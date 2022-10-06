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В Нижегородской области учительница английского языка посоветовала студентам сесть в тюрьму, чтобы не отправляться на войну с Украиной
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
25-летняя учительница заявила, что не стоит отправляться на спецоперацию в роли пушечного мяса, ведь "Украина сильнее и все равно победит".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.
25-летняя Ольга Лизункова произнесла свою речь через два дня после объявления о частичной мобилизации. Она обратилась к студентам и заявила, что не стоит отправляться на спецоперацию как пушечное мясо, ведь "Украина сильнее и все равно победит". Лучше, по мнению девушки, просто сесть в тюрьму.
Речь Лизунковой оценили не все учащиеся. Позже о монологе преподавательницы узнали в полиции. На Лизункову был оформлен протокол за дискредитацию российской армии. Теперь ее ждет штраф или административный арест.
Топ комментарии
+33 Elvis2
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+13 Mykhailo Stepanov
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Українські мізки вдосконалюються, а рузьке лише позбавляються патологій.
Замолоду дуже цікавивсь цим питанням. Як корелюються свідомість, розум та мозок - це надзвичайно цікаво, факти є просто неймовірні. На жаль, формат тутешнього форуму - не майданчик для подібних обговорень.
згадайте ставлення "народу" в 2008 році до війни кацапів в Грузії?
а сильно протестували і стріляли в "владу" під час відправки українців на безглузду війну в Афган?
такі малі кроки, на мою думку, треба заохочувати на росії...навіть якщо там 0,1% таких - треба ці настроїв "підігрівати" і потихеньку "виводити в правильне для нас русло",а не зразу відмахуватись
ЗІ - хоча від кацапів з їх "логікою" все можна очікувати...Ви не не подумайте, позиція в мене чітка "хорошого росіянина в тепловізор не видно", але от з такими , знову ж таки повторюсь - на мою думку, потрібно "працювати" й використовувати
Але я погоджусь з вами, що, вірогідно, дід чи прадід саме цій дівчини був "Лизунько".
Іди на путіна, ************!
Я про те, що допоки це не торкнулося всіх отих "ура-патріотів" диванного війська особисто, то їх все влаштовувало. Та й не проти війни вони. Вони й досі підтримують ідею знищення України, але тільки без їх участі. Це як ота "журналістка", що вискочила з плакатом під час "прямого ефіру" кремлівського ТБ. Що вона потім верзла? Що "расіянє нє вінаватьі - ета всьо путін"? А мародьорив, ґвалтував та катував теж особисто путін?
Не вірю я в їхнє каяття. НЕ ВІРЮ!