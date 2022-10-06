73% американцев выступают за дальнейшую поддержку Украины, несмотря на ядерный шантаж России, - опрос

Онлайн-опрос 1005 американцев показал, что 73% согласились с тем, что Соединенные Штаты должны продолжать поддерживать Украину, несмотря на предупреждение России о том, что она может использовать свой ядерный арсенал.

Об этом сообщает Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Опрос предложил ответить на вопрос о необходимости продолжать поддержку США в предоставлении систем вооружения, обучения и другой военной помощи правительству Украины, несмотря на опасения, что война может обостриться, если Украине будет предоставлено оружие большей дальности, которое может поразить Россию. За дальнейшую помощь выступают как демократы, так и республиканцы. Хотя среди однопартийцев Байдена было больше поддержки – 81%, чем среди республиканцев – 66%.

Аналогичный опрос был проведен в августе. Тогда 51% респондентов заявили, что Вашингтон должен продолжать давать оружие Украине. В октябре количество респондентов, выступающих за дальнейшее предоставление оружия, выросло до 66%.

Опрос также показал, что большинство американцев – 58% – боятся, что страна движется к ядерной войне с Россией. А 65% озабочены тем, что война может обостриться, если Украине предоставят оружие большей дальности, способное поразить саму Россию. Но стало меньше американцев, которые считают, что проблемы Украины не являются делом США и что Вашингтон не должен вмешиваться: 35% высказали такое мнение по сравнению с 40% в августе.

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