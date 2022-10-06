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Кличко (4516) финансы (344) территориальная община (96)

АГУ обратилась в Кабмин с просьбой вернуть возможность оказывать финансовую помощь между громадами напрямую, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Экономика

гроші

Ассоциация городов Украины обратилась к Правительству с просьбой отменить нормы постановления, которым было остановлено перечисление средств на восстановление пострадавших территорий между громадами. Кабмин обязал громады согласовывать свои решения о предоставлении финансовой помощи другим громадам с Министерством финансов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт КГГА.

"Требование обязательного согласования Министерством финансов Украины перечисления средств между местными бюджетами нарушает принципы самостоятельности местного самоуправления, снижает оперативность принятия решений, останавливает восстановление и подготовку к зиме разрушенных агрессором громад", – сказал глава Ассоциации городов Украины, мэр Киева Виталий Кличко во время заседания Правления АГУ.

Члены Правления АГУ обратили внимание на то, что во время действия военного положения передача средств между местными бюджетами обеспечила оперативное финансирование мер по восстановлению критической инфраструктуры, разрушенной в результате российской агрессии, социальной поддержки граждан на освобожденных территориях. С помощью этого инструмента громады западных регионов активно помогают громадам, пострадавшим от полномасштабного вторжения российского агрессора.

Главы громад подчеркнули, что передача средств также используется для финансирования льготной перевозки граждан, предоставления медицинских услуг гражданам в больницах, ликвидации чрезвычайных ситуаций на системах теплоснабжения, которые находятся на обслуживании в областных коммунальных предприятиях, строительстве, содержании и обслуживании дорог между населенными пунктами.

АГУ также отмечает, что целевое использование средств находится под строгим контролем Государственной казначейской службы Украины.

Автор: Анастасія Потіха
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А відкат уряду?
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06.10.2022 14:30 Ответить
Враховуючи, що самоврядування у Києві наразі відсутнє, Кличко прикриваючись нібито шляхетним приводом та під егідою, створеною ним асоціацією міст вирішив пограбувати громаду міста. А органи владних повноважень роблять вигляд що нічого не помічають ні його мародерства до активної фази війни з рф, ні тепер.
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06.10.2022 15:31 Ответить
Шо, прям так ?? Ви мабуть за ту асоціацію міст, яку створили Зе* і Єрмак.

"Всеукраїнська Асоціація об'єднаних територіальних громад"- це вона, чи ще якась є ??
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06.10.2022 16:30 Ответить
 
 