Путин предстал перед поражением на поле боя и утонул в чувстве "жертвы", - Боррель

Речь Путина по поводу присоединения к России захваченных украинских территорий свидетельствует, что он находится в полной изоляции и потерял связь с реальностью.

Об этом сообщил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С одной стороны, все это выглядит знакомым, поскольку Путин прибег к подобной процедуре в 2014 году во время аннексии Крыма (неприкрытое использование силы, насильственный "референдум", за которыми шла грандиозная церемония по поводу "завершения дела"). С другой стороны, события на прошлой неделе воспринимаются по-другому. Путин сейчас предстал перед поражением на поле боя, усилением оппозиции дома и растущей изоляцией за границей. Его речь и представленный им стиль мышления были почти сюрреалистическим коктейлем дикарских угроз, конспирологических мыслей и фантазийных образов. Это позволяет предполагать, что этот мужчина настолько изолирован, что он утонул в чувстве "жертвы" и потерял прикосновение к реальности", - пояснил он.

По словам Борреля, вся "торжественная церемония" в Кремле лишь засвидетельствовала абсолютно незаконную кражу территорий. Все четыре региона Украины, которые Россия предприняла попытку аннексировать, были захвачены силой, после чего Россия устроила там фейковые "референдумы" с участием мизерного количества населения, при этом людей заставляли голосовать под угрозой использования оружия.

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