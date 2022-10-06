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Путин понимает, что после применения ядерного оружия он будет неспособен сохранить свою жизнь, - Зеленский (обновлено)
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Путин понимает, что "мир никогда не простит" российский ядерный удар.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Владимир Зеленский.
"Если даже он (Путин. – Ред.) решит бить ядерными ударами… Я думаю, что мир ему это никогда не простит, и никогда не простит эту землю под названием Россия. Я считаю, что директор России, их руководитель, очень любит свою жизнь. Я думаю, что он понимает, что после применения ядерного оружия он не сможет сохранить свою жизнь. Я в этом уверен", - подчеркнул глава государства.
Отвечая на вопрос, возрос ли риск применения Россией ядерного оружия, Зеленский ответил: "Сложно сказать".
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+16 Voc Vox
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+15 Ольга Мартынюк 8c212b17
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Просто кремль у все це не вірить так само як і не вірив про ленд-ліз для України
2) чому обов'язково треба чекати, поки путлер вдарить по Україні тактичною ядерною зброєю, а не випередити його, для мене загадка. він уже наробив і наговорив на шибеницю. трибунал - арешт - страта.
Максимум на что сподобится ***** это испытание Яо над Черным морем .
Пример Германии, которую хйуло так любит копировать, должен быть наглядным. Придётся остаться без ЯО, без флотов, без аэродромов и из военной техники разрешат выпускать "Оку" вместо "Трабанта".
Що ми взагалі знаємо про Світ? Може тут норма геноциди, ядерні війни, насильство.
Подивіться як ми всі живемо, рак, віруси, бактерії, бандитизм, вбивства, ґвалтування, війни, нещасні випадки, стихійні лиха - чому ядерна війна це щось форс-мажорне?? ІМХО це норма, просто ми ще не звикли, бо тільки нещодавно винайшли поділ ядра.
Что-то говоришь - имей субъективность. Скажи, например, что если США не ответят ракетным ударом (мощнейшим с конкретными целями уничтожить ВС РФ и чмоню самого) в течение 24 часов после даже банальной доставки ядерной боеголовки к нашим границам, то я запущу 30 гражданских самолетов по всем базам НАТО в Европе и еще столько же по кацапам, самолетов напичканных ядерными отходами вместе с парой тонн взрывчатки, чтобы они взлетели в воздух мелкой радиоактивной пылью. Не обязательно именно это говорить, можно другое, но это субъективное высказывание. С конкретной, выполнимой угрозой в сторону мягкотелых американских политиков, которые по неделе советуются с дебилами и консервами-советниками, а не решительно ведут себя как мировая держава. Чтобы они стали боятся за себя, а не сидеть над картами и играть нашими жизнями как фишками, считая по песчинкам поставки номенклатуры вооружений.
Чмоне угрожать можно одним единственным способом: ракетной базой в Казахстане или же группой спецназа, расквартированной именно там. Там ближе всего к его самому укрепленному бункеру, который в тысячах километров от американских крылатых ракет. И нам надо сотрудничество с Казахстаном именно ради военной базы в нем. Можно угрожать его окружению, которое расположено вдоль Москвы, не первые лица, но их племянники, например, та и другие родственники. Тоже хорошая вещь. Можно показать установленный кумулятивный заряд на газопроводе в Китай и в Европу. Можно показать на подводной камере (правда там очень глубоко, камеру порвет плюс не каждый кабель на такую длину будет давать картинку), что лежит мина на Турецком потоке, примагниченная к трубопроводу, и ее можно взорвать в любой момент. Вот, покажи вот эту видеозапись, это реально субъективность. Сделаешь это - я сделаю это.
Фрейд ліг на підлогу.
"Всі ми почули своєрідне зізнання *****, що все йде в нього не за планом; він сказав, що ситуація на "нових територіях" є "неспокійною і навіть небезпечною". З огляду на те, що ми бачили за останні пару тижнів - мобілізація, так звані "референдуми", промова минулої пʼятниці, сповнена шалених антизахідних пасажів, і рішення про анексію - стає зрозумілим, що стратегія ***** та каспів-орків полягає в ескалації. Він не шукає ні відступу, ні врегулювання шляхом переговорів. Це також не поведінка того, хто усвідомлює, що йому загрожує програш. Він як і раніше сповнений рішучості перемогти в Україні та протистояти Заходу - і він досі вірить, що тримає в руках потужні карти.
Здається, у *********** немає задньої передачі - і, можливо, немає гальм. Він їде дуже небезпечним шляхом - ескалаційним".
Цей коліпаст - це стаття на стрічці подій "LIVE Live, Війна Росії проти України: українські військові просуваються на Півдні та Сході, США дають ще більше HIMARS" від 06/10.22 в 15:52