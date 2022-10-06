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Новости Война в Украине Агрессия России против Украины
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опрос (2620) оружие (9393) США (23203) Украина (44304) поддержка (515) пособие (594)

73% американцев выступают за дальнейшую поддержку Украины, несмотря на ядерный шантаж России, - опрос

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сша,україна

Онлайн-опрос 1005 американцев показал, что 73% согласились с тем, что Соединенные Штаты должны продолжать поддерживать Украину, несмотря на предупреждение России о том, что она может использовать свой ядерный арсенал.

Об этом сообщает Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Опрос предложил ответить на вопрос о необходимости продолжать поддержку США в предоставлении систем вооружения, обучения и другой военной помощи правительству Украины, несмотря на опасения, что война может обостриться, если Украине будет предоставлено оружие большей дальности, которое может поразить Россию. За дальнейшую помощь выступают как демократы, так и республиканцы. Хотя среди однопартийцев Байдена было больше поддержки – 81%, чем среди республиканцев – 66%.

Аналогичный опрос был проведен в августе. Тогда 51% респондентов заявили, что Вашингтон должен продолжать давать оружие Украине. В октябре количество респондентов, выступающих за дальнейшее предоставление оружия, выросло до 66%.

Опрос также показал, что большинство американцев – 58% – боятся, что страна движется к ядерной войне с Россией. А 65% озабочены тем, что война может обостриться, если Украине предоставят оружие большей дальности, способное поразить саму Россию. Но стало меньше американцев, которые считают, что проблемы Украины не являются делом США и что Вашингтон не должен вмешиваться: 35% высказали такое мнение по сравнению с 40% в августе.

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Топ комментарии
+7
Ось де цифри - 73 % дійсно - радують . .
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06.10.2022 11:56
+5
Американці , наші справжні друзі , які не полишуть нас в біді !!

щиро дякуємо США 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
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06.10.2022 11:54
+3
73% - магічне число...
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06.10.2022 11:56
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Американці , наші справжні друзі , які не полишуть нас в біді !!

щиро дякуємо США 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
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06.10.2022 11:54 Ответить
Это в т.ч. и благодаря работе администрации Джо Байдена на информационном фронте.
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06.10.2022 12:57 Ответить
73% - магічне число...
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06.10.2022 11:56 Ответить
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06.10.2022 11:58 Ответить
Ось де цифри - 73 % дійсно - радують . .
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06.10.2022 11:56 Ответить
Маятник завжди розгойдується в обидва боки, качнувся в один бік на 73, мусить приблизно так само качнутись в інший ... )
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06.10.2022 12:00 Ответить
Маятник качается не сам по себе
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06.10.2022 12:02 Ответить
Остальные 27 понаехавшие
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06.10.2022 12:00 Ответить
Підтримка це добре, а допомога - краще.. хоча нам гріх скаржитись.. дякуємо всім друзям..
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06.10.2022 12:06 Ответить
Дякуємо.
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06.10.2022 12:39 Ответить
 
 