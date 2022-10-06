В Запорожье спасатели продолжают разбирать завалы. Известно о трех погибших. ФОТО
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В Запорожье под завалами разрушенного дома, куда утром попала ракета, нашли тела двух человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Запорожской ОВА.
"В настоящее время установлена информация о 3 погибших. Еще 12 граждан госпитализированы в медицинские учреждения города, среди них - один ребенок", - говорится в сообщении
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про таких кажуть - змії, гадюче поріддя, лукаві лицеміри, ваш батько диявол
... так шо путин... ну как бы тоже, лжет, но как и Яхве.
ты почитай, а потом кричи шо я типо сотонист и т.д., я так же ненавижу Сталина, но он против Яхве - соплявая сопля на сопле сопли Яхве
Сподіваюсь, таке формулювання і до такої мерзенної блювоти, як ти, дійде.
якщо ти закриєш своє.
Бо нема ніякого "бога", їх придумали тисячі, для таких як ти.
ТИ!
А тепер, давай про "зерно гірчичне" шоб мені інфаркт стався.
ааааа, опа, а нєту.
тобто або ти невіруючий, або боха нєт.
ну або я правий шо ти.... гуляєш зі своїми свічечками в , знаєш де?
Правильно! В парку.
)а свічечки в тилу, там, одразу в штанах, в кишенях(
буде мені тут за богів кричати. Ов, хлопе, ти або йди в печеру, або нема ніяких богів, бо тоді кістки динозаврів виходить шо сотона підставляє. А вчених нада спаліть віз файр.
знайшов до кого гавкнути блін