8 997 28
Более 400 кв. км Херсонщины освобождены от оккупантов. Мы продвигаемся дальше, - ОК "Південь"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
На сегодняшний день Вооруженные силы Украины освободили уже более 400 кв. км территорий Херсонской области и продвигаются дальше.
Об этом во время брифинга на тему "Оперативная ситуация на юге Украины" проинформировала руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, отвечая на вопрос, можно ли говорить об успехах ВСУ по определенным направлениям, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Да, у нас успехи достаточно убедительны. Направления мы не называем, но уже более 400 квадратных километров Херсонщины освобождены от оккупантов. И мы продвигаемся дальше", - отметила Гуменюк.
Топ комментарии
+16 Arsen Kirillov
показать весь комментарий06.10.2022 13:17
+16 Игорь Матвеев c53f3f32
показать весь комментарий06.10.2022 13:19
+16 Чайка Київ
показать весь комментарий06.10.2022 13:25
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
https://www.youtube.com/watch?v=ipXGRjjoyDw&list=LL&index=2
ВСУ побеждают превосходящего по численности и огневой мощи врага. Значит ВСУ делают всё правильно.
так хочется сойти, но остановок нет
стартует в небеса, оставив след ракета
и это для *****, в один конец билет
могла б перетворити Америку на ядерний попіл,
але на її шляху трапилося село на Херсонщині.