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Сбиты два вражеских дрона "Shahed-136" и один "Mohajer-6" на Николаевщине, - Воздушные силы
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Враг продолжает атаковать Украину беспилотниками иранского производства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил.
"06 октября, в промежуток времени с 09:00 до 11:30, на подлете с моря в Николаевскую область, силами и средствами противовоздушной обороны Воздушное командование "Південь" ликвидировано два вражеских дрона-камикадзе "Shahed-136" и один ударный беспилотник "Mohajer-6" – говорится в сообщении.
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+5 Amber
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Я просто вказав на те, що з часом британські зенітчики та пілоти навчилися збивать Фау-1 Ну то й ми навчимося бороться з цими "чудесами мусульманської техніки" Можливо, навіть скористаємося аеростатними завісами, повернувшись до архаїки ППО Однак, мені здається, що ця "навала" скоро закінчиться - надто поставки ненадійні А ще коли американці "перекриють кисень" з поставками електроніки - то скоро буде те саме, що і з " смеющимися "Искандерами"
щодо вартості:
«Дрони-камікадзе Shahed 136, які зараз найактивніше використовує Росія, можуть бути дуже дешевими, адже вони близькі за своїми характеристиками до китайських комерційних дронів. Наприклад, таких, які були використані українською стороною для удару по нафтобазі в Ростові. Тоді найімовірніше було використано китайський безпілотник Mugin-5 PRO, вартість якого складає від $10 000.
«Іранські безпілотники не такі вже й дорогі, враховуючи, що вони містять комерційні компоненти. Українська оцінка Shahed-136 приблизно в $20 000 звучить правильно. Вони можуть бути ефективними, оскільки можуть бути використані і для ударів по військових цілях, а також як психологічна зброя, коли атакують Одесу та Білу Церкву, які знаходяться далеко від лінії бойових дій», - пояснює Forbes Україна радник Центру стратегії, політики, планів і програм CNA, науковий співробітник Центру нової американської безпеки, Семюель Бендетт
молодці!!
Слава ЗСУ!!