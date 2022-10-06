Сбиты два вражеских дрона "Shahed-136" и один "Mohajer-6" на Николаевщине, - Воздушные силы

Враг продолжает атаковать Украину беспилотниками иранского производства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил.

"06 октября, в промежуток времени с 09:00 до 11:30, на подлете с моря в Николаевскую область, силами и средствами противовоздушной обороны Воздушное командование "Південь" ликвидировано два вражеских дрона-камикадзе "Shahed-136" и один ударный беспилотник "Mohajer-6" – говорится в сообщении.

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