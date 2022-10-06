РФ пыталась заказать через третьи страны 200 тыс. бронежилетов и 500 тыс. комплектов зимней одежды, - Резников
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Россия пыталась заказать через третьи страны 200 тысяч бронежилетов и 500 тысяч комплектов зимней одежды, однако получила отказ от Турции.
Об этом заявил министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Факты, которые я наблюдаю - это провал "могилизации" в России, их провал обеспечения нового контингента... У нас есть точная информация из Турции от наших партнеров, что россияне пытались заказать через третьи страны 200 тыс. бронежилетов и 500 тыс. комплектов зимней одежды. Это значит, что у них с этим беда. Турецкие партнеры им, кстати, отказали", - отметил глава Минобороны.
Резинков считает, что провал так называемой "спецоперации" приведет к смене режима в России.
"Мое понимание – это провал существующего кремлевского режима в России. Соответственно, они сделают какие-то кадровые решения, кого-то обвинят, скорее всего, российских военных, в провале "специальной военной операции", им нужны чьи-то головы. Но это уже не выдержит режим, будет замена режима, будет "идеальный шторм" в России, а мы в этот момент будем двигаться с нашими контрнаступательными операциями при поддержке наших партнеров и будем готовиться к тому, что с новым руководством России с помощью партнеров будет обсуждена новая система. гарантий безопасности для Украины, которая приведет к завершению этой войны и выходу нас на все границы, признанные международным сообществом в 1991 году", - добавил министр.
Пожалуйста, подождите...
Доречі, навіть в роки ДСВ, майже 100% кожухів до РККА (потім СА) були поставлені з Монголії.
А от ватнікі, це таки - да, улюблений раБсєянській одяг, починаючи від 100 км від МКАД, та 50 км від будь-якого обл. центру.
Думаєш - ватніків в Сібірі мало?
Да справа не в одязі - куйло намагається подібними закупівлями втянути "треті страни" в конфлікт.
а то, про що Ви кажете - я не читаю)
Когда настанут зимни холода?
У тебя нет тёплого платочка,
У меня нет зимнего пальта! (с)
500 тис. комплектів зимового одягу - 200 тис. бронежилетів = 300 тис. ваньків на хм відразу.
одним броники... другим отдежду)))) кому достался броник тот пусть ищет сам одежду...
а ктото без броникв и без одежды))))
3 в одному
-відразу й зимова форма бронірованая
та вартість така що на ста скафандрах
увесь бюджет арміі скіздить можна
Чому їм ЄС дає ще гроші за нафту і газ?
Якби у Росії відмовились купувати будь-що , то в Росії не було б грошей щоб що-небудь собі купувати