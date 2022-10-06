САП сообщила главе НБУ Шевченко о подозрении - дело о хищении 200 млн должностными лицами "Укргазбанка"
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Преступление было совершено в период руководства Кириллом Шевченко "Укргазбанком".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины.
"НАБУ и САП разоблачили организованную группу во главе с бывшим председателем правления ПАО АБ "Укргазбанк", которая в течение 2014-2019 гг. незаконно вывела из финансового учреждения 206 млн грн. Пяти участникам этой группы сообщили о подозрении в растрате путем злоупотребления своим служебным положением средств "Укргазбанка" и в служебном подлоге", - говорится в сообщении.
Следствие установило, что должностные лица "Укргазбанка" в ноябре 2014 года ввели схему вывода средств из госбанка через оплаты услуг псевдопосредникам якобы за привлечение средств крупного бизнеса и государственных учреждений и предприятий.
На самом же деле посредничество происходило только на бумаге: клиенты размещали средства в государственном "Укргазбанке" на депозиты по собственной инициативе или же согласно порядку, введенному для госсектора Кабмином. Госбанк, на основании фиктивных актов выполненных работ, исправно платил псевдопосредникам за услуги, которые те никогда не предоставляли, и о которых большинство клиентов банка даже не знало.
Псевдопосредниками же оказались физические лица-предприниматели, самозанятые и юридические лица. Большинство из них зарегистрировали исключительно для участия в данной схеме: после получения средств эти субъекты прекращали свою деятельность, и не осуществляли иной активности, кроме указанной в фиктивных актах выполнения услуг.
Приведенную схему привлечения средств не использовал ни один из остальных государственных банков в Украине. А после активизации следственных действий со стороны НАБУ и САП ее прикрыли и в самом Укргазбанке. Однако за время ее существования (с ноября 2014 по март 2020 гг.) госучреждение осуществило более тысячи перечислений в адрес 52 псевдопосредников, потратив на это, как считает следствие, незаконно более 206 млн грн.
Организатором схемы НАБУ и САП считают первого заместителя председателя правления "Укргазбанка", который вскоре возглавил его по решению правительства. Он инициировал изменение внутренних документов для легитимизации схемы, устраняя препятствия для совершения преступления из-за использования властных полномочий, утверждал условия сотрудничества с посредниками и осуществлял контроль за выплатами.
Пожалуйста, подождите...
И никто цього не бачив
Примерно в эти же года коломойский выводит бабло с привата, потом порошенко едит к гонтаревой.
Если кратко. Нас **.т а мы мужаем.
Там сплошная коррупция, от президента это не зависит. Нужно только внешнее управление. Нету чистых чиновников. Они никто детектор по нормальному не пройдут
А когда будет справа про самого крупного розкрадача, про Беню?
Вот только тогда я поверю в САП и НАБУ
Захисники України життя кладуть за Україну, а у цей же час привладні гниди заробляють на горі України!!
Стефанчук-Зеленський, це мабуть «непоодинокі» випадки «заробляння» млн грн, у той час, як Украінці, хто скільки може, збирають по п'ять грн на НЕОБХІДНУ допомогу Збройним Силам!!
Це уже повний «ПАТРОНАТ» СТЕФАНЧУКА-ЗЕЛЕНСЬКОГО!!!!
Тому і керують Комітететами у ВРУ ригоАНАЛи, з мовчазної згоди ОПУ!!
Тільки Суд Лінча не дасть «потіхамувлєс» злити ворогів України!!!
Ось тому, ми ще і не в НАТО!!! Одна рука влади заяву в НАТО пише, а інша млн грн крисячить під час війни!!
Прийшов час взяти владу в державі нашій армії ! Усякий пиз..іж про якусь хунту , чи ще щось , вже не на часі !!! Йде страшна війна за існування України . І ми дуже чітко бачимо хто за ЖИТТЯ І СВОБОДУ УКРАЇНИ !!! а хто сидить у зеленій плісняві і з останніх сил преться , щоб нашу боротьбу , боротьбу тих хто загинув у цій страшенній війні на полі бою , хто загинув під страшними муками у мирних українських містах , запхати назад у пекло чорноти і нелюдяності кацапні ! Люди ! Українці ! СХАМЕНІТЬСЯ !!! ЦЕ ОСТАННІЙ ШАНС ДЛЯ НАШОГО ЖИТТЯ !!!
ЦИХ ТВАРИН , ЩО ПРИ ВЛАДІ ПОТРІБНО ЗНИЩИТИ !!! НЕ СКИНУТИ ! А ЗНИЩИТИ !!!