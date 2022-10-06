Путин предстал перед поражением на поле боя и утонул в чувстве "жертвы", - Боррель
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Речь Путина по поводу присоединения к России захваченных украинских территорий свидетельствует, что он находится в полной изоляции и потерял связь с реальностью.
Об этом сообщил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"С одной стороны, все это выглядит знакомым, поскольку Путин прибег к подобной процедуре в 2014 году во время аннексии Крыма (неприкрытое использование силы, насильственный "референдум", за которыми шла грандиозная церемония по поводу "завершения дела"). С другой стороны, события на прошлой неделе воспринимаются по-другому. Путин сейчас предстал перед поражением на поле боя, усилением оппозиции дома и растущей изоляцией за границей. Его речь и представленный им стиль мышления были почти сюрреалистическим коктейлем дикарских угроз, конспирологических мыслей и фантазийных образов. Это позволяет предполагать, что этот мужчина настолько изолирован, что он утонул в чувстве "жертвы" и потерял прикосновение к реальности", - пояснил он.
По словам Борреля, вся "торжественная церемония" в Кремле лишь засвидетельствовала абсолютно незаконную кражу территорий. Все четыре региона Украины, которые Россия предприняла попытку аннексировать, были захвачены силой, после чего Россия устроила там фейковые "референдумы" с участием мизерного количества населения, при этом людей заставляли голосовать под угрозой использования оружия.
Пожалуйста, подождите...
Я думаю - до нового року.
пуйло не втратив зв'язок з реальністю, реальність у нього своя. Він повністю втратив клепку в голові.
Ну, а хто завтра пуйла поздоровляти буде?
найбільше бояться болю - садисти
нас чекає феєрична смерть утіпутіна
"Всі ми почули своєрідне зізнання *****, що все йде в нього не за планом; він сказав, що ситуація на "нових територіях" є "неспокійною і навіть небезпечною". З огляду на те, що ми бачили за останні пару тижнів - мобілізація, так звані "референдуми", промова минулої пʼятниці, сповнена шалених антизахідних пасажів, і рішення про анексію - стає зрозумілим, що стратегія ***** та каспів-орків полягає в ескалації. Він не шукає ні відступу, ні врегулювання шляхом переговорів. Це також не поведінка того, хто усвідомлює, що йому загрожує програш. Він як і раніше сповнений рішучості перемогти в Україні та протистояти Заходу - і він досі вірить, що тримає в руках потужні карти.
Здається, у *********** немає задньої передачі - і, можливо, немає гальм. Він їде дуже небезпечним шляхом - ескалаційним".
Цей коліпаст - це стаття на стрічці подій "LIVE Live, Війна Росії проти України: українські військові просуваються на Півдні та Сході, США дають ще більше HIMARS" від 06/10.22 в 15:52