Второго Медведчука у нас нет. Но есть интересная идея набора обменного фонда для освобождения наших пленных, - Богдан "Тавр" Кротевич, начальник штаба полка "Азов"

У "Азова" есть идея относительно того, какой обменный фонд должен быть для возвращения пленных защитников.

Об этом во время пресс-конференции заявил начальник штаба полка "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, офицерский состав, освободивший из плена активно сотрудничает с Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными.

"По нашим спискам погибших в Еленовке 41 человек, но мы не всех опросили. Списки собираются", - отметил Кротевич.

Он отметил, что при выходе из "Азовстали" командир полка Денис Прокопенко держал связь с президентом Зеленским и главнокомандующим ВСУ Залужным, а также связь с руководителем ГУР МО Будановым.

Кротевич назвал обмен Медведчука "политическим".

"Это мое личное мнение, это был политический обмен Медведчука. Второго Медведчука у нас пока нет, но есть интересная идея по поводу того, чтобы набрать обменный фонд для получения наших пленных и я надеюсь, что представители власти нас выслушают", - добавил украинский защитник.

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