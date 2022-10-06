Илон Маск заявил, что некоторые восточные регионы Украины "предпочитают Россию" и опубликовал карту политических предпочтений украинцев 10-летней давности
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Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск поспорил с американским сенатором Линдсей Грэмом в отношении Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Американский сенатор Линдсей Грэм раскритиковал "мирный план" Маска.
На что миллиардер заявил, что необходимо "поддерживать волю людей, живущих в любом конфликтном регионе".
"Если вы считаете, что воля народа имеет значение, мы имеем в любом конфликтном регионе поддерживать волю живущих там. Большинство Украины однозначно хочет быть частью Украины, но некоторые восточные регионы страны имеют российское большинство и они предпочитают Россию", – ответил Маск.
Маск опубликовал карту электоральных предпочтений за 2012 год, где показано, что большинство жителей южных и восточных областей голосовали за "Партию регионов".
"Очевидно, что не все голосовавшие за пророссийскую партию хотели присоединиться к России, но было бы некорректно сказать, что никто не хотел", - добавил основатель SpaceX и Tesla.
Напомним, ранее основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск в твиттере предложил Украине заключить мир с РФ на капитулянтских условиях.
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Думаю он проталкивает взгляд части политиков в США.
Он упорно показывает свою глупость всем и ведёт оболванивание своих поклонников.
Готов скпзать ему в лицо ,что он fool.
Ну а ще Маск не власник своїх бізнесів там є мажор акціонери і він просто так нічого не говорить значить комусь з бізнес еліти потрібна зміна суспільної думки США перед виборами...
З.Ы. Это не упрёк Американцам. Я вот не знал, что Голливуд находится в Лос Анжелесе, пока туда жизнь однажды не занесла.
карты 2012 давно не актуальны, после 2014, а тем в 2022.
так давайте им пол-Укрианы отдадим!!
пусть заберет свои гребаные старлинки и в суд подать на урода, чтобы варежку захлопнул.