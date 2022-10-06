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Путин предстал перед поражением на поле боя и утонул в чувстве "жертвы", - Боррель

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

путін

Речь Путина по поводу присоединения к России захваченных украинских территорий свидетельствует, что он находится в полной изоляции и потерял связь с реальностью.

Об этом сообщил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С одной стороны, все это выглядит знакомым, поскольку Путин прибег к подобной процедуре в 2014 году во время аннексии Крыма (неприкрытое использование силы, насильственный "референдум", за которыми шла грандиозная церемония по поводу "завершения дела"). С другой стороны, события на прошлой неделе воспринимаются по-другому. Путин сейчас предстал перед поражением на поле боя, усилением оппозиции дома и растущей изоляцией за границей. Его речь и представленный им стиль мышления были почти сюрреалистическим коктейлем дикарских угроз, конспирологических мыслей и фантазийных образов. Это позволяет предполагать, что этот мужчина настолько изолирован, что он утонул в чувстве "жертвы" и потерял прикосновение к реальности", - пояснил он.

По словам Борреля, вся "торжественная церемония" в Кремле лишь засвидетельствовала абсолютно незаконную кражу территорий. Все четыре региона Украины, которые Россия предприняла попытку аннексировать, были захвачены силой, после чего Россия устроила там фейковые "референдумы" с участием мизерного количества населения, при этом людей заставляли голосовать под угрозой использования оружия.

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Пожалійте його ще... Це сьогодні в нього ДН, чи коли?
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06.10.2022 13:05 Ответить
Вікіпедія пише що завтра
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06.10.2022 13:08 Ответить
завтра
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06.10.2022 13:08 Ответить
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06.10.2022 13:11 Ответить
Сильно!!!5 баллов
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06.10.2022 13:59 Ответить
Да. Со временем он полностью приобретает черты Чикатило. Интересно а как наука обьясняет этот редкий "феномен " ? Вопрос открытый...
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06.10.2022 15:09 Ответить
пуйло - это бабушка или дедушка ? бабка путятишна ? и где ее зубы?
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06.10.2022 17:43 Ответить
Сома .
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06.10.2022 13:10 Ответить
то якщо кацап вгодований))
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06.10.2022 13:19 Ответить
Як би там не було, та раки будуть... 100500.
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06.10.2022 17:03 Ответить
З пітуном неясно тіко їдне - коли його кінчать ближники.
Я думаю - до нового року.
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06.10.2022 13:07 Ответить
Кароче, старичка пора списывать. Думайте.
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06.10.2022 13:07 Ответить
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06.10.2022 13:13 Ответить
кончайте вже його! Заїбав!
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06.10.2022 13:07 Ответить
Бидло обере такого самого, якщо не гіршого. Як у нас обрали клоуна під час війни.
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06.10.2022 13:10 Ответить
оно, увы, не тонет...
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06.10.2022 13:08 Ответить
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06.10.2022 13:12 Ответить
Этот путин поломался! Несите следующего
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06.10.2022 13:09 Ответить
Хотів увіити в історію а виишло шо вляпався .
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06.10.2022 13:13 Ответить
Треба правду казати. Не вляпався, а занурився з головою у гімNо.
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06.10.2022 13:16 Ответить
Промова Путіна з приводу "приєднання" до Росії захоплених українських територій свідчить, що він перебуває у повній ізоляції та втратив зв'язок з реальністю. Джерело:https://censor.net/ua/n3371883
пуйло не втратив зв'язок з реальністю, реальність у нього своя. Він повністю втратив клепку в голові.
Ну, а хто завтра пуйла поздоровляти буде?
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06.10.2022 13:14 Ответить
Якби ж Путін один втратив цей зв'язок. Є ж купа людей, які виконують і передають далі його накази, я вже не кажу про тих, хто підтримує його божевілля, сидячи перед телевізором.
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06.10.2022 13:22 Ответить
Боррель дипломатично пише, що бліда кремлівська воша був раніше ******, а ста повним довбойобом.
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06.10.2022 13:33 Ответить
Адума з совфредом?
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06.10.2022 13:46 Ответить
дайте это идиоту маску почитать
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06.10.2022 13:51 Ответить
утіпутін - бєдна дєтка
найбільше бояться болю - садисти
нас чекає феєрична смерть утіпутіна
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06.10.2022 14:12 Ответить
.нормальна людина визнала б поразку у війні..щоб зберегти життя хоч би,свого власного народу..Ще в 2014 році я помітив схожість з Адольфом
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06.10.2022 14:27 Ответить
Нехай краще потоне у власному лайні
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06.10.2022 15:13 Ответить
"У путінмобіля немає гальм" - вважає Стів Розенберг, редактор служби BBC для лаптєй, про ескалацію війни ******
"Всі ми почули своєрідне зізнання *****, що все йде в нього не за планом; він сказав, що ситуація на "нових територіях" є "неспокійною і навіть небезпечною". З огляду на те, що ми бачили за останні пару тижнів - мобілізація, так звані "референдуми", промова минулої пʼятниці, сповнена шалених антизахідних пасажів, і рішення про анексію - стає зрозумілим, що стратегія ***** та каспів-орків полягає в ескалації. Він не шукає ні відступу, ні врегулювання шляхом переговорів. Це також не поведінка того, хто усвідомлює, що йому загрожує програш. Він як і раніше сповнений рішучості перемогти в Україні та протистояти Заходу - і він досі вірить, що тримає в руках потужні карти.
Здається, у *********** немає задньої передачі - і, можливо, немає гальм. Він їде дуже небезпечним шляхом - ескалаційним".
Цей коліпаст - це стаття на стрічці подій "LIVE Live, Війна Росії проти України: українські військові просуваються на Півдні та Сході, США дають ще більше HIMARS" від 06/10.22 в 15:52
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06.10.2022 17:13 Ответить
 
 