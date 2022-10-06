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Сбиты два вражеских дрона "Shahed-136" и один "Mohajer-6" на Николаевщине, - Воздушные силы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

одеса,дрон

Враг продолжает атаковать Украину беспилотниками иранского производства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил.

"06 октября, в промежуток времени с 09:00 до 11:30, на подлете с моря в Николаевскую область, силами и средствами противовоздушной обороны Воздушное командование "Південь" ликвидировано два вражеских дрона-камикадзе "Shahed-136" и один ударный беспилотник "Mohajer-6" – говорится в сообщении.

Смотрите: Украинские бойцы приземлили вражеский беспилотник антидроновым ружьем. ВИДЕО
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Топ комментарии
+5
Чудово 👍🏼👍🏼👍🏼
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06.10.2022 12:19
+4
Я "не проти" Ефективність перших "петронелл" та "аркебуз" теж була нижчою навіть від дії прямого англійського лука (про арбалети я вже й не кажу) Однак, в кінці кінців, ми перейшли на вогнепальну зброю І рано чи пізно ми перейдемо на війни між операторами безпілотної зброї
Я просто вказав на те, що з часом британські зенітчики та пілоти навчилися збивать Фау-1 Ну то й ми навчимося бороться з цими "чудесами мусульманської техніки" Можливо, навіть скористаємося аеростатними завісами, повернувшись до архаїки ППО Однак, мені здається, що ця "навала" скоро закінчиться - надто поставки ненадійні А ще коли американці "перекриють кисень" з поставками електроніки - то скоро буде те саме, що і з " смеющимися "Искандерами"
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06.10.2022 12:41
+4
Дякуємо.
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06.10.2022 12:42
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Чудово 👍🏼👍🏼👍🏼
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06.10.2022 12:19 Ответить
Судячи з усього - у цих дронів ефективність набагато нижча навіть ніж у перших німецьких Фау-1
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06.10.2022 12:22 Ответить
При всьому, доволі неприємна штука, навіть з непоганим захистом від перешкод. А ще й ціна в районі $20000 робить не критичною втрату.
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06.10.2022 12:29 Ответить
Я "не проти" Ефективність перших "петронелл" та "аркебуз" теж була нижчою навіть від дії прямого англійського лука (про арбалети я вже й не кажу) Однак, в кінці кінців, ми перейшли на вогнепальну зброю І рано чи пізно ми перейдемо на війни між операторами безпілотної зброї
Я просто вказав на те, що з часом британські зенітчики та пілоти навчилися збивать Фау-1 Ну то й ми навчимося бороться з цими "чудесами мусульманської техніки" Можливо, навіть скористаємося аеростатними завісами, повернувшись до архаїки ППО Однак, мені здається, що ця "навала" скоро закінчиться - надто поставки ненадійні А ще коли американці "перекриють кисень" з поставками електроніки - то скоро буде те саме, що і з " смеющимися "Искандерами"
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06.10.2022 12:41 Ответить
Також сподіваюся, і так має бути згідно наявної інформації, що їх кількість обмежена. Та краще щоб вони взагалі не з'являлися
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06.10.2022 13:04 Ответить
В цене вы явно нолик пропустили. Откуда информация? За 20 тыс. доларов сейчас БПЛА с радиусом в 50 км не купишь.
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06.10.2022 14:50 Ответить
В статті про ці БПЛА. Там немає супер дорогої оптики через санкції і т.п., а більшість взагалі без оптики. І взагалі, це не БЛА, а баражуючий боеприпас))
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06.10.2022 16:38 Ответить
Не знаю, какую статью вы читали, но "Рredator", с которого собственно и скопированы иранские Shahed, стоит порядка 4 миллионов долларов. Даже если упростить в 20 раз, на 20 тысяч никак не выйдешь. А там таки есть блоки навигации и обмена данными, и даже простая камера будет стоить тысяч 5 баксов. Стоимость Свитчблейда 300 под 60 тыс., 600-го под сотку. Так это с радиусом в 40 км.
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06.10.2022 19:27 Ответить
Стоимость польского Вармейта с радиусом в 10 км в ценах 2016-го составляла 12 тыс. дол.
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06.10.2022 19:32 Ответить
Shared-136 це не ударний бпла. А дрон-камікадзе, баражуючий *********.
щодо вартості:

«Дрони-камікадзе Shahed 136, які зараз найактивніше використовує Росія, можуть бути дуже дешевими, адже вони близькі за своїми характеристиками до китайських комерційних дронів. Наприклад, таких, які були використані українською стороною для удару по нафтобазі в Ростові. Тоді найімовірніше було використано китайський безпілотник Mugin-5 PRO, вартість якого складає від $10 000.

«Іранські безпілотники не такі вже й дорогі, враховуючи, що вони містять комерційні компоненти. Українська оцінка Shahed-136 приблизно в $20 000 звучить правильно. Вони можуть бути ефективними, оскільки можуть бути використані і для ударів по військових цілях, а також як психологічна зброя, коли атакують Одесу та Білу Церкву, які знаходяться далеко від лінії бойових дій», - пояснює Forbes Україна радник Центру стратегії, політики, планів і програм CNA, науковий співробітник Центру нової американської безпеки, Семюель Бендетт
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06.10.2022 20:13 Ответить
Ну может и так. Не буду спорить.
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06.10.2022 20:52 Ответить
Якщо вони вже перейшли на іранський металобрухт, значить ракети закінчуються?
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06.10.2022 12:25 Ответить
...нажаль, ще ні, але БПЛА дозволяють значно економити
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06.10.2022 12:45 Ответить
Білу Церкву просто про..бали
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06.10.2022 12:40 Ответить
просто ми не всесильні, а вони підступні...заїшли з води, вздовж бугського лимана, не треба тут Арестовіча копіювати
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06.10.2022 12:52 Ответить
Щось мені це нагадало різні повідомлення в перші місяці війни - Підло, вночі, коли наші військові мирно спали у казармі-. Враження начебто це гра в дитсадку і мають бути правила. Але це війна. Справжня. На смерть.
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06.10.2022 13:18 Ответить
да південь показує приклад як треба знищувати дрони
молодці!!
Слава ЗСУ!!
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06.10.2022 14:27 Ответить
Дякуємо.
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06.10.2022 12:42 Ответить
І транскрибуйте, нарешті, "оригінальні" назви скопійованих дронів - "шахід-136" та "мухаджир"...
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06.10.2022 13:40 Ответить
Шахид в мохере.
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06.10.2022 13:43 Ответить
 
 