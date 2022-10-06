Второго Медведчука у нас нет. Но есть интересная идея набора обменного фонда для освобождения наших пленных, - Богдан "Тавр" Кротевич, начальник штаба полка "Азов"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
У "Азова" есть идея относительно того, какой обменный фонд должен быть для возвращения пленных защитников.
Об этом во время пресс-конференции заявил начальник штаба полка "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, офицерский состав, освободивший из плена активно сотрудничает с Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными.
"По нашим спискам погибших в Еленовке 41 человек, но мы не всех опросили. Списки собираются", - отметил Кротевич.
Он отметил, что при выходе из "Азовстали" командир полка Денис Прокопенко держал связь с президентом Зеленским и главнокомандующим ВСУ Залужным, а также связь с руководителем ГУР МО Будановым.
Кротевич назвал обмен Медведчука "политическим".
"Это мое личное мнение, это был политический обмен Медведчука. Второго Медведчука у нас пока нет, но есть интересная идея по поводу того, чтобы набрать обменный фонд для получения наших пленных и я надеюсь, что представители власти нас выслушают", - добавил украинский защитник.
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А вот по гуглу и форбс,Порошенко за 5 лет президенства потерял 40% своих активоф. Как и олигархи при Порошенко потеряли до 50%. Зато при Зеленском (за 2 года!) увеличили свои активы от 2.5 раз до 56 раз у Медвечука. Это тот- же гугл и форбс.
И с "Ющенко у руля" были Янукович и Тимошенко.
И первый признак ************* - подхрюкивание сакзаному ************** "любой,кроме Порошенко!"
естественно потерял...
в 2014 началась война... и сразу стоимость акций рухнула...
вот сейчас моя машина и квартира стоят раза в 4 дешевле чем стоили тогда...
а когда мы победим? то что будет--- ествествнно из возврождением Украины и моя собственность вырастет в цене.... ествествннно акции начнут расти
увеличили активы? а может им пришлось их выводить из офшоров? и начинать показывать более подробно??
а то по бумажкам "все нищие и убогие" а по факту одни гаремы...
и всеже почему админам так ненравитья тот факт что ктот вдруг приядя с командой к власти врдруг из жалкого миллионера ставал миллиардером.. ну это факт..
не ложь не оскорбление...
правильним і чесним кроком з нашоі сторони !!
гріти у ВР , та ще і гроші отримувати 👍🏼
бикКанов,єрмак,тіщенко Бєня...
Беню только американцы торгуют русским он на россии нах не нужен.
було б бажання