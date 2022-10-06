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война (46904) Газ (10099) Данилов (1057) зима (164) уголь (989) отопительный сезон (475) Теплокоммунэнерго (87)

Обществу предоставят рекомендации, как пройти одну из самых сложных зим в нашей современной истории, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

опалення

По результатам совещания под председательством президента, посвященного прохождению отопительного сезона, уже в ближайшее время будут предоставлены гражданам определенные рекомендации.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нам совместно нужно будет думать, каким образом пережить эту довольно сложную зиму. И вчера у президента состоялось большое совещание на этот счет. Я думаю, в ближайшее время будут предоставлены нашему обществу определенные предложения, как мы совместно должны решить такой сложный вопрос - как пройти одну из самых сложных зим в нашей современной истории", - подчеркнул он.

Напомним, президент Зеленский накануне в видеообращении заявил, что зима будет сложной, но Украина готовится - накапливает газ, уголь и прочее, чтобы ее пройти.

Также читайте: Путин ждет прихода "генерала Зимы", который всегда спасал российскую армию, - Боррель
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Топ комментарии
+7
Пару тижнів тому коли на інформмарафоні ведучий запитував діячку з міністерства чому в Ірпені з квітня звільненого до сіх пір не вставлені шибки по будівлям, то вона казала в відповідь щось на кшталт треба заклеювати вікна та відтягувати дивани від радіаторів опалення так буде тепліше. Тобто людина відморозилась, чи не розуміє що її запитують.
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06.10.2022 11:39
+6
Рекомендатори чортовi!
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06.10.2022 11:31
+6
ні, в Адміністацію президента... там буде трохи тепліше, ніж в оселях пересічених...
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06.10.2022 11:31
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поїхати в теплі краї? Що тут ***** можна порекомендувати?!
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06.10.2022 11:24 Ответить
ні, в Адміністацію президента... там буде трохи тепліше, ніж в оселях пересічених...
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06.10.2022 11:31 Ответить
ще можна в особняк керівника Нафтогазу Вітренка який вчив народ що треба запастись дизельгенераторами та паливом до них. Також до міністра енергетики що виграв суд в КиївОблГазу та не платить за спожитий газ в своєму особняку, ніби тому що лічильник несправний... Грійся скільки хочеш, зроби тропіки в своїй оселі та не плати!!! Девіз нашої влади - вкрав і ніяких проблем!
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06.10.2022 11:46 Ответить
Уточнюю: Вкрав, поділися і тоді не буде проблем)
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06.10.2022 11:48 Ответить
Так.Беріть приклад з Владімірссанича.
Квартирка в Криму,будиночок в Італії...
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06.10.2022 12:58 Ответить
чогось згадалася "страна советов"...
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06.10.2022 11:25 Ответить
Нашли чем напугать... наше поколение, которое пережило лихие 90-ые, две революции и две войны напугать может только кара Божья.. а БОГ полностью на нашей стороне.. все буде УКРАИНА..
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06.10.2022 11:26 Ответить
Шашлікі жарьті пад шансончік
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06.10.2022 11:27 Ответить
Рекомендатори чортовi!
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06.10.2022 11:31 Ответить
Пару тижнів тому коли на інформмарафоні ведучий запитував діячку з міністерства чому в Ірпені з квітня звільненого до сіх пір не вставлені шибки по будівлям, то вона казала в відповідь щось на кшталт треба заклеювати вікна та відтягувати дивани від радіаторів опалення так буде тепліше. Тобто людина відморозилась, чи не розуміє що її запитують.
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06.10.2022 11:39 Ответить
В Бучі асфальтують дороги, а помешкання зруйновані не відновлюють, бо владі на громадян, яких зрадили після визволення просто плювати.
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06.10.2022 11:47 Ответить
У Данілова та Пікалова з Кошовим опалення на дачках привести до загальної норми, тоді усі переживуть зиму без проблем
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06.10.2022 11:39 Ответить
Один Бог знає, якою буде зима, а не ви.
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06.10.2022 11:42 Ответить
Там сьогодні чергове масове поховання розкопали - я гадав після Бучі вже питання релігії та богів знято і українці порозумнішали. Якщо ні - можеш там подивитись. Гадаю, всі закатовані дуже сильно вірили та молились.
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06.10.2022 13:37 Ответить
Зелені довбні нададуть свої «пропозиції» найближчим часом, тобто вже зимою і цікаво, що там буде креативного, особливо для мешканців багатоповерхівок чи соціальнонезахищених громадян.
Ніхто не очікує від влади «рецептів» виживання , а сам готується в міру фінансових і фізичних можливостей, а цю екс-пердну хрінь про теплий одяг і постіль, тепловий аудит, генератори, металопластикові вікна і теплоізоляцію стін,буржуйки можете собі запхати в дупу.
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06.10.2022 11:45 Ответить
За рекомендації спасибі, дайте ще 10 кубів дрів
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06.10.2022 12:13 Ответить
Нам нададуть рекомендації і вони зігріють всіхЯ от дуже надіюсь що за ці рекомендації не прийдеться платити як за шашлики які нам на передодні широкомасштабного наступу рашкі обіцяли
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06.10.2022 12:14 Ответить
...схоже, ветеринар не в курсі, що рекомендаціями приміщення не опалиш
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06.10.2022 12:39 Ответить
В що був одягнений ???
Якщо в шубу,то-пєсєц холодна зима буде...
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06.10.2022 13:00 Ответить
Треба запаси зробити. Скумбрії по 8 набрати, та гречки по 20грн. Кажуть дуже низькі ціни у депутатській харчєвні - можна стати депутатом. Якщо дуже холодно - можна переїхати у теплу країну, на свою віллу, в Іспанії, наприклад, дуже тепло і затишно у лютому. Не дякуйте.
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06.10.2022 13:35 Ответить
По вашим рекомендаціям ми вже всі готувались до шашликів....
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06.10.2022 13:43 Ответить
А рекомендації в газових котлах горять чи тільки в каміні? І скільки в тонах тих рекомендацій на одну родину?
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07.10.2022 00:23 Ответить
По-перше , таким флісовим пледиком з Ikea , як на фото , не зігігрієшся.

По-друге , треба закупити для родини теплі пухові ковдри, пледи з овечої або верблюжої вовни, термобілизну, кашемірові шкарпетки та одяг. Кашемір дає сухе тепло, від нього такий неймовірний комфорт який ні з чим не порівняти, він не колеться, навідміну від вовни, тому у ньому навіть можна спати.

Вибачте за інтимні подробиці, але я от зараз вдягнула кашемірові шкарпетки, кашемірову футболку та вкрилася пуховою ковдрою. Через десять хвилин мені стало жарко і довелося відкрити вікно.
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07.10.2022 00:41 Ответить
 
 