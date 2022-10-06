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ФСБ не выпускает из России граждан Украины с паспортами РФ, - Минреинтеграции

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

окупація

На российских границах с Латвией и Эстонией наблюдается накопление граждан Украины, пытающихся уехать с территории России. Люди ждут от 2 до 6 дней.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

"В специальных пунктах фильтрации ФСБ проверяет граждан Украины на наличие у них паспорта РФ. По нашей информации, если у гражданина Украины нет паспорта РФ, ему разрешают уехать. А если устанавливают, что у гражданина Украины есть еще и российский паспорт, то такого человека не выпускают из России", - отмечает министерство.

Отмечается, что граждан Украины, прописанных в оккупированном Крыму, но не имеющих паспорта РФ, на прохождение границы пропускают. Они могут свободно пересекать КПП. Это подтверждают и представители консульских учреждений Украины в Эстонии и Латвии.

"При пересечении границы нашим гражданам помогают волонтеры. Они обеспечивают людей едой, водой и т.д. Тем, кто не хочет или не может ждать, предлагают воспользоваться бесплатным переездом в другой пункт пропуска. Например, до российско-казахской границы, откуда также можно добраться до других стран", - добавили в Минреинтеграции.

Также читайте: В ФСБ насчитали более 260 тыс. мужчин, бежавших из России из-за мобилизации
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Топ комментарии
+35
А які вони громадяни України. якщо в них російський паспорт? Це ті. що танцювали *яблочко* в Севстополі в 2014? Чи ті. що кричали в Українському Донбасі *путін ввєді*?. А як почалась *могілізація* почали склеювати українські паспорти?
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06.10.2022 11:45
+17
ФСБ не випускає з Росії громадян України із паспортами РФ

Есть такие громадяни, они даже устроились по две пенсии получать

Ну если эти громадяни с паспортами РФ,то они уже

НЕ громадяни Украины
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06.10.2022 11:47
+16
Да, получил паспорт-сиди в раше. Готовся, мобилизируйся..
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06.10.2022 11:43
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Название статьи - ребус какой-то..
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06.10.2022 11:40 Ответить
А что не ясно, тут проще пареной репы - небы с камня падають.
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06.10.2022 11:49 Ответить
Це точно. Сам тричі перечитав, не в'їхав. Довелось статтю почитати.
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06.10.2022 11:49 Ответить
******* концтабір
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06.10.2022 11:40 Ответить
А что на ето скажет Маск?
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06.10.2022 11:42 Ответить
С лубянки что ему нашепчут.
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06.10.2022 11:58 Ответить
А рабинович маск скажет сдаваться .
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06.10.2022 12:20 Ответить
Да, получил паспорт-сиди в раше. Готовся, мобилизируйся..
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06.10.2022 11:43 Ответить
А які вони громадяни України. якщо в них російський паспорт? Це ті. що танцювали *яблочко* в Севстополі в 2014? Чи ті. що кричали в Українському Донбасі *путін ввєді*?. А як почалась *могілізація* почали склеювати українські паспорти?
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06.10.2022 11:45 Ответить
Таких большинство, но много и тех, кого насильно в граждане ********* записали. Крымских татар, наприимер. Так проще привлекать к суду, могилизации и прочее.
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06.10.2022 12:03 Ответить
Відповім як бувший мешканець Криму у якого також з'явився російський паспорт. По-перше щоб автоматично не стати громадянином кацапії потрібно було писати заяву про незгоду і в дуже стислий термін після окупації півострова. Багато хто про це навіть і не встиг почути. Друге - якщо ти не хочеш виїзжати на підконтрольну частину України з голою сракою в нікуди, то потрібно владнати питання з продажом нерухомості. Тобто переоформленням на російську юрисдикцію і потім продаж, А для цього потрібен паспорт. Якщо тобі потрібна медицина-потрібен паспорт. Робота- потрібен паспорт. Але якщо в тебе нічого немає і ти молода здорова людина, то так, береш свої труси з тещиної хати і з українським паспортом просто їдеш з півострова. Або якщо ти десь накрав грошей до захвату Крима і просто живеш у найманому пентхаусі в Ялті, то також паспорт кацапії непотрібен. Такі живуть там і понині. Практично патріоти. Паспорт же тільки український. А я з жінкою, по вашому, не патріот. Бо ми ті паспорти одержали. Не зразу, через рік. Коли зрозуміли що це не жарти і надовго. Тож потрібно було проводити кроки по вирішенню питання житла на материковій частині. Але для цього потрібен був спочатку паспорт з куркою. Може тепер зрозуміло в якій ситуації опинились люди?
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06.10.2022 12:35 Ответить
але з того часу, пройшло ВІСІМ років (діти вже в школу пішли)!!!! Можна було продати, навіть побудувати, шо - хочеш!! То ім там весь цей час було - нормуль, а тепер просто мабілізація не сподобалась, тепер всі згадали про Украіну!!!!😡😡😡😡

пользуясь случаєм, хачю пірідать прівєт "фсб" - вернай дарогай ідьоті, таварісчі"!!!! (допомога в сегрегаціі))))
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06.10.2022 12:51 Ответить
Мій допис був пані, яка гамузом звинуватила всіх отримавших паспорти. Так, ми одержали, зробили свої справи і виїхали. Ті, які досі там, я вже багато про це на Цензорі писав, в своїй більшості не #тамженашілюди. На жаль. І їх не потрібно визволяти. Вони самі втечуть, або решту потрібно звідти виганяти.
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06.10.2022 13:02 Ответить
як кажуть тепер "чухраінці", в Польші - пІрІпрошую, але пані виразно написала, шо йдеться, про тих "чухраінців", які "почали склеювати (колись порвані) укр. паспорти, після початку мобілізаціі"!! ТИХ, кого ТЕПЕР не випускають з кацапіі!!!! (див. комент пані)!!
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06.10.2022 13:13 Ответить
та може бути по-різному, на тимчасово окупованих територіях русскіє грозилися людям дітей відібрати і до рашки вивезти, не можна стверджувати що всі вони отримали русскіє паспорта добровільно, особливо якщо зараз, бо в 2014 ще був якийсь вибір виїхати з тим що маєш при собі, а зараз просто не випускають, як в пастці.
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06.10.2022 14:26 Ответить
это хорошо, взял -иди
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06.10.2022 11:46 Ответить
ФСБ не випускає з Росії громадян України із паспортами РФ

Есть такие громадяни, они даже устроились по две пенсии получать

Ну если эти громадяни с паспортами РФ,то они уже

НЕ громадяни Украины
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06.10.2022 11:47 Ответить
Я можу зрозуміти людей, у яких був вибір: або паспорт, або голодна смерть.
Або людей, що отримали паспорт саме доя того, щоб вибратися через мордор з окупованих ним територій України.
Їм я співчуваю.
Але багато такіх, яки самі зробили вибір.
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06.10.2022 11:48 Ответить
правильно роблять - отримав "пашпарт с куріцей" - хай сидить в вигрібній ямі...
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06.10.2022 11:49 Ответить
Минск, а потом путёвка в Анталию 600 долларов. В минск куча дорог, перевозчики знают как отвезти
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06.10.2022 11:51 Ответить
Які ж вони громадяни України, якщо вже взяли собі паспорт з куркою?
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06.10.2022 11:53 Ответить
коллапс в законодательстве, что с такими делать никто не придумал. Пользуются паспортами как хотят.
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06.10.2022 11:58 Ответить
Хтось може й з біди його взяв (спробуйте в Криму без нього жити), тай не може позбавитися. Якщо купа державних чиновників це г... мала. З останніх суддю Львова згадайте.
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06.10.2022 11:54 Ответить
Львова якраз випустять куди захоче. Підозрюю, у нього паспорт Ізраілю є теж )
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06.10.2022 11:56 Ответить
девятый год пользуются этой "бедой" и никто против ничего не сказал. Все это сказки про беду, чтобы отмазать всех и предателей тоже.
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06.10.2022 12:01 Ответить
"може й з біди його взяв (спробуйте в Криму без нього жити), тай не може позбавитися"
Позбавитись очень просто - при выходе из расеи на кордоне рвет этот паспорт в клочья, а не тихонько пристраивает в карманчик ближе к сердцу
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06.10.2022 12:01 Ответить
Не так все просто. Дані про видачу паспорта громадянину імярек залишаються в БД мвс рашки. Тому рашко-погранці завжди знають про рашко-громадянство бажаючего здриснути з рашки. І позбутися цього громадянства не те, що позбутися якоїсь паперової книжечки.
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06.10.2022 12:18 Ответить
Есть пачпорт Параши - значит он не гражданин Украины. По пачпорту он уже не украинец Марко Юрийовичь Мавзоненко из села Кочеты, а кацап Макакий Юртушкович Мавзон из дярёвни Петушарово.
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06.10.2022 11:59 Ответить
За двомя зайцями?
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06.10.2022 12:00 Ответить
А якщо встановлюють, що у громадянина України є ще і російський паспорт
А нахрена они паспорт с курицей брали ???

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06.10.2022 12:02 Ответить
Их в самолёте спросили: "Курицу или рыбу?". Они ответили "Курицу".
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06.10.2022 13:36 Ответить
У кожного свій шлях у житті, який він обирає. Хитрозроблені отримували потайки паспорти рашки, щоб перебувати у ній з комфортом, а тепер нехай ловлять камні з неба.
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06.10.2022 12:02 Ответить
Я так понимаю что после "присоединения земель" к роиссе, автоматически становятся гражданами роисси.
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06.10.2022 12:08 Ответить
якшо, до цього часу є кримчани БЕЗ паспортів підєраціі, то нєфуй слухати казки "а міня заставілі"!!!! як писав класік - "jedem - das seine"!!!!))
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06.10.2022 12:15 Ответить
и правильно делают....хотели в Рашке жить, могилизируйтесь молча
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06.10.2022 12:23 Ответить
Все верно! Тут соглашусь с россиянцами
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06.10.2022 12:25 Ответить
нехай там сидять..чому ви за них так сильно хвилюєтеся, то запроданці.. через їхні заклики Расея, таке в нас робиться, гинуть дорогі нам люди
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06.10.2022 13:16 Ответить
Граждане Украины с паспортами РФ? Так бывает?😂😂
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06.10.2022 20:39 Ответить
 
 