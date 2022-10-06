Обществу предоставят рекомендации, как пройти одну из самых сложных зим в нашей современной истории, - Данилов
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По результатам совещания под председательством президента, посвященного прохождению отопительного сезона, уже в ближайшее время будут предоставлены гражданам определенные рекомендации.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Нам совместно нужно будет думать, каким образом пережить эту довольно сложную зиму. И вчера у президента состоялось большое совещание на этот счет. Я думаю, в ближайшее время будут предоставлены нашему обществу определенные предложения, как мы совместно должны решить такой сложный вопрос - как пройти одну из самых сложных зим в нашей современной истории", - подчеркнул он.
Напомним, президент Зеленский накануне в видеообращении заявил, что зима будет сложной, но Украина готовится - накапливает газ, уголь и прочее, чтобы ее пройти.
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Квартирка в Криму,будиночок в Італії...
Ніхто не очікує від влади «рецептів» виживання , а сам готується в міру фінансових і фізичних можливостей, а цю екс-пердну хрінь про теплий одяг і постіль, тепловий аудит, генератори, металопластикові вікна і теплоізоляцію стін,буржуйки можете собі запхати в дупу.
Якщо в шубу,то-пєсєц холодна зима буде...
По-друге , треба закупити для родини теплі пухові ковдри, пледи з овечої або верблюжої вовни, термобілизну, кашемірові шкарпетки та одяг. Кашемір дає сухе тепло, від нього такий неймовірний комфорт який ні з чим не порівняти, він не колеться, навідміну від вовни, тому у ньому навіть можна спати.
Вибачте за інтимні подробиці, але я от зараз вдягнула кашемірові шкарпетки, кашемірову футболку та вкрилася пуховою ковдрою. Через десять хвилин мені стало жарко і довелося відкрити вікно.