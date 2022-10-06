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Российские дроны-камикадзе могут пролетать дистанцию до 1 тыс. км, их могут запускать из Беларуси и РФ, - Воздушные Силы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,дрони

Дроны-камикадзе иранского производства, которые все чаще стали использовать российские оккупанты, могут пролетать дистанцию до тысячи километров.

Об этом заявил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, оккупанты сейчас чаще используют для атаки именно дроны-камикадзе иранского производства, потому что они экономят дорогостоящие ракеты, которых становится все меньше.

"Высокоточное оружие стоит миллионы долларов, некоторые образцы - 13 млн долларов за ракету. Поэтому они используют и дальше будут применять дроны - "шахиды", - добавил Игнат.

В то же время, подчеркнул спикер Воздушных Сил, каждый раз украинские воины сбивают эти дроны более успешно. Чаще всего дроны уничтожаются зенитно-ракетными войсками.

"Да, они могут залетать. По заявленным характеристикам – это 2,5 тыс. километров, но это преувеличенная цифра. Однако до тысячи километров они могут лететь и запускаться с разных точек – из Беларуси, России. К этому тоже нужно готовиться. Пока это юг. Не стоит слишком демонизировать эту ситуацию, потому что кроме этих БПЛА у России есть более мощное оружие", - добавил он.

Читайте: У оккупантов могут быть сотни иранских дронов-камикадзе "Shahed-136", - Воздушные силы
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Топ комментарии
+7
Ну а де ж українські дрони-камікадзе здатні долати 1000 км? Була ж ціла кіпа українських виробників БПЛА, як приватних так і державних? Чому їм нічого не замовили? Знову "проїпали"?
Чи не забагато цих "пройопів" за які українці платять своїм життям чи здоров'ям?
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06.10.2022 10:53
+7
По задумам офісу президента ******* асфальтометальні машини можуть бути дуже ефективними в боротьбі з іранськими дронами
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06.10.2022 11:19
+4
Скоріше єрмак з підручними зі сраки стирчить поперек всього.
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06.10.2022 11:11
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Правила форума Совет форумчан
Все тот же вопрос: где наша, украинская современная «зброя»? Где мощные развитые системы ПВО с искусственным интеллектом? Где?!!
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06.10.2022 10:51 Ответить
Вы хотите сбивать тысячи примитивных и дешовых дронов дорогущими ракетами с высоким интелектом? Я подозреваю что ***** именно ето и добивается. Для сбития газонокосилки не нужно высокоинтелектуального оружия. Нужно просто поставить хорошо оборону и сбивать ето говно огнестрелтьным оружием или максимум из ПЗРК
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06.10.2022 10:55 Ответить
О! Астанавитесь. Не приписывайте мне, пожалуйста, ваши измышления. Системы ПВО и ПРО может включать радары, центры управления и целеуказания и пуковые установки.
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06.10.2022 10:58 Ответить
не так швидко. диванні аналітики, диванні експерди та диванні пиз*уни ще не встигли розробити та зробити.
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06.10.2022 11:08 Ответить
З ваших слів - хтось "про@бал".... т-с-с-с
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06.10.2022 13:04 Ответить
По задумам офісу президента ******* асфальтометальні машини можуть бути дуже ефективними в боротьбі з іранськими дронами
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06.10.2022 11:19 Ответить
На будівництві теж непогано крадуть,і на митниці,і в медицині,і в любій галузі,де можна прокрутити схеми.А ще судді з прокурорами...Куди не кинь око-скрізь гешефти.Так,що не асфальтом єдиним...
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06.10.2022 12:21 Ответить
Точно, Порошенка сволочь в карманы страны залез и на оружие с обороной всё отжимал ещё и Одесскую трассу строил, а Супруниха в карманы мед-корпорационной мафии полезла. Получили в 2019 по рукам и уже с весны сидят)
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06.10.2022 12:33 Ответить
Нащо вам та ******* зброя? Щоб наживатися на війні?
Подивіться краще який гарний асфальт у нас зараз!
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06.10.2022 12:39 Ответить
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06.10.2022 13:06 Ответить
Ну а де ж українські дрони-камікадзе здатні долати 1000 км? Була ж ціла кіпа українських виробників БПЛА, як приватних так і державних? Чому їм нічого не замовили? Знову "проїпали"?
Чи не забагато цих "пройопів" за які українці платять своїм життям чи здоров'ям?
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06.10.2022 10:53 Ответить
То, что предлагал Касьянов и Ко годилось только для разведки (и то не всегда. Или в утиль.
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06.10.2022 11:00 Ответить
А що, тільки Касьянов щось пропонував? До чого тут це?
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06.10.2022 11:03 Ответить
Невже так важко зробити такiж самi дрони? Хочя як що цапки з сраки стирчять, то тодi так, питання знiмаеться.
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06.10.2022 10:59 Ответить
Скоріше єрмак з підручними зі сраки стирчить поперек всього.
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06.10.2022 11:11 Ответить
1000 км. Четырехцилиндровый двигатель будет жрать литра 4. Бак 40 литров. Врывчатки скоко- то не помню. Как эта ***** вообще летает?
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06.10.2022 11:18 Ответить
Хер його знає який там рабочий об'єм двигуна... Можливо воно на ефірі працює...
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06.10.2022 12:47 Ответить
Та вроде кубиков 50 один
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06.10.2022 12:50 Ответить
Двигун від мопеда і бак 40 літрів і скільки корисного навантаження? Бак з паливом. Або несете якусь дурню
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06.10.2022 13:11 Ответить
Читать умеешь? 4 мопеда, 1000 км. Калькулятор найди в телефоне
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06.10.2022 13:13 Ответить
Дальність польоту більша, ніж дальність зв'язку (наземна станція), але ця проблема, ймовірно, вирішується за допомогою супутникового зв'язку або за допомогою GPS для польоту до приблизного місця, а потім перемикається на автоматичне наведення. Припускають, що цей безпілотник має інфрачервоні датчики для автоматичного пошуку цілі в кінці.
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06.10.2022 11:18 Ответить
Ця хреновина ніяк не керується с точки пуску. Вона на автопілоті по навігаційні системі рухається. Тому неможливо перехопити чи знищити керування якого не існує фізично.
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06.10.2022 11:44 Ответить
Да *баните уже по какому-нибудь областному центру РФ и Беларуси нашими БПЛА и на хвостовой балке напишите ГЕРАНЬ-2.
===============
Наша слабость в нашей сентиментальности
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06.10.2022 11:34 Ответить
А нам какие-то пукалки понадавали на 10 км и со взрывчаткой,чтоб ворон пугать. Ну да.. а то мало ли... ещё эскалация начнётся.
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06.10.2022 12:04 Ответить
Прочитав останній комент якогось пдрс*а Гаррі Грант, явного кацапобидлюка згідно сукупності його коментів на Ц, інші не став навіть читати.
Не знаю, чи помічають це адміни, але під подібними новинами кишить кацапобидлотними ботами з "аналітикою", як у цього бидлоїда - " ... нам какие-то пукалки понадавали на 10 км и со взрывчаткой,чтоб ворон пугать". Падлюка поганить наших сюзників, без допомоги яких ВСУ оборонялись би десь у Львівській та Волинських областях. А воно б, звичайно, вже б прислужувало в окупаційній мусорці та катувало б наших патріотів.
Що треба адмінам, що вичищати таку погань з сайту, щоб вони ПРЯМО писали такі коменти - "нам ПІНДОСИ какие-то пукалки понадавали на 10 км и со взрывчаткой,чтоб ворон пугать" ?
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06.10.2022 12:25 Ответить
БЛИН, да шо таке - хто в Цензорі пише заглавія ?

«Російські дрони-камікадзе»⁉️⁉️⁉️⁉️
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06.10.2022 13:42 Ответить
 
 