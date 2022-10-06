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РФ пыталась заказать через третьи страны 200 тыс. бронежилетов и 500 тыс. комплектов зимней одежды, - Резников

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

рф

Россия пыталась заказать через третьи страны 200 тысяч бронежилетов и 500 тысяч комплектов зимней одежды, однако получила отказ от Турции.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Факты, которые я наблюдаю - это провал "могилизации" в России, их провал обеспечения нового контингента... У нас есть точная информация из Турции от наших партнеров, что россияне пытались заказать через третьи страны 200 тыс. бронежилетов и 500 тыс. комплектов зимней одежды. Это значит, что у них с этим беда. Турецкие партнеры им, кстати, отказали", - отметил глава Минобороны.

Резинков считает, что провал так называемой "спецоперации" приведет к смене режима в России.

"Мое понимание – это провал существующего кремлевского режима в России. Соответственно, они сделают какие-то кадровые решения, кого-то обвинят, скорее всего, российских военных, в провале "специальной военной операции", им нужны чьи-то головы. Но это уже не выдержит режим, будет замена режима, будет "идеальный шторм" в России, а мы в этот момент будем двигаться с нашими контрнаступательными операциями при поддержке наших партнеров и будем готовиться к тому, что с новым руководством России с помощью партнеров будет обсуждена новая система. гарантий безопасности для Украины, которая приведет к завершению этой войны и выходу нас на все границы, признанные международным сообществом в 1991 году", - добавил министр.

Читайте: Украина может получить танки и самолеты в рамках ленд-лиза после политического решения, - Резников
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Топ комментарии
+9
Не готові воювати, немає ресурсів , але прилізли убивати українців. Нехай замовлять дерев`янні бушлати.
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06.10.2022 13:14
+9
Вялікая сама не здатна виготовити бронежилети і пошити зимовий одяг.
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06.10.2022 13:15
+8
Слухати,що чеше Резніков- самого себе обманювати.Якщо турки не допомогли , китайці із задоволення нашиють рашисту флісових кальсонів і зашиють металеві плити в "броніки"
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06.10.2022 13:21
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Хай шиють кожухи.
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06.10.2022 13:12 Ответить
Щоб шити, треба мати руки, що ростуть не з одного місцяю На росії таких важко знайти
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06.10.2022 13:14 Ответить
Oleksandr Onys

Доречі, навіть в роки ДСВ, майже 100% кожухів до РККА (потім СА) були поставлені з Монголії.
А от ватнікі, це таки - да, улюблений раБсєянській одяг, починаючи від 100 км від МКАД, та 50 км від будь-якого обл. центру.
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06.10.2022 19:39 Ответить
Кожухи - то в Україні. у мокшан - ватнікі.
Думаєш - ватніків в Сібірі мало?
Да справа не в одязі - куйло намагається подібними закупівлями втянути "треті страни" в конфлікт.
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06.10.2022 15:12 Ответить
под украинских волонтёров закосили?
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06.10.2022 13:14 Ответить
ага, только хотели форму российского образца
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06.10.2022 13:20 Ответить
Если додумается форму украйнского образца вымарать в гумне и обшить значками из AliExpress, может сойдёт Кстати поищите по "russian military" в Али - там много чего интересного вылезает.
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06.10.2022 14:18 Ответить
не факт
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06.10.2022 15:00 Ответить
Не готові воювати, немає ресурсів , але прилізли убивати українців. Нехай замовлять дерев`янні бушлати.
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06.10.2022 13:14 Ответить
Ну, так за три дня ж бровь поднять собирались.
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06.10.2022 13:17 Ответить
Вони не планували довгу війну - вони планували швидкий бліцкриг. Захоплення Києва за 3 дні і тд.
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06.10.2022 13:19 Ответить
Забагато деревини буде, це для багатих. Дайош модний пластиковий пакет в маси на росії.
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06.10.2022 16:30 Ответить
Це означає,що нам вирішили закинути мінімум 500 тисяч тон російського м'яса? Щось вони там оптимістично налаштовані в порівнянні з настроями кацапів щодо мобілізації.
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06.10.2022 13:14 Ответить
якою пропагандою?? то вираз кацапів..
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06.10.2022 13:23 Ответить
Петро Кузик комбат Легіону Свобода, який у Пісках, теж казав про українську пропаганду. Пропаганда, це окозамилювання та закидання шапками і вона дуже шкідлива. Подивіться цікаве інтерв'ю. https://www.youtube.com/watch?v=gfFADMMra1Q
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06.10.2022 14:47 Ответить
я про вираз "укрпропаганда" - то є вислів кацапів - укропи, укрпропаганда, укрофашисти..скорочення гівняче..я про це

а то, про що Ви кажете - я не читаю)
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06.10.2022 15:26 Ответить
Звичайно, що вам бойовий комбат, який дає інтерв'ю під обстрілом в Пісках. Є же ви, вам би до зелені у партії, там такі як ви потрібні.
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06.10.2022 16:59 Ответить
А ви який телевізор дивитесь? Російський чи український? І що пропонуєте? Кричати "все пропало!"? Дивна думка.
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06.10.2022 13:54 Ответить
Як постійно називає той марафон Гео Лерос, що по телевізору "марафон п**дежу". Не раджу дивитись, якщо є Інтернет.
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06.10.2022 14:49 Ответить
звичайно вийде гроші поки що мають ,невийшло у турків вийде у північній кореї замовити якій пох на санкції..
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06.10.2022 13:24 Ответить
Вялікая сама не здатна виготовити бронежилети і пошити зимовий одяг.
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06.10.2022 13:15 Ответить
так вони заточені тільки під грабування й вбивство мирного населення
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06.10.2022 13:24 Ответить
Підіиде деревянии макінтош .
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06.10.2022 13:16 Ответить
Деревену шкода, краще зимові пакети
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06.10.2022 13:19 Ответить
Мама, мама, что мы будем делать,
Когда настанут зимни холода?
У тебя нет тёплого платочка,
У меня нет зимнего пальта! (с)
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06.10.2022 13:16 Ответить
кацапська арифметика:
500 тис. комплектів зимового одягу - 200 тис. бронежилетів = 300 тис. ваньків на хм відразу.
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06.10.2022 13:17 Ответить
у вас неправильный подсчет..

одним броники... другим отдежду)))) кому достался броник тот пусть ищет сам одежду...

а ктото без броникв и без одежды))))
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06.10.2022 13:41 Ответить
в Ілона маска замовте скафандри
3 в одному
-відразу й зимова форма бронірованая
та вартість така що на ста скафандрах
увесь бюджет арміі скіздить можна
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06.10.2022 13:20 Ответить
Слухати,що чеше Резніков- самого себе обманювати.Якщо турки не допомогли , китайці із задоволення нашиють рашисту флісових кальсонів і зашиють металеві плити в "броніки"
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06.10.2022 13:21 Ответить
США МАЕ попередити усі країни , що допомога раше буде наказана .
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06.10.2022 13:27 Ответить
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06.10.2022 13:28 Ответить
Ватники только ватники господа..
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06.10.2022 13:29 Ответить
А ти, резніков, багато закупив?
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06.10.2022 13:33 Ответить
Замовили лише 200 тис. при мільйоні армії.
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06.10.2022 14:51 Ответить
Ну, поки пошиють, якраз стільки і залишиться.
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06.10.2022 16:20 Ответить
То есть 300 000 орков заведомо должны были идти без бронежилетов. Есть факты снятия с мертвых и повторное использование обмундирования убитых. Это есть единственный выход для ватников.
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06.10.2022 13:35 Ответить
Пане Резнiков,що там iз зимовою формою для наших вийськови?,Проблемы лаптей не цiкавi.
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06.10.2022 13:35 Ответить
Расєянін (або маланець)"рєзніков" размишляє над новою схемою рятування "вєлікай масковії"? Чи як оце охарактеризувати: "....і готуватимемося до того, що з новим керівництвом Росії за допомогою партнерів буде обговорено нову систему гарантій безпеки для України, яка призведе до завершення цієї війни....."? Чому не розвал імперії зла, визнання права їхніх так званих автономій на державний устрій і відродження, звільнення народів окупованих москвою і створення національних держав, і відповідно лікування їхнього хворобливого великодержавного шовінізму - рашизму-тероризму?
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06.10.2022 13:36 Ответить
Єдина гарантія безпеки України це _неіснування росії як держави_
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06.10.2022 13:58 Ответить
Може Монголія кожухів нашиє... і в поліетілен...
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06.10.2022 13:40 Ответить
Як казав класик інтернету: "Страна непуганих идиотов..."
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06.10.2022 13:43 Ответить
Для этих дипилов - мешки куда актуальней.
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06.10.2022 13:49 Ответить
Русня, подсказываю: на Рублевке в кладовках хранится ***** туча комплектов зимней одежды, по сути никому не нужных. Правда, по большей части женской, но на безрыбье и рыба раком.
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06.10.2022 13:49 Ответить
Є ще посібник держави-терориста - іран, який завжди "ніпричому".
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06.10.2022 13:54 Ответить
А за які гроші
Чому їм ЄС дає ще гроші за нафту і газ?
Якби у Росії відмовились купувати будь-що , то в Росії не було б грошей щоб що-небудь собі купувати
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06.10.2022 13:56 Ответить
Заготовляйте лучше мешкотару
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06.10.2022 16:47 Ответить
 
 