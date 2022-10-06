Илон Маск заявил, что некоторые восточные регионы Украины "предпочитают Россию" и опубликовал карту политических предпочтений украинцев 10-летней давности

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск поспорил с американским сенатором Линдсей Грэмом в отношении Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Американский сенатор Линдсей Грэм раскритиковал "мирный план" Маска.

На что миллиардер заявил, что необходимо "поддерживать волю людей, живущих в любом конфликтном регионе".

"Если вы считаете, что воля народа имеет значение, мы имеем в любом конфликтном регионе поддерживать волю живущих там. Большинство Украины однозначно хочет быть частью Украины, но некоторые восточные регионы страны имеют российское большинство и они предпочитают Россию", – ответил Маск.

Маск опубликовал карту электоральных предпочтений за 2012 год, где показано, что большинство жителей южных и восточных областей голосовали за "Партию регионов".

"Очевидно, что не все голосовавшие за пророссийскую партию хотели присоединиться к России, но было бы некорректно сказать, что никто не хотел", - добавил основатель SpaceX и Tesla.

Напомним, ранее основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск в твиттере предложил Украине заключить мир с РФ на капитулянтских условиях.

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