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Новости Война в Украине Обмен пленными Война
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война (46904) Медведчук (1755) обмен (1237) Азов (697)

Второго Медведчука у нас нет. Но есть интересная идея набора обменного фонда для освобождения наших пленных, - Богдан "Тавр" Кротевич, начальник штаба полка "Азов"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кротевич

У "Азова" есть идея относительно того, какой обменный фонд должен быть для возвращения пленных защитников.

Об этом во время пресс-конференции заявил начальник штаба полка "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, офицерский состав, освободивший из плена активно сотрудничает с Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными.

"По нашим спискам погибших в Еленовке 41 человек, но мы не всех опросили. Списки собираются", - отметил Кротевич.

Он отметил, что при выходе из "Азовстали" командир полка Денис Прокопенко держал связь с президентом Зеленским и главнокомандующим ВСУ Залужным, а также связь с руководителем ГУР МО Будановым.

Кротевич назвал обмен Медведчука "политическим".

"Это мое личное мнение, это был политический обмен Медведчука. Второго Медведчука у нас пока нет, но есть интересная идея по поводу того, чтобы набрать обменный фонд для получения наших пленных и я надеюсь, что представители власти нас выслушают", - добавил украинский защитник.

Также смотрите: Освобожденный из плена "азовец" Николай Кущ (Фрост). ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+40
мудаєв,шуфріч,бойко,ермак.....
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06.10.2022 13:52
+20
Зеля имея только убыточный киношный бизнес стал милиардером! За это получил звание "еврей года"! Не каждый еврей,даже в Израэле, за два года становиться $ миллиардером.
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06.10.2022 14:09
+19
Всю ОПЗЖ скопом , потрібно міняти на громадян нашоі краіни і це буде
правильним і чесним кроком з нашоі сторони !!
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06.10.2022 13:57
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мудаєв,шуфріч,бойко,ермак.....
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06.10.2022 13:52 Ответить
Зеля имея только убыточный киношный бизнес стал милиардером! За это получил звание "еврей года"! Не каждый еврей,даже в Израэле, за два года становиться $ миллиардером.
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06.10.2022 14:09 Ответить
Офшорньіе милиардьі форбс не отражает ,и налоги с них не платяться!
А вот по гуглу и форбс,Порошенко за 5 лет президенства потерял 40% своих активоф. Как и олигархи при Порошенко потеряли до 50%. Зато при Зеленском (за 2 года!) увеличили свои активы от 2.5 раз до 56 раз у Медвечука. Это тот- же гугл и форбс.
И с "Ющенко у руля" были Янукович и Тимошенко.
И первый признак ************* - подхрюкивание сакзаному ************** "любой,кроме Порошенко!"
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06.10.2022 14:28 Ответить
вот меня разбанили на странно диктатурой попахивает... похоже админы кацапские.. методы теже..

естественно потерял...
в 2014 началась война... и сразу стоимость акций рухнула...

вот сейчас моя машина и квартира стоят раза в 4 дешевле чем стоили тогда...

а когда мы победим? то что будет--- ествествнно из возврождением Украины и моя собственность вырастет в цене.... ествествннно акции начнут расти

увеличили активы? а может им пришлось их выводить из офшоров? и начинать показывать более подробно??

а то по бумажкам "все нищие и убогие" а по факту одни гаремы...

и всеже почему админам так ненравитья тот факт что ктот вдруг приядя с командой к власти врдруг из жалкого миллионера ставал миллиардером.. ну это факт..
не ложь не оскорбление...
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16.10.2022 23:39 Ответить
Кацап?
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06.10.2022 14:20 Ответить
Це вже відпрацьований матеріал.
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06.10.2022 13:55 Ответить
...аграхимия, безумна, тищенко.
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06.10.2022 14:05 Ответить
Кивалова бы, или портнова--- но мудрые пескари, свалили резко и зимой.
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06.10.2022 15:46 Ответить
Кажуть , не на часі 🙁
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06.10.2022 13:59 Ответить
Тебе можна.
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06.10.2022 14:00 Ответить
Коля , за тебе , не дадуть навіть обі@цяної копійчини , тому сиди мовчки 😡
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06.10.2022 14:00 Ответить
Скажи спасиба что армия есть и способная ******* кацапов.
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06.10.2022 14:03 Ответить
Всю ОПЗЖ скопом , потрібно міняти на громадян нашоі краіни і це буде
правильним і чесним кроком з нашоі сторони !!
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06.10.2022 13:57 Ответить
кому они нужны. Даже по курсу 1:1 не пойдут
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06.10.2022 14:06 Ответить
Та хоть всіх опзж на 1 українця і то корисно
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06.10.2022 14:09 Ответить
Ви помиляєтесь , бо всю ОПЗЖ мобілізують і підуть воювати , а не дупи
гріти у ВР , та ще і гроші отримувати 👍🏼
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06.10.2022 14:11 Ответить
та в нас є ще на обмін
бикКанов,єрмак,тіщенко Бєня...
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06.10.2022 14:00 Ответить
за Баканова можно, но он носитель гос-тайны, как и Елдак.
Беню только американцы торгуют русским он на россии нах не нужен.
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06.10.2022 14:08 Ответить
Так они эти гостайны срзу на московию отправляют! Недаром все разедданые напрвляют в ГШ,минуя и ОПУ и ГУР!
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06.10.2022 14:13 Ответить
Беня - це діамант для кремля , бо це мішок з баблом , яке можна спокійо віждати
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06.10.2022 14:13 Ответить
Интересно, как ты себе это представляешь? Как Кремль может отжать бенины активы в Украине? Иногда в голову полезно не просто есть =)
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06.10.2022 14:17 Ответить
Єрмак, принаймні офіційно, не може бути носієм держтаємниці. Він, навіть, не державний службовець. Він присягу не давав.
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06.10.2022 15:46 Ответить
сожитель буданова - гогилашвили
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06.10.2022 14:08 Ответить
Слава ВОЇНАМ! Нарешті азовцям перепадає хоча б крихта уваги, якої бійці достойні давно! Ось тут: https://tv-park.ua/category/azov/ - про них до 24 лютого. Поцікавтесь. Довірливі, деякі унікальні, розмови допоможуть краще осягнути азовське єство. Невже потрібна була героїчна трагедія "Азовсталі", щоб помітити цих ЛЮДЕЙ? Зрозуміти. Підтримати. Захистити від чорних ротів. Добре слово мовити. Стільки помиїв, скільки вилили на "Азов" - не зніс ніхто! Біда в тому, що не тільки з-за поребрика старалися... Переважна ж більшість інших рідних медіа, у кращому випадку, мовчала. Сподіваюсь, нинішня цікавість до ВОЇНІВ "Азову" - не хайп на потребу дня. Будьмо з ними завжди! І пам'ятаймо загиблих!
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06.10.2022 14:01 Ответить
а сойдьош за ідіота
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06.10.2022 14:18 Ответить
Жену боневтика на обмен!
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06.10.2022 14:09 Ответить
не варто розлучати сім'ю, за двох більше обміняти можна
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07.10.2022 00:05 Ответить
за двоих конечно больше!
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08.10.2022 10:53 Ответить
онуфрий и все попы РПЦ МП, Новинский, Шуфрич, Бойко, Мураев, Труханов, только в Киеве можно на 2 полка Азов насобирать не напрягаясь. А если судей пошерстить можно и кубань с крымом выменять без боев.
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06.10.2022 14:10 Ответить
им эти попы цены только в Украине при пересечении попом украино-российской границы ценность попа падает к нулю. Тоже самое касается шуфричей.
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06.10.2022 14:13 Ответить
Как же хочется новинского--- схимника праведника, смиренного отрока христового, чуть взять за помидоры. Ох и добра выпадет у инока смиренного. Славянский ты наш, пастушок Араратский!
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06.10.2022 15:53 Ответить
да. сей смиренный муж начинал с того,что хотел лишить Украину Евро-2000. Его кураторы все понимали уже тогда.
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06.10.2022 16:08 Ответить
2012 конечно. Бутусов, прицепи нормальный движок!
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06.10.2022 16:09 Ответить
Таких "медвежчуков" у нас много. Могу без подготовки: ермак, арахамияи т.д.
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06.10.2022 14:15 Ответить
таких потвор як ведмедчук ще з десяток набрати дійсно реально
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06.10.2022 14:16 Ответить
таких потвор як ведмедчук ще з десяток набрати цілком реально
було б бажання
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06.10.2022 14:18 Ответить
Можна спробовати обміняти Рабіновича та інших ЖОПів, подивитися, який в них обмінний курс.
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06.10.2022 14:31 Ответить
Портнов, Рабінович, Суркіси, Кива та ще якісь з опзж вже давно втікли з України. Ківалов також.
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06.10.2022 16:28 Ответить
Отдайте люсю, он (она) на все руки и задницу мастер!!!!
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06.10.2022 14:34 Ответить
більшість слуг оп3z це 3ара3 вони 3акрились і вдягнули вишиванки так що медведчук не один
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06.10.2022 14:36 Ответить
"і я сподіваюся, що представники влади нас вислухають" - як казала моя бабця: "Дай Боже нашому теляті да вовка з"їсти"
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06.10.2022 14:39 Ответить
Елдак это второй меРтвечук, бойко, королевская, шуфрич, рабинович, бондаренко, скорик, кивалов и т.д этого Гавна предостаточно, это я не считаю ваЗЕлиновский Сброд...
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06.10.2022 14:53 Ответить
Кутузова не забудьте. Пардон, Шуфрича в список. К слову, где оно? Что то давно его не пи...ли.
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06.10.2022 15:07 Ответить
Завгосп не дозволить. Він дав добро тільки на відосики.
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06.10.2022 15:08 Ответить
паша-мерседес, новінський, вишка бойка, агєнт єрмак і т.д. цього лайна вистачить на дивізію, лиш би брали
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06.10.2022 15:28 Ответить
Невже завгоспа запропонують?
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06.10.2022 23:01 Ответить
 
 