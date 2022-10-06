РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
17006 посетителей онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине Война
20 758 222
война (46904) Маск Илон (121) Линдсей Грэм (13)

Илон Маск заявил, что некоторые восточные регионы Украины "предпочитают Россию" и опубликовал карту политических предпочтений украинцев 10-летней давности

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

маск

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск поспорил с американским сенатором Линдсей Грэмом в отношении Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Американский сенатор Линдсей Грэм раскритиковал "мирный план" Маска.

На что миллиардер заявил, что необходимо "поддерживать волю людей, живущих в любом конфликтном регионе".

"Если вы считаете, что воля народа имеет значение, мы имеем в любом конфликтном регионе поддерживать волю живущих там. Большинство Украины однозначно хочет быть частью Украины, но некоторые восточные регионы страны имеют российское большинство и они предпочитают Россию", – ответил Маск.

Маск опубликовал карту электоральных предпочтений за 2012 год, где показано, что большинство жителей южных и восточных областей голосовали за "Партию регионов".

"Очевидно, что не все голосовавшие за пророссийскую партию хотели присоединиться к России, но было бы некорректно сказать, что никто не хотел", - добавил основатель SpaceX и Tesla.

Напомним, ранее основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск в твиттере предложил Украине заключить мир с РФ на капитулянтских условиях.

Также читайте: Белый дом не поддержал "мирный план" Маска

Илон Маск заявил, что некоторые восточные регионы Украины предпочитают Россию и опубликовал карту политических предпочтений украинцев 10-летней давности 01
Илон Маск заявил, что некоторые восточные регионы Украины предпочитают Россию и опубликовал карту политических предпочтений украинцев 10-летней давности 02
Илон Маск заявил, что некоторые восточные регионы Украины предпочитают Россию и опубликовал карту политических предпочтений украинцев 10-летней давности 03
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+76
"Вторая армия мира" получила в зубы от смешных провинциалов-"салоедов"

Ох, как же я кайфую в последнее время, листая россиянские паблики и странички гордых дыровцев в обоссанном тельнике. Варианты реакций там меня радуют больше даже, чем посмотреть барбекю из запоребрика на ночь.

Первый типаж, которого сейчас прям очень дохера, это "Обиженка". Его обманули: его не одели, не обули и бросили в кирзе 75го года голой жопой на отъявленного негодяя с Хаймарсом, Джавелином и в Ловах за 300 баксов.
Причем, его обманули не по сути, не в тот момент, когда сказали, что убивать соседей - дело богоугодное, почетное и прибыльное. Нет, ну всё норм, он по-прежнему уверен, что нас всех хорошо бы убить, но ***** шото как-то трудно в кирзе и каске из говна.
Дайте мне НАТОвскую экипировку, НАТОвское вооружение и НАТОвских командиров, и тогда мы покажем мощь рассейскую! Тогда ух! Тогда ого-го! Ну а так - любил я в ротовое отверстие этот цирк, нас 15 осталось из батальона, хочу на ручки.

Другой типаж - мамки и прочие самки этого альтернативного биологического вида.
- Мам, я в плену.
- Эм..Хм..Ну вы ж там всех победили?
- Нет, мам, нас двое выжило, в плену. Остальных в мешках домой повезут.
- Эм...Хм ...Ну вы ж там всех победили?
- Нет, мам, нас на убой послали!!!!
- Руководству виднее. Значит так надо. Значит так правильно, ты родину защищаешь!
- От кого я защищаю родину под Харьковом?
- От американцев!
- Тут нет американцев!
- Тебе уже мозги промыли.
И всё, и точка. Даже не спрашивают как кормят, не ****** ли кровиночку, что сделать для его обмена, куда звонить. Вообще отмороженные. Отношение к потомству как у гуппиков.

Есть те, кто до сих пор всех победит, покажет кузькину мать, большой пролетарский прибор он клал на всё, Путин сказал "Надо"!, он ответил: "Есть!".
Это в основном ЧМОбики в период транспортировки групп мелкого рогатого скота в районы переработки.
Они ещё не знают, что им дадут винтовку Мосина, икону и ***** от офицера.
Они ещё не знают, что пленного чеченца обменяют за пару часов, а его отсутствия после очередного отрицательного наступления никто и не заметит.
Он - самый яркий представитель нации: нажраться, вытворить эпичную ***** и некрасиво сдохнуть.

А самое радостное для меня то, что вообще перестало попадаться смешливое отношение к Украине. Только страх или ненависть. Никакого "один народ", никаких "братья", никаких "та как два пальца об асфальт".
И вот это нынешнее отношение запоребриков к нам, мне гораздо приятней прошлого снисходительного, барского похлопывания по плечу.

"Вторая армия мира" получила в зубы от смешных провинциалов-"салоедов".
Их репутация никогда не будет прежней.
Они деморализованы, и не понимают - как же так? Не понимают, зачем воюют и почему не могут победить.
Их пропагандистки начинают потихоньку сливаться: "Я не власть, я простая баба, у меня трое маленьких детей".

Да, их много. Они не люди. Цивилизационный налет на этих существах оказался просто маскировочной сетью.
Но они уже проиграли, просто пока об этом не знают.

Tanya Adams
показать весь комментарий
06.10.2022 10:59
+72
та що цей придурок ніяк не заспокоїться, хто тебе питає. займайся тим в чому розбираєшся.
показать весь комментарий
06.10.2022 10:58
+43
показать весь комментарий
06.10.2022 11:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Насчет РФ. В мире немало разных авторитарных государств, некоторые из которых находятся под санкциями (КНР, Иран, Пакистан,КНДР, Бирма, Венесуэла и т.д.), но ни одно из них с настоящее время, не присоединяло с помощью вооруженной агрессии к себе территорию чужого государства, не творила то, что делает сейчас РФ в Украине. РФ и ее руководство совершает тягчайшее преступление в международных отношениях, которое никто никогда не простит.
показать весь комментарий
06.10.2022 13:01 Ответить
А Маск в курсе, что вся Мексика разговаривает на испанском языке, но это не значит, что Мексика - часть Испании.
показать весь комментарий
06.10.2022 13:02 Ответить
Забаньте этого батарейкина в его же Твиттере и поскорее отправьте его на Марс проводить опросы среди марсиянцев!
показать весь комментарий
06.10.2022 13:20 Ответить
Ошибся я на счёт Маска.
Думаю он проталкивает взгляд части политиков в США.
Он упорно показывает свою глупость всем и ведёт оболванивание своих поклонников.
Готов скпзать ему в лицо ,что он fool.
показать весь комментарий
06.10.2022 13:22 Ответить
я ему уже это написал, только похлеще
показать весь комментарий
06.10.2022 19:52 Ответить
Маск бізнесмен, а не інженер і не політик, його бізнес зараз отримує втрати через війну в Україні, так як Тесла сильно закредитована компанія а після купівлі Твітера за кретині гроші він ще більше погрузне в них.... А війна в Україні збільшує інфляцію і це примушує ФРС піднімати ставку і відповідно йому прийдеться більше платити по кредитах....

Ну а ще Маск не власник своїх бізнесів там є мажор акціонери і він просто так нічого не говорить значить комусь з бізнес еліти потрібна зміна суспільної думки США перед виборами...
показать весь комментарий
06.10.2022 13:23 Ответить
Маски сброшены!
показать весь комментарий
06.10.2022 13:26 Ответить
Не думал, что Маск настолько тупой. Кто-нибудь заткните его! В конце-концов, если кто-то хочет жить в роzzии что мешает ему туда переехать?? Чемодан, вокзал, роzzия и нет проблем!
показать весь комментарий
06.10.2022 13:29 Ответить
Бізнесмен він талановитий.. а взагалі довбойоб довбойобом.
показать весь комментарий
06.10.2022 13:38 Ответить
Видно, кацапка, яку від взявся відправити в космос, добряче запудрила йому мізки. Звідки ще він міг узяти карту 10-річної давності?
показать весь комментарий
06.10.2022 13:50 Ответить
Нагуглил за три минуты. В Америке, где половина населения не знала про существование Украины до начала войны, а девять из десяти не покажут на карте, довод прокатит. Не ищите злого умысла там, где всё объясняется.

З.Ы. Это не упрёк Американцам. Я вот не знал, что Голливуд находится в Лос Анжелесе, пока туда жизнь однажды не занесла.
показать весь комментарий
06.10.2022 19:55 Ответить
пошёл он ***** этот *****!и кстати нужно проверить откуда его бабло,кацапы явно посторались,ведь он самый богатый в мире!
показать весь комментарий
06.10.2022 13:51 Ответить
показать весь комментарий
06.10.2022 14:20 Ответить
МАСК ХОЧЕТ СТАТЬ ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ. НАВЕРНОЕ. СЛАВА УКРАИНЕ!
показать весь комментарий
06.10.2022 14:41 Ответить
он заблуждается. не компетентен в вопросе.
карты 2012 давно не актуальны, после 2014, а тем в 2022.
показать весь комментарий
06.10.2022 15:10 Ответить
Этот чел теперь войдёт в историю как ссыкливое говно.
показать весь комментарий
06.10.2022 15:23 Ответить
До речі, сенатор Лідсі Грем - це сподвижник Джона Маккейна. І перший конкурент Трампа на перемогу в праймеріз слонів.
показать весь комментарий
06.10.2022 16:02 Ответить
Навіщо говорити те, в чому зовсім не петраєш? Недолугий піар.
показать весь комментарий
06.10.2022 19:24 Ответить
вы почитайте что он там дальше пишет...ну и что мол, как проголосовали. Но кто-то же из них хотел в россию?
так давайте им пол-Укрианы отдадим!!
пусть заберет свои гребаные старлинки и в суд подать на урода, чтобы варежку захлопнул.
показать весь комментарий
06.10.2022 20:32 Ответить
Перестаньте робити рекламу Маску. Він вже задовбав. Ігноруите його і він заткнеться
показать весь комментарий
06.10.2022 20:51 Ответить
Карти радянського союзу чи рашистської імперії 1913 року з "уподобаннями" йому пуйло не підганяло?
показать весь комментарий
07.10.2022 22:04 Ответить
Страница 3 из 3
 
 