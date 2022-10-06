ФСБ не выпускает из России граждан Украины с паспортами РФ, - Минреинтеграции

На российских границах с Латвией и Эстонией наблюдается накопление граждан Украины, пытающихся уехать с территории России. Люди ждут от 2 до 6 дней.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

"В специальных пунктах фильтрации ФСБ проверяет граждан Украины на наличие у них паспорта РФ. По нашей информации, если у гражданина Украины нет паспорта РФ, ему разрешают уехать. А если устанавливают, что у гражданина Украины есть еще и российский паспорт, то такого человека не выпускают из России", - отмечает министерство.

Отмечается, что граждан Украины, прописанных в оккупированном Крыму, но не имеющих паспорта РФ, на прохождение границы пропускают. Они могут свободно пересекать КПП. Это подтверждают и представители консульских учреждений Украины в Эстонии и Латвии.

"При пересечении границы нашим гражданам помогают волонтеры. Они обеспечивают людей едой, водой и т.д. Тем, кто не хочет или не может ждать, предлагают воспользоваться бесплатным переездом в другой пункт пропуска. Например, до российско-казахской границы, откуда также можно добраться до других стран", - добавили в Минреинтеграции.

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