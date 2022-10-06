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Более 400 кв. км Херсонщины освобождены от оккупантов. Мы продвигаемся дальше, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсонщина,область,херсонська

На сегодняшний день Вооруженные силы Украины освободили уже более 400 кв. км территорий Херсонской области и продвигаются дальше.

Об этом во время брифинга на тему "Оперативная ситуация на юге Украины" проинформировала руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, отвечая на вопрос, можно ли говорить об успехах ВСУ по определенным направлениям, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Да, у нас успехи достаточно убедительны. Направления мы не называем, но уже более 400 квадратных километров Херсонщины освобождены от оккупантов. И мы продвигаемся дальше", - отметила Гуменюк.

Смотрите: Украинские воины уничтожили вражеский склад боеприпасов на Херсонщине. ВИДЕО
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Топ комментарии
+16
Слава Україні, врешті решт йде мир на Україну.
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06.10.2022 13:17
+16
Касабам звіздець.
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06.10.2022 13:19
+16
Допомагай та оберігай вас Господ і Матінка Богородиця, ріднесенькі
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06.10.2022 13:25
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Слава Україні, врешті решт йде мир на Україну.
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06.10.2022 13:17 Ответить
Касабам звіздець.
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06.10.2022 13:19 Ответить
Темп просто необходимо ускорить.. но чтобы Наши Герои были целы и невредимы.... Слава химарсам.
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06.10.2022 13:23 Ответить
Легко сказати, вони й так на максимумі
https://www.youtube.com/watch?v=ipXGRjjoyDw&list=LL&index=2
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06.10.2022 13:28 Ответить
Це побажання і слова до Господа..
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06.10.2022 13:32 Ответить
Притча об ускорении темпа не катит. ЗСУ сами знают какой темп и когда. Иди сам попробуй как это, у меня например именно там родной племянник погиб.
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06.10.2022 13:31 Ответить
ускорение темпа - только ценой жизней тех, кто атакует. других вариантов нет.
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06.10.2022 13:36 Ответить
И быть не может..
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06.10.2022 13:47 Ответить
Допомагай та оберігай вас Господ і Матінка Богородиця, ріднесенькі
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06.10.2022 13:25 Ответить
про що ви дізналися,вороги доречі теж порозумнішали,навіть диркін заткнувся.
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06.10.2022 13:29 Ответить
А что ещё вы читаете на вражеских пабликах?
ВСУ побеждают превосходящего по численности и огневой мощи врага. Значит ВСУ делают всё правильно.
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06.10.2022 13:41 Ответить
Еще совести хватает открывать гнилую пасть на военных. Иди кацапским гусям шеи крути, катюша.
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06.10.2022 13:45 Ответить
закрой свою пасть Катьюша...
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06.10.2022 14:24 Ответить
Качается вагон стучат колеса глухо
так хочется сойти, но остановок нет
стартует в небеса, оставив след ракета
и это для *****, в один конец билет
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06.10.2022 13:35 Ответить
У кого-то проблемы с арифметикой - либо у deepstatemap, либо у мадам Гуменюк. Deepstatemap показывает освобождены на Херсонщине 1060 кв.км со 2 октября.
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06.10.2022 13:48 Ответить
возможно считают от разных позиций.
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06.10.2022 13:50 Ответить
Ну так просто скромна та Гуменюк.
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06.10.2022 16:53 Ответить
Это очень немного, к сожалению. Всего 1,5% территории области. Но надеемся, что будет много больше.
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06.10.2022 13:49 Ответить
Найвеличніша армія світу
могла б перетворити Америку на ядерний попіл,
але на її шляху трапилося село на Херсонщині.

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06.10.2022 13:57 Ответить
Бульдозер, ***
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06.10.2022 14:02 Ответить
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06.10.2022 15:15 Ответить
кто то ******* и ****** за 3 дня почти весь юг окупировали а кто то свои жизни теряет!
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06.10.2022 16:31 Ответить
У каждого "кто-то" есть конкретные фамилии. И сейчас они при власти.
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06.10.2022 17:24 Ответить
І ввечері щеневтік оманський прогундосить переможні реляції. Тільки в нас на Волині почастішали поховання Героїв.Ось така плата за пройоби і сліпоту квпрталу зечмонь.
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06.10.2022 17:00 Ответить
Нужно быстрее освобождать, пока они не окопались там.
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06.10.2022 17:03 Ответить
400кв км это квадрат со стороной 20км, довольно не хило.
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06.10.2022 17:19 Ответить
 
 