ФСБ не выпускает из России граждан Украины с паспортами РФ, - Минреинтеграции
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На российских границах с Латвией и Эстонией наблюдается накопление граждан Украины, пытающихся уехать с территории России. Люди ждут от 2 до 6 дней.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
"В специальных пунктах фильтрации ФСБ проверяет граждан Украины на наличие у них паспорта РФ. По нашей информации, если у гражданина Украины нет паспорта РФ, ему разрешают уехать. А если устанавливают, что у гражданина Украины есть еще и российский паспорт, то такого человека не выпускают из России", - отмечает министерство.
Отмечается, что граждан Украины, прописанных в оккупированном Крыму, но не имеющих паспорта РФ, на прохождение границы пропускают. Они могут свободно пересекать КПП. Это подтверждают и представители консульских учреждений Украины в Эстонии и Латвии.
"При пересечении границы нашим гражданам помогают волонтеры. Они обеспечивают людей едой, водой и т.д. Тем, кто не хочет или не может ждать, предлагают воспользоваться бесплатным переездом в другой пункт пропуска. Например, до российско-казахской границы, откуда также можно добраться до других стран", - добавили в Минреинтеграции.
Пожалуйста, подождите...
пользуясь случаєм, хачю пірідать прівєт "фсб" - вернай дарогай ідьоті, таварісчі"!!!! (допомога в сегрегаціі))))
Есть такие громадяни, они даже устроились по две пенсии получать
Ну если эти громадяни с паспортами РФ,то они уже
НЕ громадяни Украины
Або людей, що отримали паспорт саме доя того, щоб вибратися через мордор з окупованих ним територій України.
Їм я співчуваю.
Але багато такіх, яки самі зробили вибір.
Позбавитись очень просто - при выходе из расеи на кордоне рвет этот паспорт в клочья, а не тихонько пристраивает в карманчик ближе к сердцу
А нахрена они паспорт с курицей брали ???