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В Запорожье спасатели продолжают разбирать завалы. Известно о трех погибших. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В Запорожье под завалами разрушенного дома, куда утром попала ракета, нашли тела двух человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Запорожской ОВА.

"В настоящее время установлена информация о 3 погибших. Еще 12 граждан госпитализированы в медицинские учреждения города, среди них - один ребенок", - говорится в сообщении

В Запорожье спасатели продолжают разбирать завалы. Известно о трех погибших 01

В Запорожье спасатели продолжают разбирать завалы. Известно о трех погибших 02
В Запорожье спасатели продолжают разбирать завалы. Известно о трех погибших 03
В Запорожье спасатели продолжают разбирать завалы. Известно о трех погибших 04
В Запорожье спасатели продолжают разбирать завалы. Известно о трех погибших 05
В Запорожье спасатели продолжают разбирать завалы. Известно о трех погибших 06
В Запорожье спасатели продолжают разбирать завалы. Известно о трех погибших 07
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Топ комментарии
+17
скоти вночі вбивають мирне населення а вдень хочуть миру і переговорів з парламентом.
про таких кажуть - змії, гадюче поріддя, лукаві лицеміри, ваш батько диявол
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06.10.2022 15:10
+9
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06.10.2022 15:12
+4
Запад ссыкливый ,смотри,тебе мало жертв Украинцев,небо про которое мы просили закрыть ты уже "закрыл",танки дал,ракеты на 300км тоже,сколько же еще Сатана должен убить людей в Украине что бы вы вместо озабоченности на чали все таки помогать по настоящему!??
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06.10.2022 15:11
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скоти вночі вбивають мирне населення а вдень хочуть миру і переговорів з парламентом.
про таких кажуть - змії, гадюче поріддя, лукаві лицеміри, ваш батько диявол
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06.10.2022 15:10 Ответить
кстати "дьявол" убил с 10(не триллионов) людей. по приказу милостивого Яхве.
... так шо путин... ну как бы тоже, лжет, но как и Яхве.
ты почитай, а потом кричи шо я типо сотонист и т.д., я так же ненавижу Сталина, но он против Яхве - соплявая сопля на сопле сопли Яхве
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06.10.2022 15:28 Ответить
Запад ссыкливый ,смотри,тебе мало жертв Украинцев,небо про которое мы просили закрыть ты уже "закрыл",танки дал,ракеты на 300км тоже,сколько же еще Сатана должен убить людей в Украине что бы вы вместо озабоченности на чали все таки помогать по настоящему!??
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06.10.2022 15:11 Ответить
Ну iшо ти оце налiпив ?
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06.10.2022 15:37 Ответить
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06.10.2022 15:12 Ответить
Закрий своє брудне хлебало, примітив, тпупорилий.
Сподіваюсь, таке формулювання і до такої мерзенної блювоти, як ти, дійде.
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06.10.2022 15:39 Ответить
конечно же!
якщо ти закриєш своє.
Бо нема ніякого "бога", їх придумали тисячі, для таких як ти.
ТИ!
А тепер, давай про "зерно гірчичне" шоб мені інфаркт стався.
ааааа, опа, а нєту.
тобто або ти невіруючий, або боха нєт.
ну або я правий шо ти.... гуляєш зі своїми свічечками в , знаєш де?
Правильно! В парку.
)а свічечки в тилу, там, одразу в штанах, в кишенях(
буде мені тут за богів кричати. Ов, хлопе, ти або йди в печеру, або нема ніяких богів, бо тоді кістки динозаврів виходить шо сотона підставляє. А вчених нада спаліть віз файр.
знайшов до кого гавкнути блін
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09.10.2022 21:25 Ответить
 
 