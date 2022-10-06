Российские дроны-камикадзе могут пролетать дистанцию до 1 тыс. км, их могут запускать из Беларуси и РФ, - Воздушные Силы

Дроны-камикадзе иранского производства, которые все чаще стали использовать российские оккупанты, могут пролетать дистанцию до тысячи километров.

Об этом заявил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, оккупанты сейчас чаще используют для атаки именно дроны-камикадзе иранского производства, потому что они экономят дорогостоящие ракеты, которых становится все меньше.

"Высокоточное оружие стоит миллионы долларов, некоторые образцы - 13 млн долларов за ракету. Поэтому они используют и дальше будут применять дроны - "шахиды", - добавил Игнат.

В то же время, подчеркнул спикер Воздушных Сил, каждый раз украинские воины сбивают эти дроны более успешно. Чаще всего дроны уничтожаются зенитно-ракетными войсками.

"Да, они могут залетать. По заявленным характеристикам – это 2,5 тыс. километров, но это преувеличенная цифра. Однако до тысячи километров они могут лететь и запускаться с разных точек – из Беларуси, России. К этому тоже нужно готовиться. Пока это юг. Не стоит слишком демонизировать эту ситуацию, потому что кроме этих БПЛА у России есть более мощное оружие", - добавил он.

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