вообще без единой ценной вещи. Деньги большие платить уже перестанут, так как признали территорию за свою. В спине стоят кадыровцы, которые отнимут то, что смог украсть. Еще последний шанс заработать - это поймать первую волну мобилизации и снять с них всю тактику и ценные вещи, отправив их воевать в берцах вонючих и с каской стальной. Это довольно вкусно еще, с каждого мобилизаванного можно под 500000 рублей набрать с него и с его рюкзака. Но затем и они закончатся плюс будет налажена схема отжима еще до попадания на фронт. Все, уже воевать потерян интерес, нету мотивации. Зато есть мотивация напасть на Рублевку на шикарные дачи, где есть вообще все, о чем можно мечтать. Только поддержка генералов нужна, чтобы перекинули танки и бмп поездами до Москвы, а дальше легкое сафари против мусоров и шикарная добыча в дорогих дачах плюс местные бабы, которым не дали выехать в Европу. Просто кайф там ждет.
підтримка мовчпзна вже є.після поразок Генералісимуса Пу і
Путин сегодня сделал плевок офицерам РФ
І достатньо,щоб рашенгенерали нічого не робили.
а "Росгварді"" при "серйозних заворушках""не потягне"
Але він тане разом з московитським військом.
зрозуміліше би було уточнити - поповнення "чмобіками" переполовинених рашистських окупаційних військ )
глузду , бо вони там всі ***@ нуті на всю голову 😡