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Путин понимает, что после применения ядерного оружия он будет неспособен сохранить свою жизнь, - Зеленский (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

путін

Путин понимает, что "мир никогда не простит" российский ядерный удар.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"Если даже он (Путин. – Ред.) решит бить ядерными ударами… Я думаю, что мир ему это никогда не простит, и никогда не простит эту землю под названием Россия. Я считаю, что директор России, их руководитель, очень любит свою жизнь. Я думаю, что он понимает, что после применения ядерного оружия он не сможет сохранить свою жизнь. Я в этом уверен", - подчеркнул глава государства.

Отвечая на вопрос, возрос ли риск применения Россией ядерного оружия, Зеленский ответил: "Сложно сказать".

Также читайте: НАТО должно сделать невозможным применение Россией ядерного оружия, - Зеленский
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Топ комментарии
+16
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06.10.2022 15:52
+15
За путлера запереживав.
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06.10.2022 15:39
+12
Вова, якщо ти ще цього не зрозумів: ху#ло у будь-якому випадку вже не зможе зберегти своє життя.
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06.10.2022 15:40
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За путлера запереживав.
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06.10.2022 15:39 Ответить
угу..всіх українців хвилює, що може бути завданий удар і можемо ми не пережити - а він про бункерне чмо розмірковує..
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06.10.2022 15:42 Ответить
Не переживай маринка, не ударит, его войска до сих пор не получили средства защиты от ОМП
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06.10.2022 19:39 Ответить
Хм, мудро, хорошо сказал.. чувствуется мощь в словах
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06.10.2022 19:37 Ответить
Вова, якщо ти ще цього не зрозумів: ху#ло у будь-якому випадку вже не зможе зберегти своє життя.
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06.10.2022 15:40 Ответить
8 місяців після початку повномаштабної війни досі живий
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06.10.2022 15:55 Ответить
Світ не те що не пробачить путіна він його знищить. І це неодноразово говорили навіть російські політологи тобто вони розуміють наслідки що у разі ядерної війни буде відповідь по бункерах путіна.
Просто кремль у все це не вірить так само як і не вірив про ленд-ліз для України
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06.10.2022 15:43 Ответить
1) поки що ніхто не казав про те, що буде відповідь по бункеру. казали про знищення чм флоту і тому подібне. думаю, путлеру насрать на той чм флот, у нього ще три флоти є.
2) чому обов'язково треба чекати, поки путлер вдарить по Україні тактичною ядерною зброєю, а не випередити його, для мене загадка. він уже наробив і наговорив на шибеницю. трибунал - арешт - страта.
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06.10.2022 20:44 Ответить
Запад ответит это однозначно. А мы можем тоже ответить, тем более речь о выживании. Фугас + отходы с АЭС и готова "грязная" ядерная бомба2. Засыпать всю расею от последнего села до масквабада + АЭС на территории московщины.
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06.10.2022 15:44 Ответить
да всё намного проще. если пульнут в нас калибрами с ядеркой, например по львову или киеву, то не все ж калибры долетят. вот те которые не долетят (будут сбиты), разбираются, боеголовка вкладывается в какой нибудь нептун и летит обратка куда нибудь в Тулу или Ростов, настоящая, не грязная
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06.10.2022 17:04 Ответить
Кстати тогда границу можно переходить, и отомстить там по полной, а у рашистов будут сложности в применении ЯО уже по своей территории.
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06.10.2022 15:47 Ответить
Було би приємно завтра подивитися балет "лєбідіное озеро" . Мо завтра його вб'ють чи тортом отруять.
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06.10.2022 15:47 Ответить
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06.10.2022 15:48 Ответить
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06.10.2022 15:52 Ответить
Дякуючи Zeленому асфальту кацапи змогли шаидко оточити Маріуполь
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06.10.2022 15:56 Ответить
****** бы Вова меньше и не подыгрывал бы ФСБ в её ипсо по нагнетанию ядерной истерии.
Максимум на что сподобится ***** это испытание Яо над Черным морем .
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06.10.2022 15:52 Ответить
Эрдогану это очень не понравится
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06.10.2022 16:18 Ответить
Тобто щоб перевірити, треба йому дати це зробити?
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06.10.2022 15:55 Ответить
як там вова шашликі на 9 травня? посмажили?
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06.10.2022 15:55 Ответить
Пока экономику России не добили и разные Ковальчуки кое-чем владеют, важно, чтобы они поняли, что после ядерного удара они будут владеть только тем, что надето на них.
Пример Германии, которую хйуло так любит копировать, должен быть наглядным. Придётся остаться без ЯО, без флотов, без аэродромов и из военной техники разрешат выпускать "Оку" вместо "Трабанта".
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06.10.2022 15:58 Ответить
якщо чесно, то хз... з чого ми взяли, що застосування ЯЗ - щось за межами реальності?
Що ми взагалі знаємо про Світ? Може тут норма геноциди, ядерні війни, насильство.
Подивіться як ми всі живемо, рак, віруси, бактерії, бандитизм, вбивства, ґвалтування, війни, нещасні випадки, стихійні лиха - чому ядерна війна це щось форс-мажорне?? ІМХО це норма, просто ми ще не звикли, бо тільки нещодавно винайшли поділ ядра.
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06.10.2022 15:58 Ответить
я ж і кажу. тим більше, тактична ядерна зброя - це та сама ракета або снаряд із ядерною начинкою, її і відстежити важко. а в путлера ніяких сантиментів нема, це вже всі давно побачили.
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06.10.2022 20:48 Ответить
Слабое высказывание. Неуверенность и слабость. Как будто наоборот заманивает применять ядерное оружие.

Что-то говоришь - имей субъективность. Скажи, например, что если США не ответят ракетным ударом (мощнейшим с конкретными целями уничтожить ВС РФ и чмоню самого) в течение 24 часов после даже банальной доставки ядерной боеголовки к нашим границам, то я запущу 30 гражданских самолетов по всем базам НАТО в Европе и еще столько же по кацапам, самолетов напичканных ядерными отходами вместе с парой тонн взрывчатки, чтобы они взлетели в воздух мелкой радиоактивной пылью. Не обязательно именно это говорить, можно другое, но это субъективное высказывание. С конкретной, выполнимой угрозой в сторону мягкотелых американских политиков, которые по неделе советуются с дебилами и консервами-советниками, а не решительно ведут себя как мировая держава. Чтобы они стали боятся за себя, а не сидеть над картами и играть нашими жизнями как фишками, считая по песчинкам поставки номенклатуры вооружений.

Чмоне угрожать можно одним единственным способом: ракетной базой в Казахстане или же группой спецназа, расквартированной именно там. Там ближе всего к его самому укрепленному бункеру, который в тысячах километров от американских крылатых ракет. И нам надо сотрудничество с Казахстаном именно ради военной базы в нем. Можно угрожать его окружению, которое расположено вдоль Москвы, не первые лица, но их племянники, например, та и другие родственники. Тоже хорошая вещь. Можно показать установленный кумулятивный заряд на газопроводе в Китай и в Европу. Можно показать на подводной камере (правда там очень глубоко, камеру порвет плюс не каждый кабель на такую длину будет давать картинку), что лежит мина на Турецком потоке, примагниченная к трубопроводу, и ее можно взорвать в любой момент. Вот, покажи вот эту видеозапись, это реально субъективность. Сделаешь это - я сделаю это.
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06.10.2022 16:02 Ответить
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06.10.2022 16:07 Ответить
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06.10.2022 16:20 Ответить
Какой однако задумчиво- вумный, золотомедалист видать. Канта читал с детства. Нет таких у нас, шкива был, ушел к умным. Стакан видать ногами зажал. Потом сербнет, как в столовке, под столом.
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06.10.2022 17:02 Ответить
от, гаряче підтримую!
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06.10.2022 20:49 Ответить
Завали ібло мразота зелена
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06.10.2022 16:04 Ответить
Зеля ще донедавна вважав, що можна домовитися з Ху*лом, десь бачив «мир в його очах», але ж хто тепер це згадає, хіба що поро хоботи)
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06.10.2022 16:18 Ответить
Президенту "сложно сказать" чи виріс рівень загрози використання ядерної зброї, а от що там карлік розуміє, про що думає, чи переживе карлік ядерну атаку, Президент точно знає.
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06.10.2022 16:19 Ответить
Цицерон оманський Володимир Асфальтович, видав потужний аналітичний огляд ....
Фрейд ліг на підлогу.
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06.10.2022 16:59 Ответить
ога. стратєгіст. найвеличніший лідор **********.
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06.10.2022 20:50 Ответить
А что это ты клоун, так беспокоишься за сраного карлика, переживёт он или не переживёт ядерную атаку? Тебе бы лучше побеспокоиться о своём народе, если он тебе дорог, а не об этом гитлере-фашисте.
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06.10.2022 17:15 Ответить
"У *********** немає гальм" - вважає Стів Розенберг, редактор служби BBC для лаптєй, про ескалацію війни ******
"Всі ми почули своєрідне зізнання *****, що все йде в нього не за планом; він сказав, що ситуація на "нових територіях" є "неспокійною і навіть небезпечною". З огляду на те, що ми бачили за останні пару тижнів - мобілізація, так звані "референдуми", промова минулої пʼятниці, сповнена шалених антизахідних пасажів, і рішення про анексію - стає зрозумілим, що стратегія ***** та каспів-орків полягає в ескалації. Він не шукає ні відступу, ні врегулювання шляхом переговорів. Це також не поведінка того, хто усвідомлює, що йому загрожує програш. Він як і раніше сповнений рішучості перемогти в Україні та протистояти Заходу - і він досі вірить, що тримає в руках потужні карти.
Здається, у *********** немає задньої передачі - і, можливо, немає гальм. Він їде дуже небезпечним шляхом - ескалаційним".
Цей коліпаст - це стаття на стрічці подій "LIVE Live, Війна Росії проти України: українські військові просуваються на Півдні та Сході, США дають ще більше HIMARS" від 06/10.22 в 15:52
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06.10.2022 17:19 Ответить
Президент-сложносказатель, президент-сложнописатель и президент-сложнодуматель. Потужныйпрез три в одном
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06.10.2022 18:05 Ответить
 
 